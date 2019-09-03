Итоги недели с 28 октября по 3 ноября 2019 года (следующий выпуск 17 ноября)

Сегодня в Итогах:
- Смертельный караул – солдат, расстрелявший сослуживцев в ЗабВО, был слаб телом, но силён мотивацией;
- Африканские страсти – Россия на чёрном континенте хочет подвинуть расплодившихся там китайцев;
- Кандидатский максимум – в Архангельской области есть запрос на договор межу населением и властью;
- Монастырские стенания – группа архангельских «деятелей» продолжает хайп вокруг стройки.
Международные новости
Африка: Давай, Россия, ещё давай
Эта новость вторую неделю бурно обсуждается в соцсетях. И там ни одного положительного мнения по поводу такого феномена безумной щедрости я пока не встречал.
Владимир Путин: "Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 миллиардов долларов".
За сим следуют бурные и продолжительные овации. Не удивляйтесь и не сомневайтесь, слова эти были произнесены в ходе Форума «Россия-Африка», зал чернел от лиц собравшихся делегатов, чуть не отбивших себе в экстазе благодарности розовые ладошки.
Другое дело, интернет. «Эти деньги должны были пойти на индексацию пенсий работающим пенсионерам, а их в Африку отправляют», - это я ещё культурного обывателя процитировал.
Как же так, что куда подевалось?! Я помню, как мы приносили в школу цветные карандаши, чтобы их партизанскими тропами доставили детям воюющего Вьетнама. И что-то там собирали для голодающих Африки. По-моему, макулатуру, это было ещё до «20 кг за «Королеву Марго»!». Бедных негритят было жалко до слёз, это ж надо так оголодать, чтобы жевать годовую подшивку газеты «Правды» за 1962 год. Правда, дома на кухне родительские друзья рассказали такой анекдот:
«В ответ на публикацию в газете «Известия» информации о том, что в Африке ежегодно недоедают 20 млн. человек, рабочие Липецкого металлургического комбината обратились к своим африканским друзьям с просьбой – всё, что они недоедают, посылать к ним на завод». Сразу стало смешно, совсем не жалко и не страшно.
Впрочем, современную ситуацию можно рассмотреть и с другой стороны… точнее, сторон.
Знаете ли вы, что большую часть африканского долга Россия списала ещё в скудные 90-е? С чего вдруг? А с того, что изначально было ясно – их получать не с чего. В советское время была хотя бы минимальная надежда, что часть отдадут продукцией, теми же бананами, которые в СССР были в дефиците, но с приходом капиталистического изобилия товарная конъюнктура резко изменилась. Зато в те годы, когда тебе самому должны столько, нечего было и соваться в Парижский клуб с просьбой об очередном финансовом транше. Вот и списали… что дало не только нам, но и африканским странам некоторое облегчение.
Да, согласен, этот мир местами странно устроен, обычным человеческим умом его не понять.
А вот взгляд профессионального политолога (неважно какого): Россия использовала ситуацию, и в этом есть политический смысл. Во-первых, для нас сегодня любые союзники, пусть не самые сильные, важны. А страны, которым прощены долги, находятся в орбите влияния России. Во-вторых, вряд ли они после такого гуманитарного жеста будут запускать конкурирующие с нами страны на свои внутренние рынки.
Нас успокаивают – это не система. Практически все деньги, которые Советский Союз раздавал в расчёте на политическую лояльность, можно со спокойной душой отнести к разряду невозвратных. Потому что давали их тем странам, кто собирался становиться на социалистический путь развития и этим окончательно угробить свою национальную экономику. Плюс к этому «африканский синдром» - за несколько лет чёрное население стран, наконец-то освободившихся от колониального иго, ломало и рушило всё, что оставляли после себя бежавшие в панике эксплуататоры. Таких примеров по всему Чёрному континенту разбросано немеряно.
Когда рухнул СССР, за ним посыпался и весь соцлагерь, причём сразу. Африке в этом смысле пришлось труднее всего, у народа в традиции – жить бедно, зато на халяву. С Латинской Америкой и Азией всё-таки попроще, там люди работящие (особенно в последней), а здесь беда-беда.
Самое прискорбное, что советские отношение с должниками строились так, что не было на них никаких мер воздействия, кроме идеологических. Даже военные базы не успели разместить в этой жаркой части света.
Так долги и висели. А новая Россия потихоньку их списывала. Особенно активно этим она начала заниматься с момента своего нового выход на международную политическую арену. То есть, после известной «Мюнхенской речи» президента Путина.
