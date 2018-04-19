Итоги недели с 21 по 27 мая 2017 года

Международные новости

Венесуэла: И придёт Никола…

В Венесуэле опять выборы. Президентские. Досрочные. И опять их выиграл Мадуро, бывший шофёр Маленького-Большого Индейца Уго, который перед уходом сделал ему поистине царский подарок. И опять американцы недовольны, считают, что был задействован административный ресурс. А мы не удивляемся – конечно, задействован. На то это и страна с регулируемой демократией, чтобы никаких сюрпризов на выборах.

Конечно, соперники Мадуро обвиняют его чёрт знает в чём. Так Энри Фалькон (бывший сопартиец Николаса, перекинувшийся в лагерь оппозиции) заявляет, что в тот день по всей территории республики в непосредственной близости от избирательных участков были организованы так называемые красные пункты. Говоря общедоступным языком, палатки, в которых проголосовавшим раздавали специальные карточки - они дают право на льготы на сумму около 10 долларов США.

По-нашему это 600 рублей или около того. Причём на них ни водки (текилы) не купишь, ни закуски к ней… какие-то льготы. Но такова реальность страны, в чьих недрах, по некоторым подсчётам, лежит нефти больше, чем на всём Ближнем Востоке. Где-то люди во дворцах живут, а где-то в фавелах (трущобах) плюс инфляция за тысячу процентов в год… о, несовершенство этого мира!

И с чего России переживать? А вот с чего – «Роснефть» от щедрот своих перевела Каракасу аж 6 миллиардов долларов. Якобы предоплату за нефть, а по факту на поддержку угодного Москве режима Мадуры. Ибо дружить с нами ему также завещал великий Чавес, искренне пытавшийся построить свой вариант латиноамериканского социализма. А получилось, как обычно, нечто невразумительное.

Николас Мадуро напрягает. Мы это из грязи в князи не раз проходили в своей истории и знаем, чем заканчивается. Мне и Уго Чавес не нравился. Своим поведением он точно подходил под определение, данное бывшим министром иностранных дел РФ Андреем Козыревым политикам такого сорта - «международная гопота». Причём Уго, как и его кубинский кумир Фидель или наш Жириновский, выходец из вполне приличной семьи и с изрядным образованием. От этого мне ещё противней на него смотреть. И не только мне. Помню, как он с ходу полез с обнимашками к Медведеву, тогда только назначенному президентом России, и как интеллигентного (пока ещё) питерского юриста передёргивало от такого панибратства. Однако оружие он Венесуэле тогда выписал - политика превыше всего. И потом выписывал, и не только он. И теперь будут выписывать, когда кубинский социализм тоже под угрозой. И это не от большой любви к социализму нашей властной верхушки. Просто любовь к этому социальному строю всегда сочетается с любовью к России… по старой и странной для меня привычке.

Странный народ эти венесуэльцы, такое впечатление, что все под кокой. Их любовь к Чавесу объяснима - герой-десантник, символ, знамя, талантливый сказочник - и всё в одном флаконе. Всё время упрашивал народ потерпеть, и кое-что у него действительно получалось. Но Нико… при Мадуре страна пережила не один экономический коллапс. В стране есть национальная валюта - боливар. Национальный курс устанавливается государством и составляет сегодня 10 боливаров за один доллар США. Но фактически все обмены валюты происходят на черном рынке. Представляете, как это отражается на экономике? Текущий реальный обменный курс: 236 тысяч боливаров за один доллар США на 8 февраля 2018 года. Для сравнения, ещё в июне 2017 один доллар США продавали за восемь тысяч боливаров. Кроме этого, в Венесуэле в последние годы наблюдается и дефицит товаров, в том числе первой необходимости. В нашем перенасыщенном всем, чем душе угодно, мире это означает только одно – дальше падать некуда, дна уже достигли.

И приход к власти оппозиционера может означать тоже только одно – страна моментально переориентируется на североамериканский рынок. Не только экономически, но и политически. И полная перезагрузка своей внутренней политики. Вот против чего Москва и готова рисковать своими далеко не лишними ей самой миллиардами долларов.

