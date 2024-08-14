Заключенные архангельской колонии вышли на пляж

Осужденные участка, функционирующего как исправительный центр, при исправительной колонии № 1 УФСИН России по Архангельской области (г. Архангельск) занимаются уборкой пляжной зоны вдоль Северной Двины.

Данная работа проводится по договоренности с администрацией Октябрьского округа г. Архангельска. Порядок у реки осужденные наводят в свободное от основной трудовой деятельности время, проявляя личную инициативу и заинтересованность. Они очищают пляж от бытового мусора от улицы Свободы до Комсомольской, чтобы берег стал чистым и безопасным для архангелогородцев. Кроме того они выкорчевывают появившуюся на песке растительность, чтобы пляж не зарастал травой.

Работают осужденные к принудительным работам вдоль Северной Двины ежедневно под контролем сотрудников УФИЦ при ИК-1.