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В архангельском храме открылась выставка православных книг

     Ко Дню православной книги в архангельском храме блаженной Ксении Петербургской оформили книжную выставку «История православия на северной земле».

     «Представлены книги о становлении Православия на северной земле, о подвижниках и святых нашего края. Об образах иконописного искусства Русского Севера, — сообщается на приходской странице ВКонтакте. — Тема православного краеведения актуальна как никогда. Изучение истории родного края формирует чувство причастности к своему народу, чувство подлинного патриотизма и помогает сохранять традиции своего народа, духовно развиваться».

     Напомним, День православной книги ежегодно отмечается в России 14 марта. Этот праздник был установлен 25 декабря 2009 года решением Священного Синода Русской Православной Церкви и по инициативе Патриарха Кирилла. С 2010 года День православной книги отмечается во всех епархиях Русской Православной Церкви.

     Праздник приурочен к памятной дате: 14 марта (1 марта по старому стилю) 1564 года на Руси вышла первая печатная книга «Апостол», изданная диаконом Иоанном Федоровым. Это событие произошло в Москве на печатном дворе. Дата стала отправной точкой официального книгопечатания в России. 

(по материалам Архангельской епархии)

21 март 09:22 | : Культура / Верую

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