АОСД: "Единая Россия" наносит ответный удар. Комментарии очевидцев событий

И вот наступил момент истины!
Ещё две недели назад народ в соцсетях радовался аж подпрыгивал – как славно приложили в Архангельской области «Единую Россию». Наивные… они не знают, что настоящая политика любит тишину и плотно закрытые двери, а не публичное пространство. Я же этим всем давно занимаюсь… вернее, наблюдаю.
Поэтому и призывал не радоваться раньше времени. А просто посчитать проценты – сколько от общего числа избирателей доверяют тому или иному политику… а можно и всей власти в целом. Плюс считать за половину каждого проголосовавшего бюджетника, подводника, космонавта и прочих подневольных. Расплачетесь!
Так оно, собственно, и получилось. Ещё крепче я стал задумываться над правильностью избирательной процедуры, когда наши VIP-паровозы стали раздавать заработанные ими в партийных списках мандаты. В каком другом спорте происходит подобное - заработанное в честной борьбе командное золото тяжеловесов достаётся какому-то дохляку?! Губернатор наш, Игорь Анатольевич, отдал свой мандат неизвестному мне директору Няндомского колледжа. А ведь этот Тигран Матевасян вполне мог победить сам и как одномандатник, и как первый номер партийного списка… что сделал тот же Ваге Петросян. Мог, но не смог… за что же такая привилегия?
Тоже самое касается и вице-спикера Госдумы Ольги Епифановой, и Владимира Жириновского (надо напоминать, кто таков?). Сильные кандидаты и без них победили, теперь к депутатской кормушке подтянулись те, кто так себе. А потом будут плакаться, как пару лет назад Елена Драпеко – ах, не тому Шарову я свою девичью честь отдала… в смысле, мандат. Ей-богу, этот пункт в избирательном законодательстве давно нужно убирать – пусть каждый воюет за себя (ладно, если на чужие деньги).
И вот наступил долгожданный четверг. «Единая Россия» заранее выбрала в своих рядах самую достойную. С парашютом прыгнутую, со скалы сброшенную, из автомата стрелявшую, под БТРом лежавшую (жуткая эротическая фантазия). Лучше бы причёсываться научили… над её овечьим шлемиком третий день интернет угорает. Это сама Екатерина Прокопьева рассказала, как их на президентских курсах натягивали… на что натягивали? Одна из главных загадок этого политического сезона! Вроде бы парашют (если не золотой) спикеру заксобрания не нужен (автомат другое дело). Зато её фамилия с этой весны присутствует почти в каждом прогнозе на следующего губернатора. Возможно, с целью ещё больше затуманить ситуацию… когда любой назначенный Москвой молодой эффективный менеджер будет восприниматься населением как слава богу, пронесло.
Я не очень верил, что областное Собрание возглавит кто-то от оппозиции, такие посты отдаются только на дымящихся развалинах последней баррикады. Но хотя бы попробовать… сохраняя видимость приличия. И уж никак не ожидал, что вице-спикерство отдадут вообще без боя. Сразу вспомнился политический пейзаж середины нулевых, когда президиум главного законодательного органа региона украшали пламенный единоросс Фортыгин, патриотка Вторыгина и либерал Таскаев. И что, террористы у нас школы захватывал, ракеты в Плесецке падали, «Звёздочка» бастовала или неурожай через год случался? Не помню такого. Но и времена были несколько другие, страна на подъёме и дух тоже, умели как-то между собой договариваться. Да и, скажем прямо, людям ещё было интересно ощущать личную ответственность перед избирателем, депутатство не превратилось для одних в бизнес, для других в рутину.
Ладно, вице-спикерство за собой оставили единороссы. Но портфели председателей Комитетов! Только один отдали ЛДПР. С одним жирным и вкусным моментом, коим является рыболовство. Причём за полчаса до объявления результатов мне прямо из зала заседаний сигнализировали – ничего, мы на комитетах своё возьмём!
Получается, то, на что рассчитывал протестный избиратель, а именно, на жёсткую политическую конкуренцию, вылилось лишь в предложение коммуниста Новикова по всё той же жареной теме – противодействие пенсионной реформе… по которой всё давно решено в Москве.
