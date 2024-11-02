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В Архангельск привозит свои фильмы Гунилла Брески

С 5 по 8 декабря кроме конкурсных работ, зрителей VIII Международного кинофестиваля Arctic open ждёт и обширная внеконкурсная кинопрограмма. Представляем одну из именитых участниц.


 Гунилла Брески не раз говорила: «Именно Россия сделала меня режиссером». В апреле 1996 года Гунилла приехала в Россию для работы — снимать кино. И первым городом, где началось ее знакомство со страной, русскими людьми, стал Архангельск.

Ретроспектива Гуниллы Брески на ARCTIC OPEN:

 Серое одеяло с вышитыми цветами /2009/ Норвегия/ 35 мин./12+

 История скромного серого одеяла, которое хранится в военном музее Северной Норвегии. 90-летняя Дагни Лое, живущая в маленьком домике на берегу Норвежского моря, к началу Второй мировой войны была женой рыбака и матерью восьмерых детей. Когда над ее страной, над всем миром грянул гром, она вместе с мужем приняла участие в антифашистском Сопротивлении. Мужа казнили, а ее отправили в концлагерь в Германию. Там женщина и начала вышивать одеяло в цвета флагов стран своих подруг по несчастью…

 Останавливая время/2014/ Швеция, Украина, Россия/ 1ч.21 мин./18+

Документальный фильм, основанный на архивных материалах, в котором используются исключительные кадры с полей сражений, тыла и путешествий, чтобы представить Вторую мировую войну как своего рода черно-белый сон в замедленной съемке. Фильм посвящен памяти знаменитого фронтового кинооператора Владислава Микоши и был сделан на основе одноименной книги Микоши о его жизни. Материалы к фильму режиссер собирала в России, в Красногорском архиве кинофотодокументов. Микоша во время войны снимал оборону Севастополя, был ранен и отправлен в Москву на лечение. А когда вылечился, с горечью узнал, что немецкие войска всё же оккупировали Крым. Микоша был командирован в Архангельск, откуда в составе группы из четырех операторов отправился в Англию, снимая рейд британского военного корабля, конвоирующего важные грузы для СССР по ленд-лизу. В Баренцевом море корабль не раз подвергался бомбардировкам со стороны немцев, кругом были минные поля. Возвращаться обратно таким же путем было очень опасно. И советские операторы получили разрешение лететь через Америку. Со своими коллегами Микоша побывал в Нью-Йорке, а затем в Калифорнии, как раз в дни окончания Сталинградской битвы, и в Голливуде его принимали как настоящего героя. Он и был герой: благодаря его смелости и мастерству сохранились уникальные кинокадры исторических моментов Второй Мировой войны!

Мы все еще здесь /2024/ Швеция/ 1ч. 19 мин./ 18+

Это фильм о саамской самобытности и культуре, которая стала смыслом жизни для семи молодых саамских художников, которые в конце 70-х поселились в северной деревне Мазе и начали создавать картины и организовывать выставки. Истории художников дополнены музыкой Йохана Сары, коренным жителем этой деревни, ставшим известным музыкантом.

 С полной программой кинофестиваля можно ознакомиться по ссылке - https://arctic-open.com/programs2024/polnometrazhnoe-igrovoe-kino-2024/

Проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив и Министерством культуры Архангельской области. 

VIII МКФ Arctic open входит в реестр международных кинофестивалей Министерства культуры РФ 

15 ноябрь 10:28 | : Культура

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