И ещё один архиважный момент. Долгие годы Венесуэла остаётся одним из главных покупателей российского вооружения. Только за 2009–2014 годы Россия выдала Каракасу 6,2 миллиарда долларов под военные покупки. Кроме этого, кредиты выдавались и на поставки продовольствия. Ради сохранения своих позиций в экспорте оружия Москва готова терпеть любые просрочки-отсрочки. Не потому, что такая богатая, а потому что обожает казаться крутой. Понты, одним словом.

Даже вполне себе прокремлёвские политологи оценивают действия Мадуры в экономике и внутренней политике как авантюристические. «В этих отношениях мы оказались заложниками. Мы постоянно должны выдавать кредиты, предоплаты по нефти. Но ситуация ухудшается — Каракас идет к суверенному дефолту, одновременно обсуждая странную идею введения национальной криптовалюты. Нам сейчас стоит задуматься о маневре, который позволит сохранить наши вложения в Венесуэлу», - комментарий лишь одного эксперта.

Причём в заложниках не только по деньгам. Надо всё-таки учитывать южноамериканский темперамент. Это советский народ молча терпел тотальный дефицит – стоял ночами в очередях, гнал самогон, подтирался (пардоньте, дамы) газетой… и прочие радости «развитого» социализма. И взорвалось у нас сверху, а не снизу, как обычно происходит в нормальных странах с уважающим себя народом. НО Венесуэльцы не такие. Они один раз чуть не скинули Мадуру, он только на штыках и удержался. Теперь задумайтесь, против кого он закупает российское оружие – против внешних или внутренних врагов. С внешними-то бог с ними, пусть и с Америкой. Но как бы не пошли разговоры, что это Москва расстреливает мирные венесуэльские демонстрации.

А мы за эту страну будем держаться из последних. Что из себя представляла та же Куба на момент захвата власти парнями Кастро? Большой американский бордель с соответствующей ментальностью, бездонная бочка в обмен на пугалку в адрес Штатов. А тут нефть… много нефти… при этом слове с нашими сами знаете, что делается.

Шесть стран не признали легитимность победы Мадуры - Аргентина, Канада, Австралия, Мексика, Чили и США. Это вам не Наури и не Тимбукту, это очень серьёзный повод для введения новых санкций, которые нам и так уже некуда складывать.

И тем не менее. Пять лет назад Мадуро на таких же выборах победил проамериканского кандидата с разрывом в два процента. Положение в экономике страны было не лучше сегодняшнего – галопирующая инфляция, пустые полки и безработица. Но тогда Никола шёл как преемник Чавеса, обожаемого в народе. Сейчас он представляет только себя – недавнего водилу, которому однажды крупно повезло с болезнью босса (Уго, как любой автократ, до последнего был уверен в своей вечности). Тогда я прогнозировал – вот сейчас волна народного гнева сметёт курилку. И ничего подобного, сидит, как сидел, да ещё и набирает 68 %.

Вот тут и задумаешься – неужели все нормальные люди оттуда эмигрировали к североамериканскому соседу? Боже, храни Америку!

Англия: Трудные дороги Ромы А

Везде снова звучит фамилия Абрамович (ударение на третьем слоге). Из интернета, из телевизора, на ток-шоу из-за него копья ломают. Неужели «Челси» национализируют… или снова губернатором на Чукотку отправляют?

Кстати, вы помните, как Роман Абрамович легализовался в медиа-пространстве? А я так очень хорошо. По-моему, на календаре тогда стоял 1997 год. Всего лишь в двух местах необъятной Москвы появились билборды с изображением грустного еврея (давайте называть вещи своими именами) и слоган: «Рома любит семью. Семья любит Рому. Рома хорошо устроился».

Ну и что? В то веселое время на столичных билбордах что только не лепили – и извинялись (что три ночи дома не ночевал), и в любви признавались, чуть ли не на дуэль друг друга вызывали. Но именно эти два показали во всех вечерних теленовостях. Именно о них написали в главной столичной сплетнице – «Московском комсомольце». И уже через пару дней Москва откуда-то узнала, что на билборде изображён некто Роман Абрамович, и именно он на тот момент являлся кошельком семьи Ельцина.

