Театральная студия при подростковой колонии в Талагах отметила юбилей

В воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский район) организовали праздник в честь юбилея школьной актерской независимой студии "ШАНС".

В мероприятии приняли участие все воспитанники, преподаватели школы, мастера образовательного учреждения, сотрудники АВК. В числе приглашенных гостей был председатель Попечительского Совета при колонии Александр Дятлов. Ему и предоставили первое сказать слова приветствия всем собравшимся. Александр Владимирович поблагодарил всех причастных за инициативу создания интересного театрального коллектива и пожелал новых творческих успехов. Затем он вручил учителям школы Наталье Прыгуновой, Людмиле Козыревой и Елене Захарьиной Почетные грамоты Архангельского областного Собрания депутатов за высокий профессионализм и вклад в развитие и совершенствование общего образования в Архангельской области.

В конце 2018 года и в преддверии Года театра в стенах Архангельской воспитательной колонии родилась идея о создании театральной студии. Вдохновителем этого проекта стала Наталья Прыгунова. Эта задумка быстро и без особых трудностей воплатилась в жизнь. Затем был проведен конкурс на лучшее название школьного театра и после обсуждений предложенных вариантов предпочтение было отдано Шансу.

- ШАНС есть у каждого ученика, учителя и сотрудника. Шанс проявить себя, узнать новое, приобрести умения, поговорить на трудные темы, посмотреть на творчество другими глазами. Есть шанс полюбить театр, находясь внутри него. Есть шанс стать образованнее, смелее и добрее, - так прокомментировала выбор Наталья Николаевна.

За пять лет было сделано много всего, это и девять спектаклей, это многочисленные гастроли, это открытый показ для представителей масс-медиа и артистов молодежного театра, это обязательное завершение года шумным Балаганом, это не один десяток репетиций и сценок. Отметить свой первый и значительный юбилей актеры решили любимой игрой "МозгоШкола", где основной темой был ШАНС, главным число - 5, а главным лейтмотивом вечера символ театра - бабочка. 10 команд боролись за главный сладкий приз мероприятия. Им предстояло ответить на задания пяти-этапов уроков, где вопросы касались математики, географии, искусства, астрономии и ШАНСА. Наибольшее количество баллов команды могли набрать в ходе "Контрольной", которая проводилась в виде блица. Тут можно было вырваться вперёд, если рискнуть и усилить свой ответ уверенностью и поставить любой знак. Однако если вариант участников неверный – баллы минусовались. В перерывах между турами было много поздравлений, подарков, видеопосланий и теплых слов. Все выступающие высказывали много теплых слов всем актерам студии, а самые главные слова были обращены вдохновителю и главному режиссеру Наталье Прыгуновой.

После подсчетов заработанных баллов жюри подвело итоги праздничной "МозгоШкола", победа в ней досталась команде "По ходу разберемся", которая состояла из учителей школы. Им был вручен торт с зажженной цифрой пять,потушив которую они смогли загадать желания для всех присутствующих.