Итоги недели с 24 по 30 сентября 2018 года

Сегодня в Итогах:
- Лондонская отрыжка – Петровым и Бошировым россиян отвлекают от чего-то важного;
- Минус два – «Единая Россия» получила наглядный урок, как нужно расставаться с неудачниками»;
- День порванного кондома – архангельская ГорДума разочаровала избирателей на первой же сессии.
Международные новости
Англия: О чём скрипят Скрипали
Я думал, история с российским шпионом, которого чем-то там побрызгали в ресторане, расположенном в неизвестном доселе мировому сообществу районе британской столицы, заглохнет в течение недели. По причине своей неактуальности.
Откуда такое пренебрежение к инциденту, ставшему очередным поводом противостояния России со всем западным миром (а не только с Великобританией, на территории которой свои устраивают разборки со своими… тут бриттов понять можно)? Потому, что искренне считаю – страна имеет право расправляться со своими предателями, нанёсшими ущерб её национальным интересам (у каждой страны могут быть свои представления об этих интересах). Вон, Израиль по всему миру гоняется за теми, кто еврейский народ обидел… или похищает и вывозит на праведный суд, или на месте кончает. Все только этим восхищаются, пусть и не публично.
Если рассудить, то предавший разведчик опаснее любого изменившего родине учёного, от перебежчика вреда гораздо больше. Так, моего покойного тестя, офицера ГРУ, много лет проработавшего в солнечной Италии под крышей «Аэрофлота», в одночасье отозвали домой. К нему самому никаких претензий… но он был в одной линейке (ей-богу, не знаю, что это такое в контексте шпионской деятельности) с предателем Резуном, более известным под писательским псевдонимом Виктор Суворов («Ледокол», «Аквариум»). Типа, мог сдать, лучше самим убрать. А тут как раз афганская кампания… и поехал тесть военным прокурором провинции Герат со стороны шурави. Где он от всего сердца дарил особо несговорчивым вождям пуштунских племён роскошные халаты, они примеряли… а через недельку-другую загибались от неизвестной местной медицине кожной болезни. Чувствуете ассоциацию с инцидентом в Солсбери? То-то…
Впрочем, вполне допуская, что историю с Резуном мой Вольдемар Дмитриевич придумал специально для своей супруги, а убрали его с Запада за неуёмные вольности в сексуальной жизни, о коих он мне сам же и хвастался. А что, разведка – дело тонкое… все они немножко Джеймсы Бонды, хотя бы в этом.
Но вот со Скрипалями вышел явный перебор по информационному шуму.
Мой знакомый в социальной сети хвастается: «Жена за завтраком спросила – «дорогой, а кто такие эти скрипали?» - и тут я понял, что живу со святой женщиной!».
Впрочем, семейку Скрипалей по популярности отодвинули на второй информационный план Петров с Бошировым. Якобы чистильщики ГРУ, приехавшие в Англию зачищать всё, что не зачищено. Как, вам до сих пор незнакомы эти две фамилии? Значит, вы тоже из святых…
Их фотографии появляются чаще, чем голливудских звёзд первого эшелона… и чуть реже Путина с Шойгу. Фото якобы слило МИД, выдававшее агентам паспорта. Между тем, эти два упорно твердят, что они приезжали в Англию по делам бизнеса… ну и заодно отдохнуть. Неубиваемая легенда, особенно для деловых и влюблённых друг в друга секс-меньшинств… над этим, собственно, интернет и изгаляется.
Но уже прокол и именно с паспортами. У фирмы, в которой я работал на излёте 90-х, появилась возможность делать в МИДе синие служебные паспорта, понты по тем временам просто козырные, даже гаишники пасовали. Одно но, с ними заворачивали в любом иностранном посольстве при получении визы – «нам шпионы на отдыхе не нужны». Не думаю, что ситуация с тех времён изменилась. Так какого чёрта было сразу себя расшифровывать, если явились с секретной миссией?! Это даже не кинодопуск, а «Смерть шпиона Гадюкина» из «Денискиных рассказов».
