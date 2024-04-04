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Кенозерье готовится к съемкам дебютных короткометражек юных талантов

В Поморье в конце мая стартует второй, очный этап образовательной программы «Школа кинопедагога»,  результатом которого будет два игровых короткометражных фильма, снятых  взрослыми «студентами»: педагогами, библиотекарями, руководителями детских творческих объединений Архангельской области.

 С февраля  29 участников проходят образовательный онлайн-курс «Основы режиссуры для руководителей детских кино и видео-объединений Архангельской области».
 «Студенты» курса – это  педагоги школ и дополнительного образования, методисты, библиотекари, руководители творческих коллективов из Архангельска, Северодвинска, Каргопольского, Виноградовского, Верхнетоемского, Няндомского районов. Они получают практические  умения и навыки по созданию  киноработ для дальнейшего применения знаний в работе с детскими коллективами, киношколами, медиастудиями.

 Автор программы - Татьяна Жукова, кинорежиссёр, продюсер, преподаватель (г. Москва). Кроме мастера курса занятия ведут архангельские специалисты – кандидат философских наук, теоретик кино Антон Полуэктов, кинооператор Петр Меньшиков, а также Виктория Тихомирова, актриса московского  Театра музыки и поэзии  под р/к Елены Камбуровой.

 Большинство лекций осталось уже позади. Участники развивают «насмотренность», еженедельно выполняют домашние задания по драматургии, написанию сценариев, съемкам, актерской работе, раскадровке и другим кинодисциплинам.  
 По окончанию 4-х месяцев заочной работы написаны  оригинальные сценарии  для двух игровых короткометражных фильмов, которые участники снимут  во время  «Летней Школы кинопедагога» в  Кенозерском национальном парке.

 Практическая работа на съёмках в команде станет заключительным этапом обучения, который пройдет с 31 мая по 9 июня. В нем примут участие 17 кинопедагогов из семи районов Архангельской области, прошедших онлайн-курс. Сейчас в съёмочных группах распределяют роли: режиссёр, монтажер, продюсер, актер, звукорежиссер, художник по костюмам и тд.

  «Мы отобрали тех участников, которые активно участвовали в процессе: выполняли домашние задания, переделывали их, если было что-то неправильно, смотрели фильмы и писали свои отзывы на них, активно участвовали в лекциях и обсуждениях; тех, у кого есть  желание и возможность реализовать свои проекты Это учеба, поэтому на первом месте стоит не талант, а работоспособность и заинтересованность», - рассказала Татьяна Жукова, мастер курса «Школа кинопедагога».

 Учебные фильмы новоиспеченные съемочные группы презентуют местным жителям деревни Вершинино в день отъезда. После премьеры фильмы можно будет увидеть на YouTube канале кинофестиваля и в социальных сетях.

 «Проект «Школа кинопедагога», в котором я участвую, предоставляет не только возможность для повышения квалификации, но и сплачивает нас — киноделов со всей Архангельской области. Это бесценный опыт, который трудно получить где-либо ещё», - поделился впечатлениями Николай Третьяков, руководитель любительской студии «Новая Коряжма» Культурно-досугового центра, г. Коряжма.

 После курса участники «Школы кинопедагога» смогут передать эти знания детям в своих студиях, получив на практике представление о том, как устроен съёмочный процесс. 

В школах, клубах, библиотеках, творческих центрах районов Архангельской области начнут увереннее вводить занятия по кинопедагогике и кинообразованию, вовлекая детей и подростков в увлекательный мир кино.

Школа кинопедагога  Архангельской области» - это новое направление и продолжение масштабного социокультурного проекта «Кинопорт VII Международного кинофестиваля Arctic open», реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Губернаторского центра Архангельской области. 

 Организатор проекта – НКО «Поморский культурный фонд «Берегиня», Архангельск
 

06 май 09:50 | : Культура

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