Для справки: на первом месте по списанным долгам – Куба. Острову Свободы наша страна простила более 30 млрд. долларов. В своё время Куба получала колоссальную помощь от СССР, поскольку в условиях организованной США экономической блокады остров просто не смог бы самостоятельно существовать. Благодаря советскому финансированию на Кубе была построена современная инфраструктура, вооружена кубинская армия, стояли наши военные части, в первую очередь, ракетные и подлодки. До сих пор по улицам Гаваны рассекают советские «Жигули» 70-80-х, а их обгоняют американские «Форды» 40-50-х.
К слову, у США примерно такое же положение. Увы, делать невозвратные долги – удел любой державы, претендующей на мировое господство. Вашингтон точно также содержал десятки слаборазвитых государств по всему миру, рассчитывая, что они будут поддерживать его в противостоянии «коммунистической угрозе». Правда, в строительство гражданских объектов американцы, если вообще вкладывались, то гораздо в меньшем объёме, чем мы. Зато посылал товары народного потребления, чего СССР, понятное дело, не мог себе позволить из-за тотального внутреннего дефицита.
Я тут подумал, откуда вообще взялась эта цифра в 20 миллиардов долларов? Ведь во времена СССР наша страна не была частью мировой валютно-финансовой системы, а доллар стоил смешные 63 копейки, даже близко не лежавшие с реальностью (чёрный курс минимум 4 рубля за 1 бакс). Да и вообще, тогда в стране правил принцип – «всё вокруг колхозное, а значит ничьё». Очень серьёзные вопросы к этой калькуляции.
Сейчас другие времена. В Африке шуршат и наши нефтяные корпорации, и «Русал» в Гвинее бокситы выбирает чуть ли не экскаватором. Чего китайца на Чёрный континент лезут? Почувствовали, что это последний на Земле не до конца освоенный рынок сбыта (при нашей жизни пингвины Антарктиды вряд ли станут платежеспособными). Ну и военные интересы, местные жители обожают «калаши», а наличие своих военных баз за рубежом любой стране придаёт солидности.
Так что всё путём? Только в теории. На практике любой россиянин, чей пенсионный возраст отодвинулся ещё на полгода, будет думать, что его интересами страна расплатилась с далёкой от него Африкой. Где, кстати, нашим солдатам, пусть и наёмникам из ЧВК, головы режут как баранам.
То есть, не каждая страна может позволить себе быть настолько щедрой. Ибо это просто неприлично по отношению к собственным гражданам.
Федеральные новости
Армия: Кровь, пот и слёзы
Вроде совсем недавно… какие-то десять лет назад или чуть больше, я писал о «духе» (солдате первого полугода службы) Андрее Сычёве, которого сержанты забили до того, что парнишке ампутировали обе ноги. Помню гневные слова тогдашнего главы Минобороны Сергея Иванова, грозно обещавшего «искоренить это позорное наследие советского прошлого». Потом даже поговаривали, что этот случай, получивший широкую огласку, стоил Иванову президентской должности на один срок…. Впрочем, лично я уверен, что аргументы не в его пользу были совсем другие.
Помню растерянное лицо его последыша по кличке «Табуреткин», который сам солдатской портянки не нюхал и благодарил за это небеса. Сердюков прекрасно осознавал свою военную несостоятельность и старался не вмешиваться в вопросы армейской дисциплины – всё больше денежкой интересовался.
Если помните, на тогдашних ток-шоу чаще всего поднимался вопрос – законченными подонками садисты-дембеля стали уже в армии или пришли такими с гражданки? Первую версию напрочь отрицала мать сержанта Сивякова, лично заставлявшего свою жертву несколько часов стоять в полуприсяде, от чего у последнего развился тромбофлебит, перешедший в гангрену обеих ног. С телевизионного экрана женщина истово уверяла всю страну, что до службы её сын был хорошим и добрым мальчиком.
Я же вспоминал свои армейские будни (читайте о них в нашей «Литературной гостиной» в подборке «Гвардии Черток»). Например, водителя из батальона связи, переведённого на спецтранспорт в наш взвод водолазов-разведчиков, в котором дедовщины не было по причине действительно тяжёлой и опасной службы. Парень этот только что стал «черпаком» и рвался «самоутвердиться» за первый год унижений. Вечером в каптёрке за кружкой спирта я объяснил ему «правила нашего общежития». Новоиспечённый «черпак» сначала не поверил, потом расплакался и сказал, что мы ему своим либерализмом всю армию испортили. Он и выжил-то в своем батальоне одной мыслью «отдуплиться». Кстати, судя по его рассказам, на гражданке он был нежным, заботливым сыном, хорошим другом и верным женихом.
