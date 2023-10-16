Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Театральная студия при подростковой колонии в Талагах отметила юбилей

В воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский район) организовали праздник в честь юбилея школьной актерской независимой студии "ШАНС".   

В мероприятии приняли участие все воспитанники, преподаватели школы, мастера образовательного учреждения, сотрудники АВК. В числе приглашенных гостей был председатель Попечительского Совета при колонии Александр Дятлов. Ему и предоставили первое сказать  слова приветствия всем собравшимся. Александр Владимирович поблагодарил всех причастных за инициативу создания интересного театрального коллектива и пожелал новых творческих успехов. Затем он вручил учителям школы  Наталье Прыгуновой, Людмиле Козыревой и Елене Захарьиной  Почетные грамоты Архангельского областного Собрания депутатов за высокий профессионализм и вклад в развитие и совершенствование общего образования в Архангельской области.  

В конце 2018 года и в преддверии Года театра в стенах Архангельской  воспитательной колонии  родилась идея о создании  театральной студии. Вдохновителем  этого проекта стала Наталья Прыгунова.  Эта  задумка быстро и без особых трудностей  воплатилась в жизнь. Затем был проведен конкурс на лучшее  название школьного театра и после обсуждений предложенных вариантов предпочтение было отдано Шансу. 

- ШАНС есть у каждого ученика, учителя и сотрудника. Шанс проявить себя, узнать новое, приобрести умения, поговорить на трудные темы, посмотреть на творчество другими глазами. Есть шанс полюбить театр, находясь внутри него. Есть шанс стать образованнее, смелее и добрее, - так прокомментировала выбор Наталья Николаевна.

За пять лет было сделано много всего, это и девять спектаклей, это многочисленные гастроли, это открытый показ для представителей масс-медиа и артистов молодежного театра, это обязательное завершение года шумным Балаганом, это не один десяток репетиций и сценок. Отметить свой первый и значительный юбилей актеры решили  любимой игрой  "МозгоШкола", где основной темой был  ШАНС, главным  число - 5,  а главным лейтмотивом вечера  символ театра  - бабочка. 10 команд боролись за главный сладкий приз мероприятия. Им предстояло ответить на задания  пяти-этапов уроков, где вопросы касались математики, географии, искусства, астрономии и ШАНСА. Наибольшее количество баллов команды могли набрать в ходе "Контрольной", которая проводилась в виде блица. Тут можно было вырваться вперёд, если рискнуть и усилить свой ответ уверенностью и поставить любой знак. Однако если вариант участников неверный – баллы минусовались. В перерывах между турами было много поздравлений, подарков, видеопосланий и теплых слов. Все выступающие высказывали много теплых слов всем актерам студии, а самые главные слова были обращены вдохновителю и главному режиссеру Наталье Прыгуновой. 

После подсчетов заработанных баллов жюри подвело итоги праздничной "МозгоШкола", победа в ней досталась команде "По ходу разберемся", которая состояла из учителей школы. Им был вручен торт с  зажженной цифрой пять,потушив которую  они смогли загадать желания для всех присутствующих. 

 

11 декабрь 10:59 | : Культура

Главные новости


Вселенная Баха. Малая фуга…
И старым, и малым. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2023 (110)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20