Дальше – больше. В российских СМИ появляется сенсация с первоначальной ссылкой на сомнительный ресурс Insider – якобы найден человек, как две капли воды похожий на Боширова? Случается, и не только в кино… меня когда-то с Гребенщиковым путали (спьяну и при плохом освещении). Но тут всё дело с кем перепутать – по версии инсайд-журналистов, ликвидатор-неудачник Руслан Боширов никто иной, как ГЕРОЙ РОССИИ Анатолий Чепига. Вы, наверное, в курсе, за какие заслуги присваивается такое звание. Раньше надо было Льва Троцкого уконтрапупить… в наши дни минимум бен-Ладена. Дальше поползли слухи, что ресурсы, первыми опубликовавшие сенсацию, в срочном порядке сами её удаляют. То есть, всё очень серьёзно… вы понимаете?
Я далёк от мысли, что Герои, будь-то России или Советского Союза, какие-то особенные, скорее, попавшие в определённые жизненные обстоятельства и с честью из них вышедшие. Но то, что это очень твёрдые, уверенные в себе люди, хотя бы раз заглянувшие в глаза собственной смерти (с Сергеем Кириенко совсем особая история), это я знаю по своему первому тестю и его фронтовым друзьям. Так вот, я специально пересмотрел приснопамятное интервью Симонян с солсберскими горе-«туристами» - ничего и близко нет.
То есть, нас (общество) опять разводят, как тех кроликов из анекдотов про новых русских. Кто? Да свои же. Зачем? Тут могут быть варианты…
То, что у нашей внешней разведки есть подобные ликвидаторы, возможно даже в свободном полёте и без прикрытия, так это вполне нормально для тайной войны, которую ведёт любое государство, принимающее участие в Большой игре.
Но данные персонажи… Пока писал, выяснилось, что среди ГЕРОЕВ нет никакого Чепиги, очередная мистификация.
И тут мне становится обидно… да-да, за наших шпионов. Даже в моём диссидентском окружении этих кгбешников отличали от тех, что дома душили любое инакомыслие. Недавно, переключая каналы, случайно попал на «Мёртвый сезон»… и опять смотрел до конца. Понимаю Путина, который, по его словам, решил делать жизнь с Ладейникова (но где взять обаяние Баниониса?).
Не надо представлять этих людей суперменами, они товар штучный. Мой уже упомянутый тесть из ГРУ попал в систему из ракетного училища, куда его отправил отец на исправление. А в анкете стояло «сын крупного партийного работника республиканского значения», вербовщики и зацепились взглядом. Плюс проявились способности к изучению иностранных языков, что дремали в школе… так в Италию и попадают.
Тесть был хорошим, по-своему честным человеком со слабостями (известными). Но эти двое, что нам подсунули, настоящие клоуны. Вернее, такая их роль в спектакле. Но вот кто режиссёры? Если английские, то тогда понятен идиотизм происходящего – ниже опустить Россию с такими спецагентами просто невозможно, разве что дворников-таджиков заправить «новичком» и объяснить, как говорить на паспортном контроле в «Хитроу» - нихт ферштейн, моя мести.
Ну, а если кукловоды российские? Они отвлекают общество от чего-то более серьёзного… от пенсионной реформы? Ни черта не выйдет, она по накалу страстей затмит любую сирийскую войну. От очередной порции западных санкций? Кого они волнуют, кроме Дерипаски. Дальше моя фантазия уходит в такие дебри, из которых можно не выбраться.
Впрочем, в прогорающем по всем бюджетным статьям театре обычно и режиссёры соответствующие, и актёры – без слез не взглянешь.
Но за Штирлица всё равно обидно… хорошо, что Лиознова не дожила.
Федеральные новости
Выборы: Губернаторский эксцесс
Я думал, что случившееся в Приморье войдёт в отечественные исторические анналы, как политический анекдот. Какое там… две недели назад этот бардак только начинался.
Вечером 23-го заглянул в интернет. Сразу наткнулся на заголовок «Действующий губернатор Шпорт побеждает в Хабаровске…». Ну, всё, подумал я, договорились… тоже мне, оппозиция.
Но уже утром в понедельник - В Хабаровском крае за кaндидaтa oт ЛДПP Cepгeя Фуpгaлa выcкaзaлиcь 69,69% избиpaтeлeй, зa кaндидaтуpу дeйcтвующeгo губepнaтopa Bячecлaвa Шпopтa — 27,82%. При этом явка во втором туре была выше, чем в первом – 42.7% против 36.07%. Во Владимирской области кандидат от Либерально-демократической партии России Владимир Сипягин, который набрал 57,03% голосов избирателей, почти на 20% опередив Светлану Орлову («Единая Россия») — у нее 37,46%. Явка избирателей составила 38,29%.
