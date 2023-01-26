В Архангельской области мастера кино научат создавать мультфильмы

С 25 февраля стартует образовательная программа VI Международного кинофестиваля Arctic open «Мультмастерская для руководителей детских студий анимации Архангельской области». Проект поддержан Губернаторским центром Архангельской области и Президентским фондом культурных инициатив.

Обучение стало продолжением начатой в 2022 году работы по развитию и объединению в профессиональное сообщество в Поморье анимационного творчества как одного из перспективных направлений сектора креативных индустрий в регионе. Партнёром идеи выступила студия «Союзмультфильм».

Если год назад интенсивный учебный курс под руководством режиссеров -мультипликаторов «Союзмультфильма» прошли более 60 детей, то в этом упор сделан на повышение уровня профессиональной подготовки и компетенций самих педагогов – им предлагается пройти курс «Анимация» от легендарной мультстудии.

«Надеемся, что благодаря реализации нашей идеи, в Архангельске и области станет больше мультипликаторов, как минимум на 24 человека. Ведь мы обучаем педагогов, которые в свою очередь вовлекут в мир анимации ребят, - рассказала директор Международного кинофестиваля Arctic open Тамара Статикова.

На участие в онлайн – программе «Анимация» от педагогов мультстудий организаторы получили 71 заявку. После рассмотрения всех анкет выбрали 24 человека, которые научатся создавать мультфильмы и передавать свои знания воспитанникам в студиях мультипликации в Архангельской области. Благодаря грантовой поддержке обучение для них будет бесплатным.

Отборочная комиссия из представителей «Союзмультфильма» и членов команды кинофестиваля «Arctic open» внимательно изучила каждую анкету. Организаторы просматривали работы, создаваемые в студиях, оценивали уже имеющийся опыт педагогов. В итоге, была сформирована группа из 24 будущих учеников, среди которых есть те, кто уже несколько лет создаёт мультфильмы с детьми и те, кто только начинает свой путь в анимации. Будущие студенты мультипликационного курса работают в школах, преподают ИЗО, музыку и инфографику. Среди прошедших конкурсный отбор есть педагоги, работающие в Домах детского творчества, районных центрах дополнительного образования, библиотеках, детских садах и социальных учреждениях.

«Все кандидаты с большой миссией и перспективами. Выбор сделать невероятно сложно, но все же необходимо», – сообщила руководитель детского центра «Союзмультклуб» киностудии «Союзмультфильм» Юлия Золотарева.

«Анимационная» география участников курса охватывает не только города Архангельск и Северодвинск, но и Каргополь, Коряжму, Вельск, Коношу, Мезень, Нижнюю Тойму, село Вознесенское, Нёноксу, Нарьян-Мар, Мирный Устьянского района, поселок Октябрьский и Малодоры.

Программа обучения поделена на два этапа – заочный и очный. После 2,5 месяцев обучения онлайн участники курса сдадут зачёт в дистанционном формате. Каждый из участников создаст свой собственный, авторский мультфильм и представит его публично в режиме прямой трансляции.

В июне в культурно-ландшафтном парке «Голубино» в Пинежском районе Поморья пройдёт второй этап образовательной программы. Туда отправятся семь педагогов. В течение 10 дней они на практике под руководством кураторов будут создавать мультфильмы вместе с детьми.

Подробности и имена участников проекта на сайте Международного кинофестиваля Arctic open https://arctic-open.com/multmasterskaya/