Тогда я писал о том, что зверьми нас делает именно армия. Не только сержанты, дембеля (к слову, в Советской Армии всем было наплевать на твоё звание, ценился только срок службы - неоднократно видел, как рядовой-«отец СА» посылал «на очко» оборзевшего сержанта, только что пришедшего с учебки, и тот безропотно закатывал рукава х/б), но и офицеры. Обычная вещь, командир учебной роты водолазов капитан Безноска (интересно, ты жив ещё, сволочь, или загнулся от водки и собственной желчи?) лично три раза разбивал в кровь лицо курсанту Чертоку. Очень его раздражали моя врождённая ироничность и языковая несдержанность.
Но сейчас я просто не понимаю, какая может быть «дедовщина» при службе в один год… солдат-срочник просто не успевает оборзеть за 6 месяцев?! Однако…
Рядовой ЗабВО Рамиль Шамсутдинов расстрелял военнослужащих вечером 25 октября, погибли восемь человек, среди них два офицера и шесть сослуживцев; еще двое ранены и находятся в тяжелом состоянии. <> Министерство обороны России называет причиной происшествия нервный срыв, который возник у солдата на фоне личных проблем, не связанных со службой. Мотивом также называют дедовщину. Утверждается, что над Рамилем часто издевались сослуживцы, в основном без причины.
На фото… просто школьник, одетый, как на маскарад, в военную форму. Он теперь крутой, его брал спецназ. Брал аккуратно, не сказать - нежно, на пареньке ни синяка, ни царапинки. Что ставит под сомнение версию об издевательствах со стороны сослуживцев, я помню, как выглядели жертвы армейского ветеранства в моё время. Впрочем, сейчас вообще время другое, у тех, кого тогда прессовали, даже письма домой перехватывали, что было совсем несложно. А сейчас мобильники в каждой солдатской тумбочке плюс видеорегистраторы в каптёрках и сушилках. И туалет мыть нерадивого воина больше не пошлёшь, нечего убирать, там теперь аутсорсинг шуршит как последний салага.
Да, ЗабВО в наше время считался одним из самых худших мест службы. Не только дедовщина, но и разборки на межнациональной почве, землячества месились только в путь (кому интересно, поищите в интернете книгу армейских воспоминаний Валерия Примоста «Штабная сука»… кровь в жилах стынет). Но это при СССР, когда славянин, попавший в кавказскую или азиатскую роту, мог сразу вешаться… или уходил на дембель убеждённым националистом. Теперь же, насколько я слышал, призывники из республик Северного Кавказа служат отдельно и по возможности у себя на родине.
Неужели беднягу Рамиля прессовали за то, что мусульманин? Верится с трудом, с этим вообще строго. Тогда что, какой он дал повод? В моей практике был случай, когда боец воровал у своих. И деньги, и продукты из тумбочек. Его поймали, что называется, за руку. У парня начались настолько критические дни, что он сам попросился о переводе куда угодно, хоть в мотострелковый полк (самый жёсткий в Кантемировской дивизии во всех отношениях). И таких историй немало, почему бы и не сейчас. Но я плохо представляю, чтобы тот наш мелкий жулик взял в руки автомат и положил из него весь караул.
Скорее всего, рядовой Шамсутдинов был слабее телом и духом остальных сослуживцев. Такие в любом мужском закрытом коллективе обычно становятся объектом… не обязательно издевательств, просто пацанских насмешек. Что тоже обидно, как вы понимаете. Плюс нестабильная нервная система, что не всегда может понять призывная медкомиссия. Вот поэтому я и ратую за профессиональную армию. С жёстким отбором и рабочими отношениями.
Однако в данном конкретном случае парня могло просто… повернуть. Повернуть не в ту сторону. Уж слишком много в наших СМИ патриотической агитации, а часто и откровенно милитаристской. Если нас начинали готовить к войне только в старших классах на уроках НВП, то теперь в детсадах организуются специальные «кадетские» группы с соответствующими играми и атрибутикой. Кто-то из взрослых этому умиляется, а кто-то в ужасе (я в числе последних). Остаётся свести в чистом поле этих сопливых кадетиков с такими же сопливыми эколятами и посмотреть, кто кого. Интересно, никто ещё не додумался выпускать комплекты для новорожденных из камуфлированной ткани? А что такого, если уж приучать к защите родины, так с первых дней жизни!
