Архангельск отметил День православной книги

В День православной книги сотрудники епархиального образовательного отдела совместно с соцработником храма святой блаженной Ксении Петербургской посетили Соломбальскую и Маймаксанскую библиотеки.

«В честь праздника передали в библиотечный фонд православную литературу, — рассказал глава отдела священник Кирилл Кочнев. — Передали экземпляры Нового Завета и книги профессора Алексея Осипова "Любовь, брак, семья", "Посмертная жизнь души" и "Жизнь с Евангелием". Также были переданы книги, посвященные событию Явления Божией Матери в Архангельске в 1919 году».

Отец Кирилл отметил, что «на текущий момент идет процесс развития взаимодействия между епархиальным отделом и библиотеками. В частности, в Соломбальской библиотеке ежемесячно проводятся встречи под названием "Час Православия"».

Напомним, День православной книги ежегодно отмечается в России 14 марта. Этот праздник был установлен 25 декабря 2009 года решением Священного Синода Русской Православной Церкви и по инициативе Патриарха Кирилла. С 2010 года День православной книги отмечается во всех епархиях Русской Православной Церкви.

Праздник приурочен к памятной дате: 14 марта (1 марта по старому стилю) 1564 года на Руси вышла первая печатная книга «Апостол», изданная диаконом Иоанном Федоровым. Это событие произошло в Москве на печатном дворе. Дата стала отправной точкой официального книгопечатания в России.