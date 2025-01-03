Осужденные женщины архангельских колоний сыграют в "А ну-ка, девушки"

В учреждениях УФСИН России по Архангельской области началась подготовка к региональному этапу Всероссийского конкурса среди женщин, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы, «А ну-ка, девушки».

Принять участие в состязании, которое пройдет в колониях уже в шестой раз, могут все желающие женщины без учёта возраста и тяжести совершенного преступления. В региональном УФСИН бороться за шанс представить Поморье будут осужденные колонии-поселения №3 (п. Талаги, Приморский округ) и участка колонии-поселения при исправительной колонии №14 (г. Вельск).

Девушкам предстоит подготовка к участию в нескольких номинациях: «Визитная карточка», в ходе которой необходимо представить себя и выбранный костюм, «Творческий конкурс», где нужно продемонстрировать свои способности, «Страна», в которой они расскажут о родном крае в национальном костюме, а также продемонстрировать наряд в «Модном показе» и удивить приготовленным сладким блюдом в кулинарном конкурсе «Хозяюшка».

Итоги регионального этапа будут подведены в УФСИН России по Архангельской области до 15 февраля. Победителей Всероссийского конкурса определят в Вологодском институте права и экономики ФСИН России и объявят в преддверии Международного женского дня.