Небо упало на Землю? Ничуть не бывало! Мы давно привыкли, что наш ЦИК ангажирован исполнительной властью по самые не балуйся своего председателя Эллы Памфиловой. А тут радостное возбуждение в комментариях кремлёвских политиков и даже надзирающих органов – страна не помнит таких честных выборов! Совсем заигрались в демократию… или знают больше читателей-зрителей?
Начинаю следить за реакцией в интернете. Никто особо не обольщается на крутые изменения в жизни Хабаровска и Владимира. Параллельно появляются подмётные письма, где Фургал и Сипягин характеризуется пройдохами, каких свет не видывал. Ну, а как иначе, если успешные предприниматели… сразу чувствуется коммунистическая логика, соответственно, и заказчик виден.
Дальше – больше. «Кремль не простит ЛДПР и КПРФ этой победы». И что сделает? Пригласят Жириновского с Зюгановым на дачу к Путину и на конюшню обоих отправят… вернее, в гараж? Времена нынче не те, чтобы процесс «Промпартии» начинать. Ах, вот уточнение - Жириновского с Зюгановым наоборот, не пригласят на дачу к Путину, хотя обещали. То-то эти два расплачутся-расстроятся… самим-то инсинуаторам не смешно?
А ещё пишут, что оба победившие лдпровца трясутся и не знают, что со своими победами делать. Я вспоминаю дуэль 2004-го года между Ефремовым и Киселёвым. Тогда последний реально испугался своей победы, по телеэфиру было видно – его изначально приглашали «обезьянкой» к кандидату Крупчаку, который вдруг снялся с выборов (хорошо… не вдруг). Но давайте посочувствуем Николаю Ивановичу – тогда молочник оказался один на один с проблемами всей Архангельской области. Его спину прикрывал только новодвинский олигарх, пусть и депутат Государственной Думы, но с сомнительными западными связями. Президент же ясно высказался – «Мой кандидат – Антоныч!»… так, по крайней мере, из билбордов следовало. И местная «Единая Россия» (она же «Трудовая Соломбала») сразу ушла в глухую оппозицию к новому главе региона. И вообще было непонятно, что со страной дальше будет… баррель нефти ещё к 40 долларам не подобрался. Причём из Москвы ясно намекали – тем, кто голосовал супротив рекомендациям (Архангельск, Рязань, Алтай), обрежут всё, что можно напоследок, перед тем, как прямые выборы совсем запретить. Вот, где струхнёшь, так струхнёшь.
Ну, а теперь? За спиной победителей стоит сам Жириновский. Плюс его партия, как вторая сила в стране. Да, оппозиция по всем признакам, но умеющая договариваться по принципиальным вопросам. Так и слышу облегчённый кремлёвский выдох – пронесло, с бешеным коммунистом посложнее бы было. А так, и демократические принципы соблюли, и регионы не потеряли.
Другое дело, учесть ошибки на будущее. Нынешний опыт учит: понимаешь, что единоросс не тянет – снимай его с выборов или должности, не дожидаясь перитонита. Не надо даже экономического анализа, просто прислушаться, что тот или иной глава несёт в публичном пространстве. Вот примеры из владимирской Орловой:
«Наша дорога М7 – лучше, чем трасса из Франкфурта-на-Майне в Страсбург». (Путин саркастически: «Вам виднее»)
«Как сказал Владимир Владимирович, когда кто-то хочет взять Россию на кукан, когда удочка поднимается, а потом взяли и отпустили, – вот этого никогда не будет!».
«Конкурс на реставрацию выиграли какие-то узбеки. Но нужно, чтобы реставрировали наши мастера. Сейчас результаты торгов мы пытаемся отменить. Узбеков к реставрации не подпустим, даже если придется закрыть храм».
Владимирское чудо так говорит… представляете, что это чудо делает?! Притом, что интернет давно бурлил, и рейтинги тому свидетели (пусть их и называют «белым шумом»). И уж под самый конец, проиграв в первом туре, Орлова повторяет ошибку нашего Ефремова – она извиняется. Что было позволено уходящему на покой Ельцину, но никак не политику, ещё на что-то рассчитывающему. Народ у нас таких политесов не понимает и делает однозначный вывод – этот (эта) слаб в коленках. Или барин изгаляется над челядью, что, согласитесь, просто обидно.
