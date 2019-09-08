Пишите нам, пишите... Страсти вокруг Михайло-Архангельского собора глазами элиты и обывателей

В недавнее время – лет 30 назад - все мы жили в условиях кухонного общественного мнения, которое не имело абсолютно никаких возможностей выхода в публичное пространство. Поэтому одним из популярных жанров самовыражения советской интеллигенции были коллективные письма. Их писали множество – за и против, в поддержку разрешения на выезд для баптистов и в защиту Анжелы Дэвис. В них клеймили «идейного власовца» - Солженицына и ходатайствовали об открытии храмов, полностью присоединялись «к оценке недостойного поведения А. Д. Сахарова, пытающегося опорочить государственный строй, внутреннюю и внешнюю политику Советского Союза» и осуждали агрессию в Афганистане. Граждане сами себя условно делили на инакомыслящих и патриотов социалистической родины. Конечно, бывали в этой эпистолярной эпопее разного рода махинации и проколы, когда известные люди отказывались подписывать или отрекались от уже подписанного, были и анекдотичные случаи, опоэтизированные Александром Галичем в песне «О том, как Клим Петрович выступал на митинге в защиту мира» -
Израильская, - говорю, - военщина
Известна всему свету!
Как мать, - говорю, - и как женщина
Требую их к ответу!
Который год я вдовая,
Все счастье - мимо,
Но я стоять готовая
За дело мира!
Как мать вам заявляю и как женщина!
До революции 1917 года мыслящее меньшинство тоже «не могло молчать». Но предпочитало это делать индивидуально. Оно и понятно – потомок бояр граф Толстой или столбовой дворянин Чаадаев полагали, что возможность апеллировать к высшей власти – их неотъемлемое и личное право. Ибо были личностями самодостаточными, им и в голову не приходило выступать «скопом».
А вот феномен советского письма «от общественности» по своей сути глубоко архетипическая черта русской крестьянской культуры – с её коллективными челобитными, «слезницами» барину, который «приедет и рассудит». Но мы помним, как заканчивается стихотворение Некрасова «Забытая деревня» - старый барин умер, его привезли в деревню в гробу, отпели, а «новый – слезы вытер. Сел в свою карету – и уехал в Питер».
Вот и на этой неделе было обнародовано очередное письмо местных деятелей науки и культуры. В нём уважаемые люди «настаивают и требуют» проведения полномасштабных археологических исследований для поиска остатков варварски разрушенного большевиками в 1930-е годы Михайло-Архангельского собора. По итогам предлагается «раскрытые фундаменты монастырских строений сохранить под ударопрочным саркофагом». Однако, как мы писали ранее (http://rusnord.ru/economic/45481-arhangelsk-monastyr-ostanetsja-v-celosti.html), остатки строений находятся под существующей жилой застройкой. То есть для выполнения требований авторов письма необходимо расселить и разобрать как минимум два существующих пятиэтажных жилых дома.
Как отнесутся к такой перспективе их жители, и за чей счет планируется проводить столь масштабные работы, инициаторы создания «туристического объекта» не говорят. А если окажется, что фундаменты находятся ещё дальше – под зданием, где ранее размещался штаб 10-й армии ПВО, или вообще под железнодорожной насыпью? Означает ли это, что их тоже нужно срыть? Красивые и правильные слова в итоге оборачиваются утопией и новым мифотворчеством, а отдельные неискушённые представители научной и культурной общественности выступают в качестве расходного материала в различного рода «игрищах».
А что народ, который «безмолвствует»? А народ давно вышел за пределы интеллигентских кухонь. В эпоху интернета для того, чтобы выразить свое мнение, вовсе не обязательно иметь научную степень, подписывать письмо министру и состоять в правозащитных организациях. В социальных сетях и комментариях на разных сайтах помимо призывов во что бы то ни стало остановить строительство (и нарушить тем самым права горожан, которые приобрели квартиры в новом доме, строящемся рядом) звучат и достаточно взвешенные комментарии. Прошу убедиться (орфография сообщений сохранена):
Пока не начали строить - никому и дела не было до истории.
Примерно 50 лет жизни провёл в этом районе, и никто и никогда не вспомнил что это место имеет какую то историческую ценность. Опять начинают гнать волну. Видимо надо было оставить весь этот район с разрушающимися, обгоревшими и развалившимися деревяшками. Они то точно ни какой исторической ценности не имели.
