Только прокуратура добилась поставок питьевой воды в деревню Коношского района

Прокуратурой Коношского района проведена проверка по обращению жителя д. Мелентьев Пал муниципального образования «Вохтомское» о неисполнении администрацией МО «Коношский муниципальный район» законодательства в сфере организации водоснабжения населения этой деревни питьевой водой, соответствующей требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм.
Установлено, что в названной деревне вода для питья гражданами используется из общественных колодцев. Однако согласно протоколу лабораторных исследований проб воды, осуществленных филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области», она не соответствуют гигиеническим нормативам.
Используемые ранее объекты водоснабжения жителей д. Мелентьев Пал – водонапорная башня «Рожновского», артезианская скважина, водопроводные сети находятся в неработоспособном состоянии. Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, восстановление этих объектов и ранее существовавшей системы водоснабжения будет более эффективным способом решения проблемы с обеспечением населения деревни водой надлежащего качества, так как из-за особенностей почвы очистка общественных колодцев результатов не даст.
В связи с этим прокуратура района обратилась с иском в суд о возложении на администрацию МО «Коношский муниципальный район» обязанности организовать водоснабжение жителей деревни Мелентьев Пал питьевой водой, соответствующей требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов в срок до 01.09.2021, принять в собственность водонапорную башню, а артезианскую скважину, привести в работоспособное состояние, обеспечивающее бесперебойный забор воды.
Решением суда требования прокурора удовлетворены.