Дело осужденного Мохнаткина: Архангельская ФСИН назвала недостоверной информацию о пытках правозащитника

Информация СМИ о физическом насилии в отношении осужденного политического активиста и правозащитника 64-летнего Сергея Мохнаткина не соответствует действительности. Об этом сообщает управление ФСИН по Архангельской области на своем официальном сайте.

«Информация о том, что к осужденному Мохнаткину применялись физическая сила и специальные средства, является недостоверной. Все факты применения спецсредств фиксируются на видеорегистраторы и по ним проводятся служебные проверки», – говорится в сообщении.

Также на сайте говорится, что «осужденный Мохнаткин С.Е. за нарушение установленного порядка отбывания наказания содержится в помещении камерного типа под круглосуточным видеонаблюдением. В 2017 году в камере проведены ремонтные работы. Осужденный обеспечен всеми необходимыми постельными принадлежностями. У него имеются матрац, две простыни, подушка с наволочкой и одеяло. Согласно правил внутреннего распорядка ИУ посещение душевой осуществляет два раза в неделю.

24.07.2018 осужденный Мохнаткин С.Е. официально написал заявление, в котором отказывается от приема пищи. Основанием для отказа послужило нежелание отбывать наказание в данном исправительном учреждении. Осужденный ежедневно находится под наблюдением медицинских работников. Состояние его здоровья удовлетворительное…

25.07.2018 от осужденного Мохнаткина поступило заявление с жалобами. По доводам, изложенным в заявлении, назначена служебная проверка».

Ранее СМИ сообщали со ссылкой на подругу осужденного Татьяну Пашкевич, что к Мохнаткину в колонии применяют физическую силу и пытают, в частности, пускают в его камеру газ, а также забирают вещи, переписку и лекарства.

Напомним, в 2014 г. Мохнаткина приговорили к четырем с половиной годам колонии строгого режима за применение насилия к полицейским на Триумфальной площади в Москве на несогласованной акции летом 2013 г. Летом 2016 г. Мохнаткин получил 11 месяцев колонии за оскорбление представителя начальника отряда колонии. В марте 2017 г. ему дали еще два года за дезорганизацию деятельности колонии, с учетом двух ранее вынесенных приговоров – к двум с половиной годам колонии строгого режима. По версии обвинения, Мохнаткин ударил охранника. Сам правозащитник утверждал, что его избили.