И ещё примечательное – во Владимирской области много лет правил губернатор-коммунист Виноградов, правил так долго, что, казалось, не сковырнёшь. И где сегодня представитель этой партии? Значит, тоже надоели… Орлова доработалась до того, что вверенный ей регион из «красного» стал просто протестным.
Протестным было и само осеннее голосование. Протестным против кого… если Путин на всю страну объяснил необходимость пенсионной реформы, но его личный рейтинг пока выше, чем у любого общественного или политического института? Народ постепенно смирится с тем, что деваться некуда. А протесты… я помню, как в середине 70-х стоимость проезда на такси подняли в два раза – с 10 коп. за км. до 20-ти. Неделю по Москве зелёные огоньки призывно подмигивали, никто не садился, тоже, вроде, протест… а потом опять не поймать. Ментальность, однако.
И так ли много зависит от личности самого губернатора? Кто спорит, лоббистские способности на таком посту только в плюс, но вряд ли Москва будет так уж игнорировать нужды территорий, где расположены оборонные предприятия. Может быть чревато…
Ко всему прочему, ЛДПР – партия системная. Если она договаривается с «Единой Россией» на законодательном уровне, почему бы и на исполнительном не договориться. К тому же всегда есть возможность завести на инакомыслящего губернатора уголовное дело… спросите у Никиты Белых, он в теме.
Неприятный, прежде всего, для избирателя сюрприз может оказаться в том, что в протестных регионов победили заведомо слабые кандидаты, когда реально сильных отсёк пресловутый муниципальный фильтр. Так ведь и поморы четыре года жалели, что Крупчак снял свою кандидатуру, и с грустью вспоминали о Ефремове.
Но, думаю, в этот раз такого не случится… не те персонажи уходят.
Региональные новости
Архангельск: И Валя снова у штурвала
Помните, как неделю назад, обсуждая первую сессию нового созыва областного Собрания (один комитет у ЛДПР, остальное прибрали единороссы), мы чертыхались, но потирали руки – посмотрим, что будет в Горсовете.
Момент – лучше не придумаешь! У партии власти в Архангельске всего 11 мандатов, что значительно меньше половины. Первым вопросом первой сессии традиционно стоят выборы старшины (он же - спикер). Наивные (как тогда казалось) единороссы снова выдвигают Валентину Сырову. Вокруг которой так и вьётся образовательный скандал (по крайней мере, подозрения Чирковой никем толком не опровергнуты). Вот, где оппозиция должна дать первый бой вчерашним хозяевам депутатского положения – чего время зря тянуть?!
Как мы знаем, спикера выбирают только на альтернативной основе. У Прокопьевой (облСобрание) в альтернативщиках был сопартиец Красильников. Который задвинул в честь конкурента такую речугу, что Екатерину хоть в космос запускай… смех да и только.
Но в Горсовете случай особый. Конкурентом Валентины Сыровой заявился Олег Черненко. Вроде бы прошёл от «Единой России», но выдвигает его «Справедливая», закон, видишь ли, позволяет. При этом многие его помнят как лдпровца. Ну и что? Если в областном Собрании некоторые депутаты в тот памятный четверг впервые знакомились друг с другом, то в городском каждый знает каждого, соответственно, и личные отношения.
Первый тур выигрывает Черненко… не за явным, но преимуществом. Причём мог бы и сразу победить, но, как рассказывают наши наблюдатели, в тот момент незримо присутствовавшие на депутатской тусовке, членов «Единой», чья рука поставила неправильную галочку, настоятельно просили поставить вторую, тем самым испортив собственный бюллетень. В итоге переигровка… в которой уже побеждает Сырова.
Что за чудеса психоанализа, или у местных единороссов есть свой Вольф Мессинг?! Как сказать… я лично слышал, что коммунистам пригрозили что-то там не утвердить, если в ещё и в Горсовете неправильно проголосуют. Плюс подкинули им несколько портфелей от комиссий да место освобождённого вице-спикера. И всё, ловкость рук… вернее, мозгов, и никакой солидарности.
