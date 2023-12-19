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Под крылом Arctic open. В Архангельске объявлен набор в школу кинопедагогики

«Школа кинопедагога» – практический этап работы по интеграции киноискусства в сферы культуры и образования области, а также  продолжение образовательной программы VII Международного кинофестиваля Arctic open. В 2023 году проект  получил грант Губернаторского центра Поморья.

 Новый практико-ориентированный курс «Школа кинопедагога» предназначен для специалистов культуры и образования, педагогов, молодежных лидеров,  руководителей медиацентров, работающих  с детьми и подростками в районах Архангельской области.
 
«В 2019 году в рамках образовательной программы социокультурного проекта  Международного кинофестиваля «Arctic open»  мы начали заниматься разработкой нового для Архангельской области направления – кинопедагогика, так как убеждены, что зрителя надо воспитывать с детства. А оказывает влияние на маленького человека, конечно, умный, чуткий взрослый», - рассказала об идее проекта Тамара Статикова, директор НКО Поморского культурного фонда «Берегиня».

 В марте 2023 г.  командой кинофестиваля была организована  конференция по кинопедагогике «Кино и дети», которая заинтересовала многих специалистов. На открытии мероприятия продюсер, доцент СПБГИКиТВ   Виктор Скубей отметил: «Проблемы привлечения зрителя в кино, кинообразования среди молодежи стоят сегодня довольно остро, и начинать нужно с возраста, когда человек формируется. Могу сказать, что мы находимся в начале пути. От того, как и что мы будем делать, зависит будущее. Самое время заняться этим серьёзно». Кинопедагогическое направление поддержала и  министр культуры Архангельской области Оксана Светлова: «Кино - это то средство, которое популяризирует и просвещает, а молодежи действительно легче воспринимать информацию через кино. Кинопедагогика должна быть включена в образовательные процессы».
 

Новый  образовательный курс «Школа кинопедагога»  направлен на повышение квалификации и расширение профессиональных горизонтов у специалистов культуры и образования, руководителей кино и теле объединений, которые, получив базовые  знания о кинопроцессе,  смогут передать их своим ученикам.

 Обучение будет проходить в гибридном формате, первый этап – лекционный в формате онлайн. Второй – практический, с самостоятельными съемками двух документальных фильмов.

 Онлайн - обучение по программе «Основы режиссуры» пройдёт с середины февраля по май в режиме реального времени, с выполнением домашнего задания.
 
Профессиональными знаниями будет делиться Татьяна Жукова, режиссер – педагог,  кинорежиссер, обладатель награды XXI национальной премии «Золотой орел» в номинации «Лучший короткометражный фильм».  Участники рассмотрят такие темы, как: «Драматургия», «Синопсис», «Написание сценария», «Работа съемочной группы», «Локации», «Раскадровка» с привлечением специалистов по гриму, продюсерству, костюму, монтажу и операторскому делу.

 Вторая, очная часть Школы пройдёт в начале июня в деревне Вершинино национального парка «Кенозерский», который находится в Плесецком районе Архангельской области. Природа, архитектура Русского Севера станут «героями» фильмов участников курса.

В ходе создания фильмов взрослые студенты летней «Школы кинопедагога»  получат практические  знания о съемочном процессе, профессиях в кино, киноискусстве в целом, приобретут умения и навыки по созданию  киноработ для дальнейшей  работы на местах в детских коллективах, киношколах, медиастудиях. В школах, клубах, библиотеках, творческих центрах районов Архангельской области начнут увереннее вводить занятия по кинопедагогике и кинообразованию, вовлекая детей и подростков в увлекательный мир кино.

 Набор в «Школу кинопедагога»  проводится на конкурсной основе. По итогам будет сформирована группа не менее 17 человек  из районов Архангельской области. Участие и обучение бесплатные.
 Чтобы подать заявку, необходимо внимательно заполнить анкету, выполнив все условия, перейдя по ссылке — https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2x4KblRrDgQHV0fND6iVYYJ1A345SbtJy6huZbKvemsdZ8Q/viewform

Заявки на участие в «Школе кинопедагога» принимаются до 15 февраля 2024 года.

Учебный курс  «Школа кинопедагога»  проходит в рамках  образовательного проекта VII Международного кинофестиваля Arctic open, поддержанного Губернаторским  центром Архангельской области, Президентским фондом культурных инициатив, Министерством культуры Архангельской области. 

19 январь 11:03 | : Культура

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