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Учитель воспитательной колонии под Архангельском стала лауреатом конкурса

Педагог средней общеобразовательной школы при воспитательной колонии  УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский район) Людмила Козырева приняла участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства.

Мероприятие, учрежденное министерством просвещения РФ, проводилось для педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и реализующих образовательные программы для несовершеннолетних с девиантным поведением. В конкурсе было заявлено пять номинаций: "Учитель года", "Воспитатель года", "Социальный педагог, педагог-психолог года", "Педагог дополнительного образования года" и "Мастер производственного обучения года". 

Для участия в первом отборочном этапе Людмила Ивановна отправила членам жюри видеозапись урока музыки, который она провела с ребятами восьмого класса школы при Архангельской воспитательной колонии. Во втором основном этапе она представила видео-визитку на тему "Мое педагогическое кредо". Также в онлайн формате рассказала о своей учебно-воспитательной системе и показала в формате видео-конференции мастер-класс по одной из своих методик – методу ассоциаций.

В результате Людмила Козырева стала лауреатом Всероссийского конкурса. Церемония награждения прошла в г. Москва во Всероссийском центре развития художественного творчества и гуманитарных технологий.

Отметим, что Людмила Козырева в школе Архангельской воспитательной колонии работает на протяжении семи лет. Она преподает уроки музыки и изобразительного искусства.

 

04 октябрь 10:41 | : Будни

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