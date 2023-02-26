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День православной книги отметили в соломбальской библиотеке

     День православной книги отметили в соломбальской библиотеке имени Б.В. Шергина. С читателями встретился клирик храма Мартина Исповедника протоиерей Андрей Хрусталев.

     Отец Андрей рассказал, что сейчас идет Великой пост. Он был установлен Церковью в память о сорокадневном постничестве Иисуса Христа в пустыне. Священник объяснил смысл поста и его значение для верующих, а также ответил на вопросы слушателей.

     Участники встречи узнали о том, что в России более десяти лет отмечается День православной книги. Читатели познакомились с выставкой религиозных изданий из фонда библиотеки, на которой была представлена литература по истории Православия, жития русских святых, художественные произведения. Выставку организовали сотрудники библиотеки.

     Напомним, День православной книги в России отмечается с 2010 года. Праздник приурочен к памятной исторической дате выпуска первой на Руси точно датированной печатной книги Ивана Федорова «Апостол», вышедшей в свет 14 марта 1564 года. 

(по материалам Архангельской епархии)

14 март 09:12 | : Культура / Верую

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