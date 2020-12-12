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Только прокуратура добилась поставок питьевой воды в деревню Коношского района

Прокуратурой Коношского района проведена проверка по обращению жителя д. Мелентьев Пал муниципального образования «Вохтомское» о неисполнении администрацией МО «Коношский муниципальный район» законодательства в сфере организации водоснабжения населения этой деревни питьевой водой, соответствующей требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм.

Установлено, что в названной деревне вода для питья гражданами используется из общественных колодцев. Однако согласно протоколу лабораторных исследований проб воды, осуществленных филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области», она не соответствуют гигиеническим нормативам.

Используемые ранее объекты водоснабжения жителей д. Мелентьев Пал – водонапорная башня «Рожновского», артезианская скважина, водопроводные сети находятся в неработоспособном состоянии. Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, восстановление этих объектов и ранее существовавшей системы водоснабжения будет более эффективным способом решения проблемы с обеспечением населения деревни водой надлежащего качества, так как из-за особенностей почвы очистка общественных колодцев результатов не даст.

В связи с этим прокуратура района обратилась с иском в суд о возложении на администрацию  МО «Коношский муниципальный район» обязанности организовать водоснабжение жителей деревни Мелентьев Пал питьевой водой, соответствующей требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов в срок до 01.09.2021, принять в собственность водонапорную башню, а артезианскую скважину, привести в работоспособное состояние, обеспечивающее бесперебойный забор воды.

Решением суда требования прокурора удовлетворены.  

18 январь 11:40 | : Скандалы

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