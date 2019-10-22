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"Как после бомбежки". ОНФ исследовал архангельские дворы

Активисты регионального отделения ОНФ повторно обратились в администрацию Архангельска с призывом привести в порядок двор, расположенный на улице Тыко Вылки между домами №5 и №3. Здесь рабочие начали ремонтировать трубы теплоснабжения, потом на полпути прекратили работы. В результате образовались две большие ямы с незашитыми трубами. Больше месяца общественники добиваются наведения порядка на перекопанной территории, которая стала похожа на воронку от бомбы.

Жильцы многоквартирных домов еще в сентябре пожаловались на ситуацию в Народный фронт. Люди были встревожены тем, что в квартирах холодно, а ремонтные работы почти не ведут.

«Рабочие приходят и уходят, ничего не меняется, сказали, что у нас с трубами большие проблемы и вряд ли их починят», – сообщили жильцы. Дома сейчас подключены к теплоснабжению, но оно настолько слабое, что температура в квартирах без включения электрообогревателей не поднимается выше 16 градусов. Эксперты Народного фронта просили власти разобраться в ситуации.

«Ответы чиновников были неутешительны. Нам рассказали страшную историю о том, что прежняя управляющая компания – в стадии банкротства, а новая – пока не приступила к обслуживанию домов. К тому же прежняя УК не позаботилась о том, чтобы подготовить жилой фонд к зиме. Считаем, что работу управляющих компаний в предзимний период должен контролировать департамент городского хозяйства, чтобы в дальнейшем от их бездеятельности не страдали жильцы», – прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ Филипп Варзумов.

Эксперты регионального отделения Народного фронта повторно обратились в администрацию Архангельска с призывом привести двор в порядок.

При этом на еженедельной общегородской планерке директор департамента городского хозяйства Владимир Шадрин 11 ноября заявил, что готовность объектов жилфонда Архангельска к отопительному сезону 2019–2020 гг. составляет 100%. Он отметил, что полностью готовы к зиме тепловые, водопроводные и электрические сети.

Готовность городского хозяйства к холодам проверили и органы Ростехнадзора. По итогам проверки они выдали акт с 10 пунктами предписаний, замечания по восьми из них устранены, по остальным двум ведется работа. В ОНФ надеются, что работа ведется и по двору на улице Тыко Вылки. Активисты ОНФ будут держать ситуацию на контроле до ее разрешения.

  

19 ноябрь 10:57 | : Скандалы

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