Все тогда грешили на Березовского – мол, БАБ слил конкурента. А что там было сливать? К этому времени Роман Аркадьевич вышел на тот самый уровень, когда непубличность только вредит бизнесу. То есть, если замочат, то никто и не заметит, в той нефтянке это было запросто. Лично я почти уверен – это Рома сам себя рассекретил. И потом уже не слезал ни с экранов, ни с газетных страниц. Первый олигарх, которому исполнительная власть доверила порулить депрессивным регионом в качестве налогового обременения. Потом новый взрыв – наши скупают английский футбол на корню. Потом широко разрекламированный переезд в Туманный Альбион. А ведь, кажется, не под следствием, и политического убежища не требовалось. Просто полезен Роме лондонский туман… что тут сделаешь. Плюс шесть своих собственных детей (сейчас, кажется, больше), у нас столько таджикские гастарбайтеры заводят.

А Рома сам из себя весь нестандартный. Птицы высоты его полёта (и национальности) во все времена были выходцами из приличных московских семей тружеников советской торговли… ну, или стоматологии. Отличники и вундеркинды, физмат… но только по окончании скрипичного класса музыкальной школы. Наш же герой по своей биографии вполне вписывается в основной состав «Ласкового мая». Бабушки-дедушки, по которым прокатился каток сталинских репрессий (а как ещё евреи попадали в Коми… если только не по комсомольскому призыву). Рано потерял родителей. Переезд от одного дяди к другому (судя по всему, не везде ему были рады). Жизнь с такой нарочитой еврейской внешностью в Ухте… это даже не Сыктывкар.

Но всё это вкупе закаляет. Не очень понятно с его высшим образованием (для миллиардера оно не обязательно, хотя, как без него стать губернатором, пусть и округа?). Зато, по воспоминаниям друзей, будущий Роман Аркадьевич всегда мечтал быть богатым человеком – в СССР уже готовый состав преступления. Но он дождался своего времени. Начинал (по слухам) с каких-то несерьёзных резиновых игрушек, но быстро переключился на нефть, что для комяка вполне логично.

И тут возникает момент, который отправляет нас в день сегодняшний. В 1992 году начинающего нефтетрейдера заподозрили в хищении государственного имущества и заключили под стражу. Пропал поезд с дизельным топливом (общая стоимость которого составляла 3,8 миллиона рублей), следовавший из Ухты в город Сыктывкар по заданию компании «АВЭКС-Коми». Позже выяснилось, что топливо было доставлено в Ригу и перешло в собственность фирмы «АКВ», генеральным директором которой как раз и был наш герой. Я сам в 90-е недолгое время занимался поставками мазута (скучное и нервное дело), готов свидетельствовать – такие пропажи и чудесные всплытия горючего происходили сплошь и рядом. Как и концовка – дело против Ромы было прекращено за отсутствием состава преступления. Ну просто классика нефтяного жанра!

Потом Рома, как гласит легенда, знакомится с Борисом Березовским, становится владельцем «Сибнефти» и… тут можем остановиться. Потому что дипломатические и специальные службы Великобритании заинтересовал именно начальный период становления капиталиста Абрамовича.

Российский бизнесмен Роман Абрамович должен объяснить британским властям происхождение своего состояния, чтобы получить новую визу, которая позволила бы ему вернуться на территорию Соединенного Королевства.

Оба-на, Роман Абрамович давно коренной лондонградец, а никого до этого не волновало происхождение денег, которые он вкладывает в британскую экономику. При том что вся Англия укатывалась над делом «Березовский vs Абрамович», когда два бывших дружка-партнёра доказывали местному судье кто, что и у кого украл, кто кого подставил первым (а подставляли они друг дружку, это и без суда ясно). Кстати, у Ромы виза не какая-нибудь, а инвесторская. То есть он ни в коем случае не халявщик и даже не партнёр. Для Соединённого Королевства он – кормилец.

Происходящее значит одно – Великобритания взялась за россиян, проживающих на её территории, и по умолчанию видит в них нечестных людей (а у честных денег нет на английскую жизнь). И за основу берёт показания таких типов, как исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков, сооснователь ClampK («Кампании за законодательство против отмывания денег клептократов через недвижимость») Роман Борисович и известный шахматист-оппозиционер Гарри Каспаров. Абрамович им не друг по определению. И вот почему…

Хотя Рому и называли кошельком ельцинской семьи, его главный взлёт произошёл уже при Путине. Не смотрите на Чукотку, ещё неизвестно, потерял он на ней или приобрёл с их чукотскими налоговыми льготами. И «Челси» не просто так, другого бы на какую-нибудь «Кубань» нагнули. А всё дело в том, что у этого нувориша особые отношения с президентом. Чуть ли не как у отца с сыном. Причём Рома обращается к Владимиру Владимировичу на «вы» и по имени-отчеству, а тот ему простецки тыкает.