Такое победобесие (очень не нравится это слово, но оно наиболее точное) началось буквально несколько лет назад. То есть, в самое становление убийцы Рамиля (назовем вещи своими именами) как личности. Теперь представьте, что на проверку парень оказался более жидок, чем сам себе представлял. Плюс в части вполне могли оказаться его земляки, которые позже непременно рассказали дома, как «вот этого лопоухого гоняли всей ротой». У татар, как известно, собственная гордость. Дали парню автомат… и вот результат.
А потом ещё спрашиваете, почему я своего не хочу туда пускать?!
Региональные новости
Архангельская область: Как жить дружно?
После публикации материала «Если я был бы губернатором Архангельской области», даже участники опроса удивлённо вопрошали – зачем тебе это было надо?
Да просто развлекаюсь… имею право на своём ресурсе. Но с пользой. В очередной раз убедился, насколько кандидаты от разных политических сил похожи в своей риторике. Никто не похвалил действующую власть, любому ясно, что на выборы идут ниспровергатели (с учётом того, что вопрос с преемником остаётся открытым), собирающиеся проводить собственную политику. Но как? В их представлении, это придёт откуда-то свыше, как только пройдёт инаугурация на должность.
Кто-то будет спорить, что самый больной на сегодня вопрос в регионе – мусорный? Но только у одного из гипотетических кандидатов (Корыгина) проскользнуло название «Шиес», и то вскользь. Почему о нём не вспомнил молодой коммунист Таскаев, не раз выкладывавший в соцсетях мужественные фотоотчёты о своих поездках в эту горячую точку?! Всё очень просто, он осторожничает. Вдруг действительно изберут и с этим придётся что-то делать. Сейчас может говорить всё, что ему Маркс на душу положит, дальше придётся отвечать за свои слова. Как перед избирателями, так и Москвой… таковы правила этой игры.
Что может помочь новому губернатору в той непростой ситуации, что сложилась в регионе на сегодняшней день? Чтобы в критической ситуации можно было предъявить Кремлю – народ, меня избравший, обманывать не могу, вы сами вернули прямые выборы. Тоже самое и с народом – не спрашивайте с меня больше, чем могу.
В моём представлении, это договор об общественном согласии. Его упомянул только один участник опроса - Юрий Шевелев. Который, помимо основной работы, занимается общественной деятельностью – строит поморский коч. Вот абзац из его ответа на третий пункт – как погасить общественно напряжение в регионе: Основой отношений между властью и населением может стать общественный договор. Есть интересы государственные, есть областные, есть интересы конкретных людей. Их и нужно прописать в договоре, чтобы общество следило за их неукоснительным исполнением. Договор общества и власти – спасение для Архангельской области.
Что это за зверь такой, спрашиваете? Попробую объяснить…
Если помните, совсем недавно мы отмечали 7-го ноября День примирения и согласия, заменивший спорный во всех отношениях праздник Октябрьской революции, для значительной части россиян в 17-м году он оказался крушением всех надежд. Правительство подсказывало – хватит вам собачиться между собой, живите дружно, как завещал мультяшный Кот Леопольд. Какое там…
Россия каждые несколько лет меняет основы общественного договора, пытаясь «подстраивать» его под меняющуюся политическую ситуацию. В начале 90-х общественный договор базировался на жизненных ценностях «свобода в обмен на поддержку», что, в представлении реформаторов, должно было забить последний гвоздь в крышку социалистического гроба. Потом пришли «социальные блага в обмен на поддержку», но денег государству для достижения всеобщего счастья, как обычно, не хватило. В 2000-х возникла ценность: «налоги в обмен на порядок». Война в Чечне привела к формуле: «вы нам свои политические права, а мы вам — экономическую стабильность», приведшие к реформе избирательного законодательства, строительству «вертикали власти», «Мюнхенской речи» и прочим атрибутам «России, поднимающейся с колен». Дальше лень перечислять. Сегодня ресурсы у государства кончаются, баррель нефти нестабилен, как и политические партнёры на международной арене, а основной формулы нового общественного договора нет, и это очень опасно!
