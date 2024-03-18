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Воспитанники колонии под Архангельском прониклись творчеством Ван Гога

В Архангельске по инициативе актерской студии "Шанс", действующей  в общеобразовательной школе при воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (г. Архангельск), состоялась очередная игра  "МозгоШкола".

По традиции провели ее в Молодежном центре. На этот раз темой мероприятия стали  жизнь и творчество художника  Винсента Ван Гога. В игре приняли участие пять  команд старшеклассников городских школ - школа № 11, школа № 35, школа № 8 и Талажская школа, а также  педагоги  школы АВК, играющие вне конкурса. 

Организаторы в этот раз придумали игру-вернисаж. Помимо вопросов в рамках задуманных уроков математики, географии, языкознания, истории и искусства игроки узнавали картины художника, рассматривали  произведения искусства, посвященные Ван Гогу. 

В этом сезоне "МозгоШколы" прошедшая игра была заключительной. Но как всегда она была очень познавательной. Участники отмечают, что они постоянно открывают для себя интересные факты об уже знаменитых людях. На этот раз удача была на стороне ребят Талажской школы, которые уже в четвертый раз принимают участие в этих играх. 

 

19 апрель 12:14 | : Культура

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