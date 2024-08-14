Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Заключенные архангельской колонии вышли на пляж

Осужденные участка, функционирующего как исправительный центр, при исправительной колонии № 1 УФСИН России по Архангельской области (г. Архангельск) занимаются уборкой пляжной зоны вдоль Северной Двины.

Данная работа проводится по договоренности с администрацией Октябрьского округа г. Архангельска. Порядок у реки осужденные наводят в свободное от основной трудовой деятельности время, проявляя личную инициативу и заинтересованность. Они очищают пляж от бытового мусора от улицы Свободы до Комсомольской, чтобы берег стал чистым и безопасным для архангелогородцев. Кроме того они выкорчевывают появившуюся на песке растительность, чтобы пляж не зарастал травой.

Работают осужденные к принудительным работам вдоль Северной Двины ежедневно под контролем сотрудников УФИЦ при ИК-1.

15 август 10:09 | : Будни

Главные новости


Город как на ладони. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Как отремонтировать дорогу в СНТ. Фельетон

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2024 (156)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)
Март 2024 (330)



Деньги


все материалы
«    Август 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20