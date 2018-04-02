«Буревестник» не для всех?! На стадионе САФУ девушку-инвалида пугали автоматчиками

Очередную историю про отношение к людям с ограниченными возможностями рассказала архангелогородка Александра (социальная сеть ВКонтакте):

«Я занимаюсь спортом и прекрасно, что пришли теплые деньки, но моя сестра уже как второй год не ходит (инвалид 1-й группы), и мы решили вместе посещать стадион Буревестник (САФУ).

Первое утро нашей совместной тренировки никто не потревожил - я бегала, она на коляске круги наматывала, потом все остальное), короче ушли довольные и заряженные на следующий день.

Но 16.05.18 моей сестре вахта стадиона сказала, что въезд на коляске запрещен (коляска -это ее ноги)! Я ругаться не стала, но возмутилась этому!

Моя тренировка прошла вся в мыслях ,а сестра вообще плакала от такого отношения!

После мы подошли к вахте стадиона спросили ФИО и т.д.

Она отчиталась по полной, сказала - жалуйтесь начальству....но добавила: "У меня есть брелок, и я могла бы нажать и приехала бы охрана с автоматами, но я ПОЖАЛЕЛА ИНВАЛИДА!». Блин я представляю эту картину!

Мужики с автоматами против девушки инвалида!

Надо помогать, а не препятствовать…