На мой взгляд, проблема в том, что в полиэтнической, многокультурной стране власть пытается найти один «большой компромисс» между всеми элитами. Но это всё труднее и труднее. Гражданское общество в России стремительно развивается, увеличиваются личные свободы человека, растёт понимание суверенных, безотзывных прав человек и гражданина, появляются всё новые и новые социально активные группы. Всё это расширяет круг соискателей «большого компромисса». В бизнесе в таких случаях начинают готовить либо некое пакетное соглашение, либо переходят на многодоговорную систему хозяйственных отношений. Конечно, имеется в виду серьёзный долгосрочный бизнес, без всяких серых схем и кидалова партнёров.
Поморский субэтнос, являющийся частью русского этноса и входящий в великий Российский суперэтнос, безусловно, достоин своего регионального общественного договора. Ведь это неформальный компромисс, его не надо оформлять и подписывать, но такой набор жизненных интересов, основанный на субэтнических особенностях бытовой и социальной культуры, суверенных правах северян и на публичных обязательствах региональной власти, надо обсуждать и достигать взаимного согласия. Хотя бы начать с учёта федеральным центром особенностей проживания в суровых климатических условиях приарктической зоны, тупиковое географическое положение региона со всеми вытекающими отсюда сложностями для промышленности, бизнеса и социальной культуры. Для этого есть все основания и возможности. Не зря же на уровне Минэкономразвития стала обсуждаться ипотека в 2% годовых для жителей Архангельской области
Однако сейчас эта практика на уровне региона отсутствует. Местная исполнительная власть сама формирует элитарные группы под свои представления о взаимодействиях на различных уровнях, в своём понимании жизненных интересов общества. Кто сегодня может сформулировать жизненные ценности и важнейшие интересы поморов: местные отростки федеральных партий? «Придворные» общественники из известной Палаты, редкое упоминание о деятельности которой ничего, кроме смеха, не вызывает? Бюджетные СМИ, у которых единая информационная политика? Бизнес-депутаты? Последние уже много лет вынуждены говорить только то, что можно говорить, иначе могут потерять всё. Все стороны нашего Архангельского «большого компромисса» – представители ветвей одного дерева государственной власти, представители одной группы интересов, и никакого договора здесь быть не может.
Договороспособность в России воспринимается как безусловная слабость. В этом есть доля нашей национальной азиатчины, на Востоке миролюбие до сих пор воспринимается как признак слабости. Так и наши политики — не только правящие, но и оппозиционные — исходят из установки: если ты стремишься договориться, значит, у тебя ничего нет. Это почти трагедия. Поморы всегда были людьми свободными в своих контактах и договорах. Договорами обеспечивалась торговля норвежской треской и поволжским зерном, договорами обеспечивались торговые трафики поставки мяса бычков – «упойников» в Санкт-Петербург. На договорах с сибирскими купцами когда-то расцвёл Сольвычегодск, чьё гордое название теперь упоминается в прессе, разве что, в связи с коммунальными скандалами.
С точки зрения нашей редакции, новому главе Архангельской области для успешного управления территорией придётся вернуть договорную основу в социальную и политическую сферу региональной жизни. Общественный договор как самый короткий путь к примирению и согласию между властью и населением, основа местной политики экономического и социального развития. И дальше только работать с ориентиром на успех.
Да, на бумаге всё выглядит просто. Осталось найти кандидата, который всё это поднимет…
Архангельск: Много шума… и ничего
Если уж шлея под хвост кому попала…
Напомню, что мы уже писали про открытое обращение местных «деятелей науки и культуры» (в количестве 9 человек) в котором они настаивают проведения полномасштабных археологических исследований для поиска остатков зданий Михайло-Архангельского монастыря. И при этом требуют прекратить строительство нового жилого комплекса на пересечении набережной Северной Двины и ул. Урицкого.
Однако среди архангельских краеведов безосновательные утверждения о «стройке на костях» вызвали довольно скептическое отношение. Первым свое мини-исследование «Как я искал собор Михаила Архангела» опубликовал Олег Шульгин https://vk.com/@8462138-kak-ya-iskal-sobor-mihaila-arhangela Сопоставив фотографии Михайло-Архангельского собора и монастыря, рукописный план 19-го века, немецкую аэрофотосъемку Архангельска 1942 года, а также современные фото города со спутника. В итоге получилась схема, наглядно свидетельствующая, что стройплощадка никоим образом не затрагивает территорию, где располагались постройки монастыря. Что касается монастырского кладбища, то по мнению Олега Шульгина оно находилось во дворе нынешних пятиэтажных домов, стоящих вдоль набережной. «Вряд ли, при разрушении собора, кто-то заморачивался переносом древних могил. Скорее всего, стены разрушили, и обломки вместе с надгробными плитами вывезли», - пишет краевед.
