Учителя архангельской колонии для подростков открыли "МозгоШколу"

Серия городских игр для школьников "МозгоШкола" стартовала в Архангельске по инициативе педагогов школы воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский район).

На базе Молодёжного центра прошла первая интеллектуальная встреча учащихся. Игра, посвященная 200-летию со дня рождения Фёдора Михайловича Достоевского, собрала четыре команды. В состав жюри вошли учителя школы при АВК, а ведущими выступили воспитанники колонии – участники школьной актерской независимой студии "Шанс".

- В нашей школе такие игры мы проводим уже четыре года на самые разные темы. Они дают возможность узнать что-то новое, расширить кругозор и получить удовольствие от самого духа соревновательности, - прокомментировала педагог-организатор средней школы при АВК УФСИН России по Архангельской области Наталья Прыгунова.

Участникам "МозгоШколы" предстояло пройти несколько этапов-уроков: математика, русский, история, география и литература. Но, конечно, они не были похожи на школьные предметы, каждый вопрос испытания был связан с жизнью и творчеством известного писателя. Наибольшее количество очков команды могли набрать в ходе "Контрольной", которая проводилась в виде блица. Тут можно было вырваться вперёд, если рискнуть и усилить свой ответ уверенностью и поставить возле него восклицательный знак. Однако если вариант участников неверный – баллы минусовались.