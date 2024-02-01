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В Коноше усилена безопасность объектов культуры

Прокуратурой Коношского района проведена проверка соблюдения требований к антитеррористической защищенности объектов культуры, в ходе которой установлены нарушения закона.

Установлено, что в МБУК «Дом культуры поселка Подюга» в нарушение требований закона не организован пропускной режим, отсутствует система экстренного оповещения работников и посетителей о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, не обеспечена охрана здания.

В связи с выявленными нарушениями прокурором района в Коношский районный суд направлено исковое заявление об обязании устранить выявленные нарушения.

Суд согласился с доводами прокурора, обязав учреждение культуры в срок до 01 сентября 2025 года устранить нарушения законодательства.

Кроме того, по постановлению прокурора мировым судьей судебного участка № 2 Коношского судебного района директор учреждения культуры привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за нарушение требований антитеррористической защищенности с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

01 октябрь 12:49 | : Культура

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