А ведь мечталось… Я слышал, как мечталось о создании ответственной оппозиционной коалиции, чтобы приструнить особо зарвавшихся из ЕР. Куда там, кишка тонка… точнее «Бристоль» близко. У меня ощущение, что подобный архангельский сговор (ассоциация с мюнхенским) стал неожиданностью для членов двух других фракций. По крайней мере, когда я обратился к их представителям за комментариями, там только вздохнули – чего комментировать, и так всё ясно.
Всё, да не всё… а совесть где? С этим вопросом я обратился к коммунисту Александру Гревцову, ставшему настоящим премьером в тот неудачный для многих вторник. Как, спрашиваю, вам такое удалось провернуть? И свеженький вице-спикер стал объяснять, как:
- Леонид, давайте объективно посмотрим на состав сегодняшней городской Думы по двум критериям. Первый – количественный состав фракций городской Думы, второй – наличие в составе той или иной фракции депутатов, имеющих опыт работы в гордуме или в «смежных» органах власти.
По первому критерию. Состав городской Думы сегодня таков, что фракция КПРФ является второй по численности после «ЕР», а с учётом нестабильности внутри «партии власти» КПРФ, думаю, может даже поспорить за первенство из-за своей сплочённости. В Справедливой России и ЛДПР по пять депутатов.
По второму критерию. Вполне естественно, что в руководстве гордумы, в руководстве комиссий должны стоять люди, имеющие опыт работы либо в представительном органе власти, либо имеющие серьёзный профессиональный опыт. В нынешнем составе всего 12 депутатов, ранее работавших в гордуме. При этом 10 из 12-ти опытных депутатов вошли как раз в состав лидирующих фракций КПРФ и ЕР.
Оценив эти два критерия, результаты выборов руководящих органов думы выглядят вполне логично. Как и распределение «портфелей» председателей комиссий, три из которых достались депутатам от КПРФ.
То есть, говоря коротко, победа КПРФ обусловлена, во-первых, достаточно серьёзной численностью фракции и её сплочённостью, а во-вторых, наличием во фракции КПРФ депутатов, имеющих опыт работы не только в городской Думе, но и, например, как Виталий Морозков, в областном Собрании. Виталий почти десять лет трудился в областном Собрании консультантом фракции, имеет богатый опыт законодательной работы, поэтому в гордуме возглавил комиссию по правовым вопросам. Так что, как Вы любите выражаться, «всё по-чесноку».
А вот говорят, продолжаю приставать к занятому человеку, что это вы своими голосами Сырову вытащили... опровергните или подтвердите?
- Все персональные голосования на сессии проходили тайно, поэтому никто не знает, кто как проголосовал. Каждый делал свой выбор. Причём невооружённым взглядом было видно, что даже внутри фракции «Единой России» решение о консолидированном голосовании было нарушено. Добавлю, что помимо фракций КПРФ и ЕР в городской Думе представлены депутаты от ЛДПР и Справедливой России, серьёзно повлиявшие на результаты голосования.
Ну, что тут скажешь… прошлое поколение большевиков было более принципиальным в политических спорах с оппонентами… слава богу, что оно ушло.
Откликнулся на мой призыв и главный возмутитель спокойствия того героического вторника. Для начала поинтересовался у Олега Черненко, кем теперь считать – единороссом или справедливороссом… а то не только я путаюсь. Так вот, он беспартийный член фракции ЕР, к которому хорошо относится СР. Но был и остаётся… Олегом Черненко (о чём он мне уже говорил).
Итак, что думает по этому поводу просто Олег Черненко:
Не сказать, что я доволен результатами первой сессии. Но будем считать, что удовлетворен. Наконец в Архангельской городской Думе на
руководящих должностях и во главе постоянных комиссий будут работать представители всех политических сил.
Это, конечно же, послужит основанием для конструктивной работы и принятия взвешенных решений на благо жителей города. Уже нет
большинства одной партии, значит, в любом вопросе потребуется поиск компромиссов, сотрудничество и выработка наиболее полезного для города пути решения.
И тем более для обеспечения квалифицированного большинства при изменении устава и принятии бюджета нужна будет поддержка даже не двух каких-либо фракций, а трех как минимум, так как для принятия данных решений требуется 20 голосов из 30. Это еще раз говорит о том, что решения будут приниматься при непосредственном участии всех фракций.