Виктор, вот уж точно, к Аквилону много претензий, но тут все разрушено до него:) как в Кавказской пленнице - Шурик не виноват.
а зачем вам этот монастырь, чё вы там интересного нарыть хотели
Валерий, я о том же. Там в земле нашли 3 не понятных кирпича и крик подняли.
Там все нужно почистить и перестроить, страх такой весь этот райончик. А такой район можно построить с видом из окон
Несколько поколений людей там прожило, сваи уже забивают, а они историю вспомнили!
Всем всегда было пофиг, десятилетиями, а тут внезапно стало не пофиг, прямо перед стройкой, не ну конечно это просто совпадение
Автор поста в ж*сти некое издание "архиваж*о". Как выяснилось, это группа в ВК. Автор публикации - Архангельское археоло*ическое общество - тоже группа в ВК. Знаете, что они предлагают? Разрыть котлован с фундаментом и закрыть его стеклом, как это делают в Москве. И тем сохранить историческое и культурное наследие. Надо ли говорить, что в наших условиях это бред сумасшедшего. Вам это видимо нужно для организации политической акции? На стекле написать что-нибудь типа шиес наш или долой кого-нибудь, уже даже не важно, кого. Название групп изменил, т.к. иначе коммент удаляют.
Там все давно всё перепахоно Военными при СССР! Не было там зданий монастыря там кладбище нехрен! Триндеть! Пусть строят!!!
Если бы никто не копнул, то еще бы 200 лет никому это болото бы не подадобилось. А этим лишь бы стройку закрыть.
Эти «объекты культурного значения» уже на каждом углу. От них нет никакой пользы. Лучше пусть будет дом, где люди будут жить, чем очередная богадельная, с выкачкой денег из населения’
Пока стройка не началась никому дела не было до объекта культурного наследия...
Какая дичь. Кому нужны эти фундаменты??? Что за маразм...
Пока не начали копать, нахрен никому это наследие не нужно было
Раздражённый
Открытая заказуха. Непонятно против кого: то ли Аквилона, то ли Инспекции. Такое ощущение, что идут сводки с поля боя. Стыд и срам «журналистам», займитесь нормальной работой. Есть куча других забот и проблем в городе, о которых нужно вещать.
игорь
не понять его разрушили в 30 годы красные а виноват Аквилон?
наталья
Настоящее палковтирательство. Видимо, кто-то зарился на этот участок, а достался он Аквилону. Что же археологи и прочие не заботились об этом месте, когда еще деревяшки строились? А сейчас нашли непонятный кирпич - крик подняли - рушится наследие.
игорь
для меня нет вообще никаких охранных зданий потому что я не циник - ведь тогда получается Любое здание построенное не при моей жизни ИСТОРИЧЕСКОЕ
все дома Хрещевки - тоже достояние общества и значит музейные трущобы
но их почему то на корню разрушают под новые застройки
Дядя
Как понимаю на фото и есть те самые реликвии о коих кто то беспокоится? На помойках вещи поприличней можно найти.
Павел
А почему бы не вспомнить, как уже в послевоенные годы на этом месте было построено автопредприятие? Как экскаватором снимали слой монастырского кладбища, где была захоронена элита города и на этом месте построен штаб армии?
Извините за может быть не тактичный вопрос. А, кроме археологов и краеведов кому-нибудь нужны эти осколки истории лежащие на глубине? Я, как и другие горожане, более приземлён в вопросах того что надо для жизни. Всего описывать не буду. Мне интересна история, но только до тех пор пока она не задевает «мой дом, мой двор и огород», если так можно выразиться. ;-))
Гость
Простите, я конечно не очень понимаю, мне не 80 лет, но всё-же. Какой толк от этого наследия? Смысл от него какой, что там такого за что надо прям вот так вот бороться? У нас разрушаются памятники архитектуры, старинные дома, а тут нашли какие-то трухлявые кирпичи, а вою поднято будто золотой самородок закопан…
А в конце хочу привести строки ещё одного известного барда Юлия Кима из его «Приватного письма в ЦК КПСС от отельных представителей некоторой интеллигенции»:
- А куда же смотрит
Наш родной ЦК?
Ничего не видит
Он издалека!
- Да что вы говорите,
Так искренне причем!
Пишите нам, пишите,
А мы прочтем, прочтем!
Прочтем и прочитаем,
И снова перечтем,
И сами все напишем,
И вышлем, и пошлем...