И это никакой не секрет, об этом писал в своих книгах Крис Хатчинс, английский биограф, увлекающийся именно Путиным. Местным спецслужбам оставалось только прочесть и ударить в болевую точку нашего президента.

Только в болевую ли? По-моему, наш президент способен глобально переживать только за Россию, а еврей Рома из Ухты лишь микроскопическая её часть.

К тому же уверен, он выкрутится. На то и АбрамОвич…

P.S. По последним данным, Роман Аркадьевич имеет планы репатриироваться в Израиль (и сделает это запросто, нужные для такого шага опции налицо). Якобы для него там строится огромный дом в престижном районе Тель-Авива, а сам он давно интересуется перспективными израильскими стартапами. И всё из-за того, что гражданину Израиля не требуется виза для краткосрочных (до 6 месяцев) поездок в Великобританию. Ну что ж – ласково просимо!

Досуг: О чём пел Высоцкий

Служба социологических исследований «Левада-центр», самоустранившаяся на время президентских выборов, хорошо отдохнула и снова взялась за своё – опрашивать россиян.

Например, что доставляет простому гражданину радость искреннюю, неподдельную. Оказалось, такие земные вещи как «смотреть телевизор» (34 %), «получать хорошие деньги» (26 %), «проводить время с детьми» (24 %). Далее следуют «вкусно пожрать», «путешествовать», «принимать гостей» и «ходить в гости», «слушать музыку». Вопреки досужему мнению, «шопинг» и «транжирить деньги» во втором десятке любимых удовольствий (кто-то, глядя на жену и тёщу, уже сомневается в репрезентативности исследования). Популярные когда-то домино и шашки (вообще настольные игры) набрали только 3 %, а компьютерные игры 8 %.

Итак, телевидение рулит. Политические ток-шоу в тренде. Несмотря на Артёма Шейнина (Первый канал), вносящего в студию ведро с фекалиями, теперь это считается прикольным. Несмотря на ежевечерние шабаши у Владимира Соловьёва (Второй) с одними и теми же обрыдшими мордами в кадре, которые уже ничего нового сказать не в состоянии. Несмотря на «пилораму» Тиграши Кеосояна, когда-то считавшегося приличным человеком и режиссёром, чьи бесконечные «г…о» и «на…ь», пусть и старательно запиканные, сопровождаются взрывами закадрового хохота, это нам подсказывают, где смешно.

Конечно, картина разнится от групп опрашиваемых. Так, россияне, не ограниченные в средствах, чаще радуются времени, проведенному с любимым человеком или в путешествиях, сексу и занятиям спортом. Семейный статус респондентов также сказывается на представлениях о радостных занятиях. Семейные люди с большим удовольствием смотрят телевизор (33%) и проводят досуг с детьми. Холостые чаще радуются любимой музыке, хорошим деньгам, путешествиям и компьютерным играм. Молодёжь тянет к сексу и гостям, женатиков на фазенду, жителей мегаполисов на шопинг…но общий тренд, как написано в самом начале.

То есть, в прерогативе у россиян – досуг, а «любимая работа» и «свободное творчество» в порядке статистической погрешности. Помните, как в песне Владимира Семёновича «Разговор перед телевизором» - «голубой друг», потом сгоняла б в магазин и в койку. Вспомните, в то время мечтать о хороших деньгах было не только бессмысленно, но и неприлично. Почему неприлично? Потому что практически любой достаток для простого человека (не министра, не космонавта, не спортсмена и не эстрадного певца) был связан с чем-то противозаконным – цеховики, заведующие торговой базой, спекулянты, бармены и пр. «Кому на Руси жить хорошо? Шофёру Ваньке, продавщице Маньке, Косыгину-Брежневу, остальным по-прежнему» - грустная шутка советской интеллигенции 70-х.

