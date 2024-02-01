Архангельск готовится к Дню православной книги

Приходская встреча, посвященная Дню православной книги, прошла в храме в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» на Жаровихе.

«Во время мероприятия узнали историю возникновения праздника, познакомились с жизнеописанием первопечатника Ивана Федорова и его первой печатной книгой "Апостол" на старославянском языке, — сообщается на странице храма в соцсети. — В доверительной беседе поделились мнениями о современной православной литературе, рассказали о любимых авторах, впечатлениях от последних прочитанных книг, обменялись рекомендациями: что бы почитать с детьми?»

Также на странице храма сообщается, что «все сошлись в общем мнении, что главные книги Библия, Евангелие, Псалтырь — никогда не теряют актуальности и имеют ответы на все вопросы жизни».

Напомним, День православной книги ежегодно отмечается в России 14 марта. Этот праздник был установлен 25 декабря 2009 года решением Священного Синода Русской Православной Церкви и по инициативе Патриарха Кирилла. С 2010 года День православной книги отмечается во всех епархиях Русской Православной Церкви.

Праздник приурочен к памятной дате: 14 марта (1 марта по старому стилю) 1564 года на Руси вышла первая печатная книга «Апостол», изданная диаконом Иоанном Федоровым. Это событие произошло в Москве на печатном дворе. Дата стала отправной точкой официального книгопечатания в России.

(по материалам Архангельской епархии)