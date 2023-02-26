День православной книги отметили в соломбальской библиотеке имени Б.В. Шергина. С читателями встретился клирик храма Мартина Исповедника протоиерей Андрей Хрусталев.

Отец Андрей рассказал, что сейчас идет Великой пост. Он был установлен Церковью в память о сорокадневном постничестве Иисуса Христа в пустыне. Священник объяснил смысл поста и его значение для верующих, а также ответил на вопросы слушателей.

Участники встречи узнали о том, что в России более десяти лет отмечается День православной книги. Читатели познакомились с выставкой религиозных изданий из фонда библиотеки, на которой была представлена литература по истории Православия, жития русских святых, художественные произведения. Выставку организовали сотрудники библиотеки.

Напомним, День православной книги в России отмечается с 2010 года. Праздник приурочен к памятной исторической дате выпуска первой на Руси точно датированной печатной книги Ивана Федорова «Апостол», вышедшей в свет 14 марта 1564 года.

(по материалам Архангельской епархии)