Просто обязан уточнить – были и честные способы заработать приличные по тем меркам деньги. Устроиться на вредное производство (там доплачивали) или уехать вкалывать на Крайний Север (еще работать за границу… для крайне ограниченного контингента, со своей особой спецификой взаимоотношений). Но стоп – мы же изначально говорили о получении РАДОСТИ. А какая радость от адского труда в нечеловеческих условиях? Вы наверняка читали, как рыбаки, шахтеры и вахтовики за месяц прогуливали свои хорошие деньги в беспробудных пьянках на южных курортах, а потом обратно, на каторгу.

А куда ещё было девать эти деньги? Шопинг… разве что для жителя глухой провинции, приехавшего в столицу. Москвичу для такой же радости надо было выбраться минимум в Варшаву.

Но, смотрите, что в советские времена, что в российские – телевизор на первом месте. Впрочем, так во всём мире. Потому что самое доступное из развлечений. Раньше с этим времяпрепровождением могло спорить чтение. Утверждаю – не от хорошей жизни, а от недостатка прочего. Что ещё делать, если в пяти-шести кинотеатрах вашего города крутят всю неделю один и тот же фильм, ну, парочку? Театр? Даже в Москве это искусство всегда относилось к элитарным, в жизни я встречал немало людей, которые отметились на детском утреннике, на том и успокоились. Зато цирк в каждой областной столице… как и завещал великий Ленин.

Путешествия в советское время – о, это был досуг преодоления! О комфорте говорить было просто глупо, буквально единицы имели право отдохнуть в ведомственных пансионатах и санаториях. Для остальных гусарская рулетка – какая раскладушка тебе достанется на курорте, сколько часов ты отстоишь в очереди в столовую (из коктебельского опыта автора – до трёх часов и более). Так что молодёжь, отдыхающая сегодня в турецком «всё включено», просто не понимает своего счастья.

Вообще, в те времена слово «путешествовать» было неотрывно связано с пешими походами по просторам необъятной родины. Палатка, рюкзак, штормовка. Обязательная гитара у вечернего костра. Еда – в котелке на костре, дефицитная тушёнка - одна банка на всю гопкомпанию. Тучи комаров при отсутствии нормальных средств защиты. Я ходил пару раз. На любителя, возвращался уставшим. Говорю же – преодоление.

Вот гости – это да. Это праздник. Что есть в печи, на стол мечи, гуляем до последней… потом можно и к таксистам сбегать. Это вам не чопорная Америка, где о гостях принято договариваться за месяц… а лучше собраться в баре и каждый платит за себя. В этих наших советских посиделках (целый пласт кухонной культуры) была особенная теплота… если, конечно, до поножовщины не доходило. И ещё настоящий культ пьянства, особенно у творческой интеллигенции, что приравнивалось к пассивному сопротивлению коммунистическому режиму. Водка – вроде и не запрещена, а расслабляет, языки развязывает, за это её и любили.

Кстати, а как отдыхал непростой народ в те далёкие советские годы? Сейчас высший шик поехать в Саяны вылавливать заповедную щуку, когда те, что рангом помельче, маются на яхте в акватории острова Бали. Брежнев – тот охоту в культ возвёл, штуку и сейчас недешёвую, мало кому доступную. Хрущёв, тот больше по городкам (есть такая странная игра с битами, но не бейсбол).

А вот товарищ Сталин, по воспоминаниям соратников, удивительным образом сочетал в себе деспотизм и сентиментальность, дремучую необразованность и аристократические замашки, аскетизм и умение наслаждаться роскошью. Совершенно не умея играть ни в шашки, ни в шахматы, ни в популярнейшие у всех сидевших кавказцев нарды, он увлекался стратегическим планированием… а вместо фигур использовал живых людей. На досуге рисовал схемы военных и политических операций, часто воплощая их в реальность.

Читать Коба не любил, довольно равнодушно относился к театру (кроме МХАТа), опере и балету, игнорировал классическую музыку, считая её пережитком прошлого. Но однажды открыл для себя волшебный мир кинематографа и подсел конкретно на Голливуд. Ему на дачу для оценки возили и всю отечественную продукцию, благо, её было немного.

Про застолья Сталина написаны романы…

К телевидению он не успел. Повезло кому-то.

Региональные новости

Архангельская область: В поясе недоступности

На минувшей неделе я ожидал, что очередной выпуск ток-шоу «Позиция» (АГТРК «Поморье») будет посвящён скандальной ситуации на САФУшном стадионе «Буревестник», куда не пустили девочку-инвалида, да ещё пугали автоматчиками. Ну, что может быть резонанснее?

