Заключенные архангельской колонии соревуются в новогодних рисунках

На участке, функционирующем как исправительный центр, при исправительной колонии №1 УФСИН России по Архангельской области (г. Архангельск) состоялся конкурс новогоднего рисунка. 

В творческом состязании приняли участие осужденные-женщины к принудительным работам. Основной темой мероприятия стало изображение символа наступившего 2026 года - Лошади. Участницам было предложено проявить фантазию и представить свое видение образа. Каждая работа отличалась индивидуальным стилем и техникой исполнения: на рисунках можно было увидеть как грациозных скакунов, так и сказочных персонажей.

Творческие работы не только позволили осужденным реализовать свои художественные способности, но и послужили элементами праздничного декора. Лучшие рисунки были размещены в помещениях УФИЦ, создав в учреждении новогоднюю атмосферу.

 

04 январь 17:37 | : Культура

Новогодний стол северян: калья, колобашки и оберег охотника
Доброе утро! Похмельные завтраки разных народов