Как же так, подумал я… и предложил высказаться по теме представителя всех фракций, прописавшихся на VII созыв в доме «за Лениным»:
Леонид Таскаев (КПРФ): - В нашей фракции иллюзий не питал никто. В данном действе мы были свидетелями политического соития ЕР и ЛДПР. Результатом этого «политбрака» стала поддержка региональной «адаптации» пенсионной реформы, продавливаемой «Единой Россией». Ей, кстати, отошли все почти все комитеты, окончательно сузив возможность других партий влиять на законотворческую деятельность. Понятно, что выставлено это было как "поддержка северных льгот северянам", но факт есть факт – голосами ЕР и ЛДПР решение было принято сразу в двух чтениях. Лично меня удивило лишь, что ЛДПР отдали комитет по сельскому хозяйству и рыболовству, который закрепили за Ларисой Сергеевой. Показательно, но её даже на сессии не было. Невзирая на то, что Сергей Пивков уверял в том, что опыта у данного депутата в сфере сельского хозяйства «больше, чем у всех присутствующих» - меня терзают смутные сомнения. Хотя бы потому, что в недалёком прошлом (во времена шестого созыва АОСД, когда г-жа Сергеева так же входила в сельскохозяйственный комитет), мы получили ЧС во время сбора урожая. Была вынуждена вмешаться даже федеральная власть. Еще скажу, что голосовал против «адаптации» Пенсионной Реформы на территории Архангельской области, так как считаю, что законопроект откровенно «сырой» и сделан наспех. Даже мое предложение перенести обсуждение вопроса на следующую сессию, чтобы все заинтересованные депутаты смогли подробно его изучить и доработать, понимания не нашло. Позицию фракции КПРФ по данному вопросу в полном объёме озвучил депутат Александр Микляев. Ну, и в качестве приятного дополнения специально для избирателей ЛДПР, хотелось бы поставить новую композицию вокально-инструментального ансамбля «АлисА» «Нае@али» (не путать с песней Бориса Гребенщикова аналогичного названия – от редакции). Надеюсь, впредь будут рассудительнее.
(Всё, как я предрекал, у коммуниста в тексте ЛДПР встречается гораздо чаще, чем ЕР)
Ирина Чиркова («Справедливая Россия»)… как опытный и востребованный депутат всех уровней дала общий для всех СМИ комментарий. Что для премьерши, ухватившей свою минуту славы в борьбе с брутальными единороссами за место в президиуме… на первый раз простительно. В комментарии она посетовала, что ожидала настоящей политической борьбы, а не диктата единороссов, что её предложение ввести посты четырёх вице- для представителей всех фракций, не встретило должного понимания. Это же касается и распределения комитетских портфелей. При этом Ирина заранее отвергает претензии в том, что оппозиция якобы пассивно себя повела и изначально никого не выдвигала – "Уверяю вас, что это не так. У нас есть профессиональные талантливые кадры, которые могли бы возглавить и эффективно руководить комитетами. Наши депутаты готовы трудиться на благо Архангельской области. Но, к сожалению, заранее срежиссированный понятными силами сценарий сессии не позволил нам предложить своих кандидатов.
Игорь Арсентьев (ЛДПР): Исходя из нынешнего расклада сил в областном собрании, мы прекрасно себе отдавали отчёт в том, что получение какого-либо поста без поддержки депутатов от ЕР невозможно. С другой стороны, мы можем видеть, что внутренняя конкуренция в их рядах привела к тому, что многие политические тяжеловесы остались без должностей в принципе. Учитывая многочисленность нашей фракции, коллеги из Единой России поддержали выдвижение нашего депутата Ларисы Сергеевой на пост председателя комитета по сельскому хозяйству. Начинать работу нового созыва с политического дебоша мы посчитали для себя не конструктивным. Если говорить о выдвижении кандидатур на должность председателя, то мне, конечно, была непонятна позиция депутата Красильникова, чья речь в пользу своего оппонента, по сути, не оставила депутатам выбора.
А теперь и я позволю себе высказаться. Наверное, неожиданно для многих.
Да, и мне хотелось настоящей политической борьбы, страстей и противоречий. Чтобы было о чём писать, это чисто профессиональное. При этом ко всем представленным в областном Собрании партиям… да и вообще ко всем, отношусь с изрядной долей скепсиса, не сказать, презрения. НО! Я вспоминаю Госдуму середины 90-х. Вроде бы, тогда партией власти считался «Наш дом – Россия», хотя в главном Законодательном органе страны правили бал коммунисты и прочая оппозиция. Демократии и плюрализма хоть отбавляй… только предлагаемые исполнительной властью законы проходили со страшным скрипом… если проходили вообще. Нужно напоминать, как это отражалось, прежде всего, на экономике? Так что сейчас я, повзрослев, за прагматизм. Вот окрепнет рубль, поднимется нефть, подтянутся иностранные инвесторы, пройдут санкции… тогда от души и побазарим.
Впрочем, у нас сохраняется интрига с архангельской ГорДумой, где «Единая Россия» вообще в меньшинстве, а у выдвинутой на очередной срок спикерства Валентины Сыровой какие-то проблемы с средним образованием. Мне уже не один городской депутат говорил, что они там занимаются пусть конкретными, но по сути местечковыми проблемами – поликлиники, детсадики, дворовые территории. Там пусть и соревнуются в риторике, мэрия города как-нибудь да вывезет.
А мы понаблюдаем…
(фото… одного из очевидцев)
Леонид Черток