Режиссеры из Узбекистана приехали снимать фильмы об Архангельске и Пинеге

В Архангельске 1 декабря стартовала образовательная программа VII Международного кинофестиваля ARCTIC OPEN.Лаборатория «Арктическая жара» — экспериментальная программа киносмотра, уникальный фестивальный опыт создания интернациональных киногрупп и новый аспект межрегионального сотрудничества. Север становится местом притяжения разных национальностей, разных культур, а кино - объединяющей силой.



- Для нас это удивительная история – создать проект с Узбекистаном. Совершенно случайно, неожиданно у нас возникла идея на прошлогоднем фестивале сделать что-нибудь вместе. В кинофестивальной атмосфере создаются человеческие связи, которые гораздо важнее, чем территориальные. И такая связь у нас установилась с режиссёром Юсупом Разыковым – мастером режиссерского курса филиала ВГИК в Ташкенте (Республика Узбекистан). Мы разговариваем на одном языке, мы смотрим, наверное, в одну сторону. И я надеюсь, что у нас будет классный результат 10 декабря – пять оригинальных фильмов с северными историями, - поприветствовала участников директор кинофестиваля ARCTIC OPEN Тамара Статикова.



Пять студентов-кинорежиссёров из Республики Узбекистан и пять видеооператоров Архангельской области создадут видеоальманах «Арктическая жара». Съёмки пройдут в Архангельске и в Пинежском районе. Мастера курса – российский и узбекский режиссёр, заслуженный деятель искусств Республики Узбекистан Юсуп Разыков и кинооператор Юрий Михайлишин.



- Для моих студентов это на самом деле грандиозное испытание, потому что здесь не только погодные условия экстремальные, но и работа в таком темпе, работа с практически незнакомым, неизученным материалом. Этот проект многое проявит в вас, многому научит. Вам сейчас нужно будет вылепить свой первый «горшок» в качестве режиссёров, которые оказались в экстремальной ситуации. Нужно двигаться, нужно шевелить мозгами, не бояться рисковать, понять точно, о чём вы хотите рассказать, и делать то, что вам интересно, - сказал Юсуп Разыков.

Учебный процесс начался два месяца назад. Творческие команды заранее познакомились друг с другом заочно. Режиссёры из Ташкента узнавали об Архангельске на онлайн-лекциях. С темой Арктики, Архангельска и его окрестностей участников знакомили краевед, экскурсовод Владислав Дреко и культуролог, волонтёр проекта «Поморский коч» Марина Титова.



Лаборатория «Арктическая жара» пройдёт с 1 по 9 декабря. В это время две группы отправятся в Пинежский район снимать материал о жизни в северной деревне и поэтессе Варваре Заборцевой. Три творческие команды останутся в Архангельске. Через объектив камеры они покажут истории о древнем северном обряде плача, снимут фильм об известном архангелогородце Андрее Христофорове, которого многие знают как Древарха. Ещё одна съёмочная команда работает над фильмом о самой северной деревянной мечети страны, которая находится в столице Поморья. К съёмкам они уже приступили.

Также во время обучения в Научной библиотеке САФУ проходят открытые лекции о режиссуре и операторском искусстве. В субботу, 2 декабря в 14 часов состоится лекция «Задача оператора в документальном кино». Накануне в пятницу слушатели уже узнали о работе в команде режиссёра и оператора.

Премьерный показ пяти короткометражных фильмов пройдёт 10 декабря в 16 часов в актовом зале Интеллектуального центра – научной библиотеки САФУ. Вход свободный.

На встрече участники лаборатории и мастера курса получили подарки от партнёров кинофестиваля –футболки от компании «Тепло Севера» с каргопольскими орнаментами, отшитыми на «Первой фабрике».



Проект Поморского культурного фонда «Берегиня» «КиноПорт. ARCTIC OPEN» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Губернаторского центра Поморья, Министерства культуры Архангельской области. VII МКФ ARCTIC OPEN поддержан Министерством культуры Российской Федерации и входит в реестр Международных кинофестивалей Минкультуры РФ. Соорганизатор проекта — Северный (Арктический) федеральный университет.



