На Arctic open пришли заявки от кинематографистов со всего мира

В первый день октября завершился прием заявок от создателей фильмов на участие в VIII Международном кинофестивале стран Арктики Arctic open, который пройдёт с 5 по 8 декабря в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске и других городах Архангельской области.



На рассмотрение отборочного жюри пришло 2806 киноработ из 106 стран мира, что на более чем 1500 фильмов больше по сравнению с прошлым годом. Лидерами по числу заявок стали российские фильммейкеры. Также большое количество заявок пришло от кинорежиссеров из Ирана, Индии, Турции, США, Бразилии, Китая, Испании, Франции и Италии.

Традиционно перевес на стороне короткометражек – 1700 заявок, документальных работ – 553, полнометражных игровых фильмов – 272. В отдельную категорию дирекция кинофестиваля выделяет фильмы для детей и юношества – 281 заявка.

Из всех поступивших фильмов предстоит выбрать около 50 киноработ, которые найдут своего зрителя на площадках Arctic open в Архангельской области. Кроме конкурсных работ, участников кинофестиваля ждёт и обширная внеконкурсная кинопрограмма.

«Сейчас начнется работа отборочной комиссии. Какие фильмы войдут в шорт-лист конкурсной программы Arctic open-2024 мы объявим 10 ноября. На сегодняшний день могу уверенно сказать, что в программе ретроспективных показов зрители увидят фильмы шведского режиссера Гуниллы Брески, как она не раз говорила: «Именно Россия сделала меня режиссером». В апреле 1996 года Гунилла приехала в нашу страну для работы — снимать кино. И первым городом, где началось ее знакомство с Россией, русскими людьми, стал Архангельск. Здесь и был снят ее первый документальный фильм «Маленькая Катя», с рассказом о жизни россиян, жизни Кати в трудные 90-е годы минувшего столетия. Россия стала одной из главных съемочных площадок режиссера, а тема Великой Отечественной войны - основной в ее творчестве. Из шести документальных картин, посвященных Второй мировой, хочу отметить фильмы «Я останавливаю время» (кино о советском военном кинооператоре Владиславе Микоше), «Ночные ведьмы» (о лётчицах женского бомбардировочного авиационного полка). Её персонажи любят, мечтают, испытывают и преодолевают страх, они трогательные и одновременно героические, и настолько живые и настоящие, что кажутся родными. В рамках ретроспективы состоится и российская премьера фильма Гуниллы Брески «Мы все еще здесь». Это фильм о саамской самобытности и культуре, которая стала смыслом жизни для семи молодых саамских художников, которые в конце 70-х поселились в северной деревне Мазе и начали создавать картины и организовывать выставки. Истории художников дополнены музыкой Йохана Сары, коренным жителем этой деревни, ставшим известным музыкантом»,- рассказала Анжелика Долинина, программный директор МКФ Arctic open.

Состав судей основной программы ещё формируется. Четыре команды профессионалов от мира кино определят победителей в четырех номинациях: полнометражные, короткометражные и документальные киноработы, фильмы для детей и юношества.

Социокультурный проект Поморского культурного фонда «Берегиня» «КиноАрхипелаг VIII Международного кинофестивая стран Арктики ARCTIC OPEN» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Губернаторского центра Поморья, Министерства культуры Архангельской области. Партнер проекта – Северный (Арктический) федеральный университет.

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