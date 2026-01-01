Осужденные женщины Поморья показали себя во всей красе

В подразделениях УФСИН России по Архангельской области началась подготовка ко всероссийскому творческому конкурсу «А, ну-ка, девушки!».

Мероприятие проводится ежегодно в исправительных учреждениях, где отбывают наказание женщины. Традиционно в творческом марафоне принимают участие представительницы колонии-поселения №3 (п. Талаги, Приморский округ) и участка колонии-поселения при ИК-14 (г. Вельск). В текущем году впервые к мероприятию присоединятся отбывающие наказание на участке, функционирующем как исправительный центр, при ИК-1 (г. Архангельск).

Программа конкурсных испытаний включает в себя несколько тематических блоков, позволяющих участницам в полной мере раскрыть свои таланты. Конкурсанткам предстоит подготовить рассказ о себе в рамках «визитной карточки», ярко представить традиции своего родного края, продемонстрировать творческие навыки в различных жанрах искусства. Особое внимание уделяется рукоделию и кулинарии.

Осужденные к подготовке подходят ответственно, начав заранее готовить музыкальные номера для выступления и репетировать их, шить своими руками платья. Во многом конкурсанткам помогают и другие осужденные отряда, у каждой участницы уже появилась своя группа поддержки. Так, в УКП при ИК-14 УФСИН России по Архангельской области осужденные-женщины занимаются пошивом нарядов, которые они представят на этапе «Модное дефиле»

Победительница регионального этапа примет участие в следующем туре соревнований. Видеозапись её выступления будет направлена организаторам в Вологодский институт права и экономики ФСИН России, где определят обладательницу главного титула среди конкурсанток со всей страны. Победителей Всероссийского конкурса объявят в преддверии Международного женского дня.