То, что коллеги избрали меня вице-спикером, безусловно, воспринимаю положительно. Несмотря на то, что я вхожу во фракцию «Единая Россия», являюсь беспартийным и имею хорошие рабочие отношения со всеми оппозиционными фракциями. Уверен, что на этом посту у меня получится выстроить конструктивное взаимодействие между партией власти и оппозицией. Однако если бы первоначально меня избрали председателем Гордумы, убежден, смог бы добиться еще больших результатов на благо горожан.
Эх, что-то слишком гладенько, подумал автор данного опуса, перечитав мнения двух вице-спикеров. А где же страсти, порыв, конфликт, борьба противоречий?! И прибегнул к старому испытанному приёму – попросил комментарии у коллег по «Вольному делу». И тут полилось…
Илья Азовский (Эхо севера):
Чуть-чуть штрихов к удивительному облику того контингента, который собрался в нынешнем созыве Архгордумы. Собрался — не совсем верно. Народ, люди, гордые архангелогородцы их избрали. Видимо, знали, за кого голосовали. ЗА и голосовали — тоже термины неверные. Большинство голосовало лишь бы против. Чуть меньше — были куплены. Цена за голос на прошедших выборах известна: от 750 рублей в Исакогорке, до 1 000 на Сульфате и Соломбале. И лишь единицы осознанно ставили галочки.
Вот в итоге получили контингент. Вообще представьте чисто по-человечески: новоизбранный депутат первый раз идёт на первую в своей жизни сессию. Автор этих строк — главный редактор «Эхо СЕВЕРА» Илья Азовский знает, о чём говорит. Сам был депутатом Архоблсобрания 4 года. Всё равно волнительно. Это на пятую,-десятую сессию можно было прийти уже и в тапках и в футболке. Главное, чтобы надписи не оскорбляли государственность и нравственность. То есть, не в той же футболке, что ходил на вечеринку на Гоа. И не потому, что праведник. Нет. Ибо, как пел Розенбаум, «праведник был рожден лишь однажды». Приличия надо было соблюдать, чтобы не оскорбить своим видом других людей. А уж на первую сессию помню даже пиджак был найден, галстук. И что совсем уж странно — ботинки.
Потому что это первая сессия, первый раз в жизни голосуешь как депутат. Волнительно. Первоклассник и тот наглаживает сорочку и пиджачок. Ибо понимает, волнуется, трепещет. Какие-то прописные истины? Увы, контингент собрался в Архгордуме такой странный, что приходится объяснять и прописные истины. Неудивительно, если придётся объяснить и ещё более утилитарные правила поведения в обществе. К примеру, надо мыть руки после туалета. Или нельзя пИсать под стол, где обедаешь, или заседаешь. Или не надо ковырять в носу, а потом жевать козявки. Или не чеши письку, а также попу перед женщиной. Или нож за столом не для того, чтобы втыкать его в соседа, а вилка нужна, чтобы есть — для ковыряния в зубах прилагаются палочки с заостренным кончиком и называются они зу-бо-чистки. И это не спички. Вот так.
Разные люди бывают. Как объяснить депутатше Подстригань, что приход дамы на сессию городской думы в футболке — это не совсем прилично. А если как у неё была футболка с символами американского спецназа — так это вообще вызов обществу. Кому и зачем сделала вызов Подстригань? Путину, патриотам, просто гражданам России? Зачем, с какой целью был сделан вызов? А что в следующий раз ждать - футболку правого сектора (запрещенная в России организация)? Чувствуете — простые вопросы. Как в детском саду. В средней группе для детей с девиантным поведением.
Или вот ещё депутат — пришёл в вытянутой майке, явно если когда и стираной, то очень давно. И в кожаной жилетке. Нет, это не кожаная жилетка от Бильонер. Это обычный турецкий ширпотреб и в сочетании с упомянутой футболкой оно смотрелось смело, вызывающе. Типа, я сюда случайно зашёл. Шёл в автоматсерскую и забежал. ГЛЯДЬ, а тут сборище… Кому был вызов, зачем? Это демонстрация пренебрежения к обществу. Тогда скажи: я вас всех на пальце вертел… Кстати, о пальце упомянутого индивидуума. На пальце был перстень, на котором был крест. Крест весьма напоминал Тевтонский. Такой как в Третьем рейхе. Опять-таки зачем? Объяснись…
Понимаете, эпатаж ради эпатажа — это обезьянство. Это характерно для макак, которые, дабы привлечь особь другого пола, разворачиваются к ней красной задницей и начинают истошно орать. Эпатаж у людей может быть ради чего-то. Например, ради того, чтобы отличиться. Ради того, чтобы выразить позицию. То есть, придя в клоунском костюме надо что-то отчебучить, или взять слова и сказать. И слова должны как-то соотноситься с внешним видом. Думаю, что больше про этот контингент писать нечего, анализировать там нечего, можно только наблюдать как в зоопарке.
Андрей Рудалёв (Беломорканал):
В переназначении Валентины Сыровой не было ничего удивительного, скорее демарш с первым туром голосования выглядел, как слишком нарочитая и обязательная программа: надо же было покапризничать, цену себе набить всем прочим… Сырова – идеальный кандидат, ставленница местечкового олигархата, который, по сути, и управляет городом. Так что другой человек на посту был бы странен, за Сыровой перед этим самым капиталом косяков не наблюдается, поэтому заменять ее другим не было смысла. Она прекрасно отражает реалии современного Архангельска, поэтому всю сессию была улыбчива и уверена в своем успехе.
Другое дело, что когда мы придем к власти, все эти паразитические олигархические струпья будут незамедлительно выкорчеваны. На месте убогих сараев – торговых центров - будут построены детские сады и школы, разбиты парки для отдыха горожан, на месте коробок убогой точечной застройки будут обустроены комфортные площадки для детворы, которой в городе на Двине станет очень много, так как люди усидят здесь перспективы, и у них появится дело. На городских окраинах будут, как грибы, появляться новые заводы и фабрики. Ну, а вся нынешняя братия, которая раздувает щеки и нещадно мает город и область, отправится вереницей покорять и осваивать отдаленные северные территории и приносить пользу обществу. Сему быть непременно.
Если с нынешними гегемонами и их скорыми перспективами все понятно, то надо прояснить ситуацию с депутатами, представляющими якобы оппозиционные партии. Подковерные договоренности с единороссами и дележ портфелей – это, конечно же, богоугодное дело, вот только в контексте принятия реформы пенсионного геноцида все это выглядит в качестве откровенного соглашательства, предательства и трусости. Вот когда эта триада качеств будет преодолена, тогда и у нас появится настоящая стойкая оппозиция, а не мальчики в коротких штанишках на палочке верхом, воображающие себя гусарами.
События первой сессии архангельской горДумы отлично проиллюстрировали современную реальность, впрочем, как восшествие на трон в областном Собрании Екатерины Прокопьевой. Говорят, что всего этого мы сами и достойны. Я думаю, что нет и с этим надо что-то делать. Нынешний же расклад и существующие реалии делают все для того, чтобы к 2035 году (точке светлого будущего по новой «стратегии» развития области) такого населенного пункта, как Архангельск, на карте попросту не существовало в силу его бесперспективности и нецелесообразности.
А теперь позволю немного от себя, от просто Леонида Чертока. Я даже во сне ни разу не видел себя ни в ГорДуме, ни в Горсовете, ни в шортах, ни в смокинге… ну просто не моё. Один раз предлагали баллотироваться, так я так громко заржал, что на том конце испуганно трубку бросили. Моё амплуа – ироничный наблюдатель. И вот, что я наблюдаю…
… Не в тот день недели провели первую сессию архангельского городского совета, надо было в среду. Именно 26 сентября вся прогрессивная мировая общественность отмечает День контрацептива. Презерватива, то есть. Кондома. Теперь есть повод объявить на местном уровне уже 25 сентября Днём порванного контрацептива. Хотя бы задним числом. Чтобы депутаты объяснили и избирателям, и членам собственных семей – а что вы, собственно, от нас ждали в такой день?!
Не все, конечно, но у кого рыльца в пушку (или в каше), те поймут и оценят мой посыл. Даже припомнят.
Но тут я сам себя одёргиваю. Что, думаю, докопался до людей? У самого, какая-никакая, профессия. Плюс самоуверенность, граничащая с самомнением. А у них, бедолаг, отними мандаты…?
Пусть себе сидят, с нас не убудет. Даст бог, и этих перележим на диване…
Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD