Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Учителя архангельской колонии для подростков открыли "МозгоШколу"

Серия городских игр для школьников "МозгоШкола" стартовала в Архангельске по инициативе педагогов школы воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский район).
На базе Молодёжного центра прошла первая интеллектуальная встреча учащихся. Игра, посвященная 200-летию со дня рождения Фёдора Михайловича Достоевского, собрала четыре команды. В состав жюри вошли учителя школы при АВК, а ведущими выступили воспитанники колонии – участники школьной актерской независимой студии "Шанс".
- В нашей школе такие игры мы проводим уже четыре года на самые разные темы. Они дают возможность узнать что-то новое, расширить кругозор и получить удовольствие от самого духа соревновательности, - прокомментировала педагог-организатор средней школы при АВК УФСИН России по Архангельской области Наталья Прыгунова.
Участникам "МозгоШколы" предстояло пройти несколько этапов-уроков: математика, русский, история, география и литература. Но, конечно, они не были похожи на школьные предметы,  каждый вопрос испытания был связан с жизнью и творчеством известного писателя. Наибольшее количество очков команды могли набрать в ходе "Контрольной", которая проводилась в виде блица. Тут можно было вырваться вперёд, если рискнуть и усилить свой ответ уверенностью и поставить возле него восклицательный знак. Однако если вариант участников неверный – баллы минусовались.
В итоге победу в первой игре "МозгоШколы" одержала команда средней общеобразовательной школы №11. Ребята получили заслуженный диплом и аплодисменты. Новая встреча будет посвящена 100-летию Советского Союза и состоится уже 13 декабря.

 

14 ноябрь 11:20 | : Будни

Главные новости


Меландово. Путь из прошлого…
Два рассказа про хорошего Брежнева

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2023 (142)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20