Известный архангельский краевед, создатель тематического блога vaga-land Сергей Некрасов свое сообщение назвал емко и метко «Буря в стакане воды» https://vaga-land.livejournal.com/1179595.html Сергей прямо утверждает, что распространяемая «общественниками», в том числе и в московских СМИ, известных своей поддержкой оппозиции, информация, «хлесткая, но неверная». Краевед пишет: «Котлован начали рыть не на месте фундаментов монастырских построек и следов некрополя». Он приводит в качестве подтверждения фрагмент плана 1-го квартала 1-й части Архангельска из «Квартальной книги 1828 года». «Это место еще долго оставалось окраиной, и на плане хорошо видно, что между монастырскими постройками и улицей Архиерейской был пустырь. Пустырь здесь был и тогда, когда монастырь закрыли. Деревянные двухэтажные дома на этом пустыре были построены только при советской власти», - отмечает Сергей Некрасов. Что касается кладбища, то Сергей аргументировано доказывает, что «Монастырское кладбище находилось не между монастырем и Архиерейской улицей, где сейчас роют котлован, а на территории монастыря, рядом с собором. Когда в тридцатые годы снесли собор, тогда уничтожили и кладбище, и место это давно застроено».
И тут начинается самое интересное. В одном из домов «построенных на костях», проживает – буквально на этих самых «костях», ни кто иной, как один из инициаторов «бури в стакане воды». Далее процитируем Сергея Некрасова: «Это тот самый Михаил Попов, который не только «литератор и краевед», но еще и главный редактор журнала «Двина», и в этом журнале периодически появляются статьи и фотографии, при виде которых очень хочется зажмуриться.
2015 год – в статью о бомбежках Архангельска вставили фотографию американского линкора «Аризона», тонущего в Пёрл-Харборе https://vaga-land.livejournal.com/990521.html.
2016 год - фотографию, сделанную во время парада союзников в Мурманске в 1918 году по поводу заключенного перемирия с немцами, подписали «Лагерь смерти на Мудьюге». Там же другую фотографию, сделанную после Ленского расстрела в 1912 году, подписали «Жертвы интервенции» https://vaga-land.livejournal.com/991070.html
2018 год – под одной фотографией, на которой изображены англичане, написали «Дозор белых», под другой, снятой на станции Шуерецкой, на Мурманском фронте, написали «Железнодорожный фронт». Там же перепутали Архангельск с Великим Устюгом https://vaga-land.livejournal.com/1120469.html
В том же году в одном из номеров журнала была напечатана статья Александра Никишина «Экое зловоние, или Опять эта “англичанка гадит”». Это вообще был какой-то дикий бред.
https://vaga-land.livejournal.com/1124369.html
https://vaga-land.livejournal.com/1124640.html
Почему человек, который не может навести порядок в редактируемом им журнале, встает на защиту «исторического культурного слоя»?» .
(В скобках замечу, что издание журнала «Двина» осуществляется одноименным государственным автономным учреждением, т.е. за счёт государственного бюджета. Который оплачивает и зарплату главного редактора).
О якобы сделанных «активистами» находках Сергей Некрасов пишет: «Этим «находкам» даже в базарный день цена – копейка, но, похоже, ни автора статьи, ни тех, кто подписал письмо, адресованное министру культуры, это не волнует. Главное – хлестко ударить… «Федеральный скандал»? Для скандала нужно хоть что-то, а если ничего нет, то это не скандал, а пустышка. И на месте старого кладбища и храмовых построек никакое элитное жилье не появится».
Напомню также, что «деятели науки и культуры» предлагают «раскрытые фундаменты монастырских строений сохранить под ударопрочным саркофагом». Понятно, что на вопрос как это осуществить? – ответа они не дают. Остаётся согласиться с Сергеем Некрасовым – нельзя понять, а почему это вдруг «деятели культуры» так возбудились? Ладно, Михаил Попов, ему 71 год, но остальные? «Никто из них за последние пятнадцать лет, когда старые здания исчезали с пугающей быстротой, слова против не сказал, а тут – «Не могу молчать!» и гулкие удары в грудь. Как говорил Вини-Пух, «это ж-ж-ж неспроста».
А между тем – строка продолжается…
P.S. Следующие Итоги недели выйдут в свет 17 ноября
Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD