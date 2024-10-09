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В Архангельской епархии обсудили фестиваль духовной музыки "Михайловские дни"

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий провел в епархиальном управлении рабочую встречу.

    Участниками совещания стали секретарь епархии протоиерей Валерий Суворов, руководитель архиерейской службы протокола священник Николай Герасимов, заведующий епархиальной канцелярией иеродиакон Георгий (Исаков), сотрудник епархиального информационно-издательского отдела Марк Полосков, а также музыканты и педагоги священник Михаил Попов и его супруга Елена Бускина.

    На встрече обсудили ряд вопросов, касающихся работы епархиального управления. В частности, рассматривались различные аспекты участия епархии в культурной жизни региона и в проектах духовной просветительской направленности.

    Один из таких проектов — открытый областной вокально-хоровой фестиваль русской духовной музыки «Михайловские дни». Он посвящен празднику Архистратига Божия Михаила. Фестиваль пройдет 21–23 ноября 2024 года. Открытие состоится 21 ноября в Первой детской музыкальной школе им. Ю.И. Казакова. Также планируется проведение концерта духовной музыки «Ангельский собор» и концерта вокальных и хоровых коллективов «Под крылом Архангела». Оргкомитет фестиваля приглашает участников. Почитать положение о фестивале можно здесь: https://vk.com/arh_eparhia?w=wall-29282925_42264 

11 октябрь 09:47 | : Культура / Верую

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