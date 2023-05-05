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Онежская ЦРБ плохо защищена от пожаров и террористов

По иску Онежского межрайонного прокурора на учреждение здравоохранения возложена обязанность устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.

Установлено, что в зданиях Онежской центральной районной больницы не в полном объеме обеспечена противопожарная безопасность и антитеррористическая защищенность. 

В отдельных помещениях учреждения автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией неисправны, охрана медицинского учреждения с круглосуточным пребыванием в нем пациентов силами специализированной охранной организации не обеспечена. 

Непринятие медицинским учреждением мер к устранению нарушений закона во внесудебном порядке потребовало обращения прокурора в суд с исковым заявлением.

Онежский городской суд согласился с доводами прокурора, обязав медицинское учреждение устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности и обеспечить охрану учреждения специализированной охранной организацией.

18 май 16:39 | : Скандалы

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