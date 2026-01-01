Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Осужденные женщины Поморья показали себя во всей красе

В подразделениях УФСИН России по Архангельской области началась подготовка ко всероссийскому творческому конкурсу «А, ну-ка, девушки!».

Мероприятие проводится ежегодно в исправительных учреждениях, где отбывают наказание женщины. Традиционно в творческом марафоне принимают участие представительницы колонии-поселения №3 (п. Талаги, Приморский округ) и участка колонии-поселения при ИК-14 (г. Вельск). В текущем году впервые к мероприятию присоединятся  отбывающие наказание на участке, функционирующем как исправительный центр, при ИК-1 (г. Архангельск).

Программа конкурсных испытаний включает в себя несколько тематических блоков, позволяющих участницам в полной мере раскрыть свои таланты. Конкурсанткам предстоит подготовить рассказ о себе в рамках «визитной карточки», ярко представить традиции своего родного края, продемонстрировать творческие навыки в различных жанрах искусства. Особое внимание уделяется рукоделию и кулинарии. 

Осужденные к подготовке подходят ответственно, начав заранее готовить музыкальные номера для выступления и репетировать их, шить своими руками платья. Во многом конкурсанткам  помогают и другие осужденные отряда,  у каждой участницы уже появилась своя группа поддержки. Так, в УКП при ИК-14 УФСИН России по Архангельской области осужденные-женщины занимаются пошивом нарядов, которые они представят на этапе «Модное дефиле»

Победительница регионального этапа примет участие в следующем туре соревнований. Видеозапись её выступления будет направлена организаторам в Вологодский институт права и экономики ФСИН России, где определят обладательницу главного титула среди конкурсанток со всей страны. Победителей Всероссийского конкурса объявят в преддверии Международного женского дня.

 

22 январь 12:13 | : Культура

Главные новости


Когда "мест нет". Границы турсезона в Архангельске можно расширить
Об отправке архангельских баранов в Санкт-Петербург. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (226)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20