Увы, коллеги-телевизионщики прельстились темой отпусков: где лучше отдыхать северянам – на юге, за границей или на родных беломорских пляжах? Что тоже актуально, ибо для некоторых категорий и местный отдых оказывается недоступен. Но об этом позже.

А пока поспешим на стадион «Буревестник». Прочитав весь этот кошмар, я стал грешить непосредственно на исполнителя. Там конкретно написано – девушку на инвалидной коляске отказывалась пускать вахтёр. Вы только в слово вслушайтесь – ВАХТЁР. Это вам не консьержка и не привратник. Которые и двери любезно распахнут, и последними новостями поделятся, и посоветуют, стоит ли брать с собой на улицу зонтик. Наш же вахтёр – существо бесполое, он сродни швейцару на воротах ресторана советского периода, которому был по определению должен каждый входящий посетитель. Плюс ощущение безграничной власти на окружающими, если той тётущке на входе в стадион действительно доверили брелок с дежурной кнопкой и это не дешёвые понты на публику.

Потом я прочитал комментарий Андрея Багрецова… и задумался. Глава Агентства по спорту при правительстве области возмущён случившимся, и это правильно. Но у меня к нему вопрос – почему я, пятнадцатый год живущий в региональном информационном пространстве, до этого инцидента ничего не слышал про сестру девочки-инвалида, Сашу Яковлеву, которая, оказывается, ЧЕМПИОНКА МИРА ПО ДЖИУ-ДЖИТСУ? Мы в детстве название этой японской борьбы самураев произносили с тем же придыханием, что поколения, идущие за нами, произносят карате. Это так круто, что лицо Саши должно быть известно всем архангелогородцам, и уж точно вахтёру стадиона. Тогда бы она поостереглась хамить и автоматчиками пугать… там такие приёмчики! И это уже претензия конкретно к Агентству по спорту – проваливаете информационную политику, не гордитесь кадрами, господа-товарищи.

А потом прочитал мнение ректората САФУ. Не извинения, а наглый (моё утверждение) меморандум – федеральный вуз делит инвалидов на своих и чужих, студентам на колясках на стадион пожалуйста, для остальных на воротах стоп-сигнал. В университете учатся и студенты с ограниченными возможностями здоровья… ну, спасибо, благодетели, уважили.

Я устал объяснять здоровым (пока) людям очевидные вещи. Что инвалидность подстерегает любого из них за углом. В летящей по дороге машине, на дне обмелевшей речки, на скользком тротуаре… можно долго перечислять. А ещё в осложнениях после банального гриппа, инфекционной болезни, в инсульте, который всегда бьёт неожиданно и никогда не угадаешь, в какую часть мозга.

Кстати, на так и не снятой передаче «Позиция», посвящённой проблеме инвалидов, я ожидаю увидеть представителей КПРФ, которые наверняка будут сравнивать доступность спортивных объектов сегодня и при их правлении. Очень хочется сказать им – а ну молчать! Ибо именно в СССР инвалидов, вернувшихся с войны, в один страшный день сгребли всех скопом и спрятали на острове Валаам, чтобы своим видом не портили позитивный облик советской столицы. Мне доподлинно известно, как при переселении людям с ограниченными физическими возможностями специально давали квартиры на последнем этаже хрущёб – чтобы один раз заселить, а потом вынести уже вперёд ногами.

Начав ездить на Запад в конце 80-х, я сразу обратил внимание, сколько там инвалидных колясок на улице, у нас им вслед прохожие головы сворачивали (и сворачивают). Столько больных в мире капитализма? Нет, это бессовестность в мире социализма, в политике равных условий – никому никаких привилегий. Увы, позорное наследие этой идеологии мы наблюдаем и сегодня. Интересно, что думает новенький глава Счётной палаты Алексей Кудрин по поводу такой позиции своих протеже? Или ректор САФУ Елена Кудряшова решила, что теперь ей сам чёрт не брат и разрешила своим подчинённым не скрывать мыслей и чувств?

