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Митрополит Корнилий встретился с архангельскими писателями

    В епархиальном управлении состоялась встреча митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия с писателями Петром Овсянкиным и Мариной Ананченко. Они поблагодарили архипастыря за поддержку их трудов.

    В частности, речь идет о книге «Государево слово» о святителе Димитрии Ростовском. Книга под авторством Петра Овсянкина и Марины Ананченко вышла в свет в составе художественно-исторической пятилогии «Ключ от лабиринта» в рамках проекта общества «Норд» «Российский культурный код: в поисках смыслов», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив.

    Митрополит Корнилий поблагодарил собеседников за их самоотверженное служение отечественной духовной культуре и пожелал им помощи Божией во всех благих делах и начинаниях. 

22 январь 09:09 | : Культура / Верую

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