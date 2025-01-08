Осужденные женщины вельской колонии показали себя во всей красе

Среди осужденных-женщин участка колонии-поселения при исправительной колонии № 14 УФСИН России по Архангельской области (г. Вельск) прошел первый этап всероссийского творческого конкурса «А, ну-ка, девушки!».

Мероприятие проводится ежегодно в исправительных учреждениях, где отбывают наказание женщины. Конкурсная программа состоит из нескольких этапов, где участники показывают свое мастерство и творческие способности.

В этом году в УКП при ИК-14 за звание лучшей боролись три конкурсантки. Перед девушками стояла задача рассказать о себе, представить свой родной край, показать таланты, изготовить наряд для модного показа, а также приготовить оригинальное блюдо.

Все участницы серьезно подошли к мероприятию. Для подготовки к конкурсу девушки обращались за помощью к своим родным и близким, которые им активно поддерживали.

На суд жюри и вниманию зрителей были представлены интересные номера. На этапе «Визитная карточка» со сцены звучали песни, миниатюры, стихи собственного сочинения.

Больше всего зрителей поразил рассказ о родном Котласе в исполнении осужденной Валерии А., а также рассказ о Мезенском районе осужденной Александры Л. Порадовали девушки жюри и творческими номерами.

Много времени ушло у конкурсанток на создание нарядов для номинации «Модный показ». Ежегодно девушки удивляют своей фантазией. В этот раз конкурсантки представили свадебное платье, сарафан и кокошник, а также «тройное» платье для работы, повседневной жизни и вечерний вариант.

Завершающим номинацией стала «Хозяюшка», где конкурсантки демонстрировали кулинарные способности. Члены жюри попробовали любимое блюдо дочки одной из участниц творожные пончики, мезенские блинчики с красной рыбой и черничный пирог со сметанной заливкой.

По итогам конкурса победу в УКП при ИК-14 одержала осужденная Валерия А.. Именно она поборется за звание лучшей на втором региональном этапе.