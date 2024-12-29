Митрополит Корнилий встретился с архангельскими писателями

В епархиальном управлении состоялась встреча митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия с писателями Петром Овсянкиным и Мариной Ананченко. Они поблагодарили архипастыря за поддержку их трудов.

В частности, речь идет о книге «Государево слово» о святителе Димитрии Ростовском. Книга под авторством Петра Овсянкина и Марины Ананченко вышла в свет в составе художественно-исторической пятилогии «Ключ от лабиринта» в рамках проекта общества «Норд» «Российский культурный код: в поисках смыслов», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив.

Митрополит Корнилий поблагодарил собеседников за их самоотверженное служение отечественной духовной культуре и пожелал им помощи Божией во всех благих делах и начинаниях.