Тема отношения к инвалидам в регионе получила продолжение на страницах «Правды севера», издания, пару лет назад взявшего курс на лояльность. Но и этих журналистов, как видно, поразила ежедневная реальность – с колясочников в архангельских автобусах требуют отдельную палату за… провоз коляски. Мало того, так ожидаемые и рекламируемые низкопольные автобусы нисколько не облегчают жизнь инвалидам, если за рулём сидит равнодушный человек.

Только один отрывок: Автобус останавливается далеко. Слишком далеко. На инвалидной коляске на дорогу не спуститься, до дверей не добраться. Сигнальную кнопку за Александра Николаевича нажимаю я сама. Кондуктор поворачивается, смотрит вопросительно, но выходить не торопится. С интересом разглядывают нас из окон и другие пассажиры. Для наглядности Александр Николаевич начинает махать руками: «Я здесь!» Но… Двери вдруг закрываются, и автобус уезжает.

Представляете, какая подстава для мэрии Архангельска… а сама мэрия в курсе?

Теперь обещанное выше возвращение к теме отдыха.

Прошлым летом я написал статью «Беломорье» - санаторий недоступности». Невесёлый рассказ о том, как автор тщетно пытался организовать себе отдых недалеко от Архангельска. Многие прочитали, а Общероссийский народный фронт даже оценил солидной денежной премией. Ну вот, я уже не халявщик (как считает определённая часть общества, призывающая инвалидов быть скромнее), а солидный клиент.

Какое там! Первый отлуп я получил от владельца «Ла Багателя» Виктора Вьюхина, которому, к слову, когда-то помогал в неприятностях с законом по просьбе его гражданской жены. Описал свою ситуацию – нужна доставка питания в номер и вывоз один раз в день на воздух, сопровождающего нет, готов оплачивать сотрудникам на месте. Ответ был лаконичным – «Ничем не можем помочь», вот и защищай таких. Странно, я сам когда-то был управляющим развлекательного заведения и в курсе, насколько просто организовать подобную услугу. Но со мной даже не торговались.

И тут опять вспомнил про «Беломорье». Ёлки-палки, думаю, ведь санаторий же, почти лечебное учреждение, куда мне, как не туда! Тем более, что осенью социальные службы предлагали мне аж две бесплатные путёвки. Но нет у меня сопровождающего! К тому же был конец ноября, в нашем климате какие прогулки, а без них какой отдых. Пришлось отказаться.

В прошлый раз моему представителю было отказано в связи с неподготовленностью санатория к приёму инвалидов-колясочников – нет соответствующей инфраструктуры. Опять низкий поклон советской власти, мы для неё просто не существовали. Но мы же рождены, чтобы сказку сделать былью! Строительство пандусов и перенос столовой я, конечно, не оплачу, но ощутимую прибавку к зарплате отдельного сотрудника готов обеспечить.

И тут мне подсказывают – проблему может решить Федерация профсоюзов Архангельской области, если оттуда распорядятся, то санаторий никуда не денется. Переговорить на эту тему взялся мой коллега по «Вольному делу», журналист с именем. И вот, что он услышал…

…оказывается, именно Чертока не возьмут туда отдыхать, потому что он об этом обязательно раструбит на страницах своего агентства. Другие колясочники прочитают и тоже захотят. И придётся санаторию… вернее, Федерации профсоюзов, его окормляющей, строить пандусы, расширять дверные проёмы… а оно ей надо?

Тут же возникло законное подозрение, что и с осенними путёвками мне бы дали от ворот поворот, увидев, что передвигаюсь на коляске, просто по логике этих людей.

Вдобавок услышал от знакомой, когда-то руководившей «Беломорьем», что за всё время её работы в указанном санатории отдыхал лишь ОДИН инвалид-колясочник, его мама героически носила ему обеды-ужины и возила на процедуры. И ВСЁ. Больше желающих нет, или Архангельская область самый здоровый регион в России?

Получается, что профсоюзные бонзы боятся огласки в той части, что их санаторий, если напряжётся, всё-таки может принимать колясочников? А как быть с информацией, что он им отказывает?

Что ж, буду проверять и дальше. Реакцию общества, местных властей, федерального центра… благо интернет, в отличии от «Беломорья», территория общедоступная. Проверять не только на доступность отдыха, но и стадионов, транспорта, других общественных мест. Может, ещё какую премию выиграю.

Лишней не будет…

Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD















