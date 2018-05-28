Приморский анекдот. Как единоросс Тарасенко президента Путина подставил

Такого шоу даже я, известный циник, не ожидал…
После первого тура губернаторских выборов именно ситуация в Приморском крае мне казалась наиболее предсказуемой. Единоросс обходил коммуниста почти в два раза, Тарасенко для победы не хватало трёх с небольшим процентов. Мне сразу вспомнилась аналогичная композиция на выборах губернатора Архангельской области в 2000 году – действующий губернатор Ефремов вообще не добрал до пятидесяти полтора. Наша команда московских политтехнологов, как услышала утром в понедельник от Лёши Шемякина в телевизоре предварительные результаты подсчёта 80 % голосов, так пошла паковать чемоданы – недостающее натянуть по всем понятиям чисто дело техники. Однако уже к обеду из областной администрации пришло указание готовиться ко второму туру. Оказывается, штаб главного противника Малакова сразу пригрозил жалобой в ЦИК. Где тогда верховодил бывший архангельский моряк Вешняков… мягко говоря, Ефремова недолюбливавший.
И что? За две недели мы этого Малакова окончательно раскатали по «Зазеркалью», Антоныч выиграл второй тур за явным преимуществом.
Но время-то какое было! Путин всего полгода как принял президентство из слабеющих ельцинских рук. Летом случилась трагедия с «Курском» и президентский ляп «она затонула» надолго стал его визитной карточкой. С Чечнёй всё тоже висело в воздухе, мятежная республика была настоящим внутренним врагом в составе РФ. И Ефремов, и Малаков не были политическими противниками (насчёт общей партийной принадлежности сейчас не помню)… тогда такие казусы допускались. И образ Путина никто не эксплуатировал, неизвестно было, как он сыграет, только через три года началась вакханалия с билбордами.
Вспомнив всё это, а также нефтяные цены восемнадцатилетней давности, я в проходимости Тарасенко особо не сомневался. Особенно помня недоговороспособность нашей конструктивной оппозиции и её сторонников – они между собой будут пикироваться, пока об «Единой России» вспомнят. Да тут ещё сам Путин в край приехал. Нынешний Путин с всенародной поддержкой и репутацией чародея – «мечты должны сбываться!». А оно вон как повернулось…
Всё воскресенье интернет лихорадило – на Дальнем Востоке упорно побеждал коммунист Ищенко. Я уже морально готовился к написанию материала – «Приморье, ты одурело!». Да-да, и это отнюдь не из-за любви к единороссам, просто считаю коммунистов большим из этих двух зол. Хотя и не верю в идеологическую прочность бизнесменов из их рядов, конформизм, не более того, большие деньги мозги перестраивают.
Но также меня успокаивали и в 96-м во время второго тура Ельцин-Зюганов, мол, современный большевик обуржуазился. Тем не менее, позже появились списки тех, кого в случае победы должны были прижать к ногтю. Фамилии известные, моей там не стояло… но нас история страны научила – дай только валуну репрессий ускорение с горы, всех передавит.
Утром всё стало на свои места - "Этой ночью при подсчете 95,7% голосов я лидировал с отрывом, 51% за меня, 46% за Тарасенко. Но буквально под утро протоколы в городах Артем, Уссурийск, Владивосток и Находка были сфальсифицированы и сейчас результаты таковы, что мы с вами проигрываем. Я сейчас в 7:47 владивостокского времени [0:47 по Москве] объявляю бессрочную голодовку" - жалуется Ищенко. Впрочем, голодовку он быстро снял, типа соратники по борьбе уговорили. Зато вышедшие на площадь Владивостока его сторонники восприняли такой ход, как личное предательство.
В итоге единороссу отдали победу в полпроцента… представляете, с каким погонялом губернатору Тарасенко ходить всю следующую пятилетку? Причём он до этого был в ранге и.о…. то есть, прямая креатура президента, и это, если не пощёчина, то обидный, даже оскорбительный щелчок Путину.
Вообще в современной российской традиции при подобных проявлениях избирательского неповиновения отменяют прямые выборы глав регионов к… моей бабушке (вспомните 2004-й и не рассказывайте сказок про Беслан). Но для такого решения должен появиться более серьёзный повод, захватывающий всё общество, а не только самолюбие первого лица… нет уж, нет уж.
Скорее уж махнуть рукой на строптивое Приморье. И то, там долгие годы бандиты заправляли, сначала Ноздратенко, потом Дарькин. А когда власть поменялась… так выяснилось, что последние более справедливые, не всё себе хапали. Я не братву идеализирую, а анализирую протестник - население края, по-моему, ясно высказалось. Дальше так пойдёт, к Японии запросятся, я наблюдал в 90-х на Камчатке.
Комично было, когда единороссы и коммунисты наперегонки кинулись обвинять друг друга в фальсификациях и вбросах. Что ещё больше отвратило народ от избирательного процесса… та самая фраза «Как я вас всех ненавижу!».
Однако обратите внимание. Где-то такие же ставленники президента, как Тарасенко, набирают 70-80 %. О чём это говорит – здесь пиарщики, работающие на партию власти, креативно мыслящие, а там отстой отстоем? И это тоже… в какой-то мере. Но главное, это сигнал – жизнь в Российской Федерации очень неоднородна. И если Москва этого не понимает по динамике убыли населения, то её приходится тормошить вот такими избирательными казусами, русский бунт со всеми вытекающими вряд ли кого-то устроит.
Я действительно плохо представляю, что мог сделать Ищенко и не сделать Тарасенко за неделю между двумя турами. Действующая власть всё сделала заранее – это и поддержка пенсионной реформы, и пытки в тюрьмах (помните, сколько у нас сидит, сидело и сесть собирается?), рост цен на бензин, траты на Сирию (да-да, уже началось, уже доходит), прочее. По всем прогнозам, учитывая особые дальневосточные обстоятельства, Тарасенко должен был капитально просесть ещё в первом туре. Но не в этой стране.
То, что я читаю в социальных сетях, ясно говорит - дальневосточники совсем не хотели себе красного губернатора, просто именно у Ищенко было больше шансов сделать Тарасенко. Как и хабаровчане совсем не хотят лдпровца, им важнее натянуть нос своему Шпорту (или Шпроту?). Архангелогородцы должны помнить знаменитую реплику Таскаева – «Поморье готово было проголосовать хоть за Микки Мауса, только не за Ефремова». Ну, проголосовали тогда за никому неизвестного молочника Киселёва… что, жизнь лучше стала?
Я, кстати, вполне допускаю, что весь этот приморский беспредел творился без участия президента… даже без его молчаливого одобрения. Зная трусость наших чиновников (когда-то насмотрелся в областной администрации), представляю, как они боялись сказать своему шефу о действительном положении дел. «Не прошёл ваш кандидат в одном регионе в первом туре» - это одно, но провал во втором – это как признание профнепригодности. Кто убедит меня, что калининградский Алиханов в чём-то лучше и перспективней Тарасенко… ну-ка попробуйте?
Впрочем, как я только что выяснил, у коммуниста Ищенко нашёлся украинский след. Господи, избавь нас от идиотов как во власти, так и в советниках! Когда-то ещё в Замоскворечье мне старые сидельцы объясняли – выиграть в очко в катране ещё полдела, ты попробуй живым уйти да с с выигрышем…
P.S. В итоге результаты выборов вообще отменили. По требованию главы ЦИК Эллы Панфиловой, которая признала, что нарушения были с обеих сторон… не могла не признать.
Мало того, в СМИ появились сообщения о том, что единоросс Тарасенко может быть дисквалифицирован из врио губернаторов. Остается гадать, за что – то ли не справился с временной должностью, то ли с ролью кандидата от партии-победительницы. Вместо него будет назначен какой-то чел из Госдумы, ему, судя по всему, и придётся выступать через три месяца в роли основного кандидата. Хотя по логике… да и по правилам политического приличия, этот временный пост должен бы занять коммунист Ищенко, на деле подтвердивший доверие к себе со стороны жителей края.
Но Кремль рисковать не хочет… и правильно делает. А то эти реваншисты под красными флагами бог знает что о себе возомнят.
Леонид Черток