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В архангельском храме Новомучеников открылась библиотека

     Библиотека архангельского храма Новомучеников Церкви Русской пополнилась новыми книгами о подвижниках Православия, пострадавших за веру. Почитать их может любой желающий.

     Все издания выпущены Сретенским монастырем. Это и художественная литература, и автобиографии, и жития мучеников. Книги знакомят читателей с малоизвестными подвигами святых XX века.

     «Одна из книг — "Верю в промысел Божий" — содержит воспоминания и письма священномученика Михаила Чельцова, вся земная жизнь которого была посвящена Богу и Церкви. Большинство документов отца Михаила было изъято и уничтожено во время неоднократных обысков и арестов, поэтому публикуемые сохранившиеся рукописи представляют собой уникальные свидетельства жизни подвижника, служение которого выпало на трагические годы в истории Русской Православной Церкви. Приходите, выбирайте книги и знакомьтесь с жизнеописаниями святых прошлого столетия», — рассказала супруга настоятеля храма Новомучеников Елена Макарова.

     Храм Новомучеников Церкви Русской находится по адресу: площадь 60-летия Октября, д.1. Библиотека открыта в субботу и воскресенье с 10 до 14 часов. 

15 февраль 09:14 | : Культура / Верую

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