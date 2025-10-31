Вверх
Фестиваль духовных песнопений прошел в Архангельске

В областной столице состоялся фестиваль духовных песнопений «Архангельский глас», посвященный празднику Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. 


 Сводный хор участников события под управлением Антония Попова украсил пением Божественную литургию в Михаило-Архангельском кафедральном соборе. Совершили богослужение священник Михаил Попов и иеромонах Платон (Уксусов). 

 По окончании службы состоялся концерт, на котором выступили хоровые коллективы: 

 — хор Троицкого храма Архангельска, регент Яна Шиловская; 

 — хор «Благовест», руководитель и регент Мария Зубарева; 

 — хор молодежного отдела Архангельской епархии, руководитель Антон Гафаров; 

 — детский хоровой ансамбль, руководитель Надежда Айдамирова; 

 — хор отделения православного пения «Архангельский глас» Первой ДМШ им. Ю. И. Казакова руководитель Елена Бускина, хормейстер Антоний Попов. 

 «Это был праздник, объединивший самые разные голоса от опытных мастеров до юных певчих!» — рассказала Елена Бусина. 

 Поприветствовал участников фестиваля председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, материнства и детства священник Александр Григорьев. 

 Все участники получили памятные дипломы и подарки. 

 Организатор события — Первая детская музыкальная школа им. Ю. И. Казакова.


