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В Архангельской области начинает работу "Школа кинопедагога"

Подведены итоги open call курса «Школа кинопедагога», который пройдёт в Архангельске в рамках образовательной программы VII Международного кинофестиваля Arctic Open. Автор курса кинорежиссёр Татьяна Жукова отобрала для участия в заочном этапе 30 человек. 

 Всего организаторы получили 66 заявок практически из всех  районов Архангельской области: Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Котлас, Коряжма, Карпогоры, Коноша, Мирный, Вельск, Шенкурск, Мезень, Березник, д. Алексеевская (Верхнетоемского МО Архангельской области), Няндома, Нарьян-Мар. Среди потенциальных участников — педагоги культурных и образовательных учреждений, студенты, библиотекари, директора школ и центров, воспитатели детских садов, сотрудники музеев. Многие из них либо уже являются сотрудниками детских медиацентров и ведут киноуроки либо планируют в дальнейшем организовать киностудию в своём учреждении. 

 В течение месяца организаторы тщательно изучали заявки — отсматривали видеовизитки с творческим заданием, в котором нужно было ответить на вопрос «Кто я?», а также особое внимание обращали на ответы о мотивации участия в курсе «Школа кинопедагога». В своих анкетах педагоги писали, что ждут погружения в профессиональную терминологию и тонкости съёмочного процесса — от написания сценария, съемок, создания раскадровки до финального монтажа. Главной задачей они видят получение тех знаний, которые в дальнейшем помогут им учить детей снимать короткие видеоролики о школе и актуальных для них проблемах.

 — Это был невероятно сложный выбор, так как каждый кандидат достоин и интересен. Одним из важных критериев для нас стала заинтересованность в игровом кино, так как курс нацелен именно на изучение игрового короткометражного кино. В итоге мы выбрали 30 человек для прохождения заочного этапа обучения. Однако из-за того, что участников сейчас больше, чем может быть группа на съемках в Кенозерском национальном парке, в конце онлайн курса состоится еще один отбор и на съемки поедут 17 человек. Мы будем обращать внимание на включенность в работу и заинтересованность. Участник должен выполнять домашние задания и параллельно саморазвиваться (это тоже важно, ведь сроки короткие). Мы должны видеть, что это обучение ему даст толчок и пользу, — рассказывает автор курса, кинорежиссёр Татьяна Жукова. 

 

21 февраль 15:08 | : Культура

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