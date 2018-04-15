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Если не студентка - пошла вон! САФУ и впредь обещает не пускать на свой стадион "посторонних" инвалидов

«А нам наплевать – инвалид или не инвалид, если не студентка – пошла вон».

Такой вывод можно сделать из пространного объяснения, данного представителем САФУ изданию «Регион29».

«Стадион „Буревестник“ является объектом спортивной инфраструктуры САФУ имени М. В. Ломоносова.  Все учебные, научные, спортивные и другие объекты федерального университета находятся под охраной на основании Постановления Правительства РФ от 7 октября 2017 года „Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки РФ“ и формы паспорта безопасности этих объектов.

Пропуск на стадион осуществляется в соответствии с „Положением о контрольно-пропускном и внутриобъектовом режиме на территории и объектах ФГАОУ ВО САФУ имени М. В. Ломоносова“ (от 6 апреля 2017 года № 306). 

Охрану стадиона обеспечивает негосударственное охранное предприятие „СПАС“. К сожалению, факт невежливого общения 16 мая 2018 года сторожа с посетительницей стадиона подтвердился. Руководством НОП „СПАС“ проведена профилактическая беседа с сотрудниками о недопущении подобных случаев в будущем и уважительном общении при разъяснении правил посещения стадиона „Буревестник“.

В настоящее время после первого этапа капитального ремонта стадион „Буревестник“ САФУ введён в учебный процесс, здесь проходят занятия студентов, тренировки спортсменов и  сотрудников университета.

Занятия на стадионе осуществляются под непосредственным контролем ответственных сотрудников университета. Со всеми обучающимися и работниками университета проведён инструктаж по технике безопасности при проведении занятий на стадионе. 

В университете учатся и студенты с ограниченными возможностями здоровья, специальные ограничения для посещения стадиона такими обучающимися отсутствуют.

На основании заявок от сторонних организаций на „Буревестнике“ проходят спортивные или физкультурно-оздоровительные мероприятия. Форма заявки размещена на сайте САФУ.

Самостоятельные занятия физкультурой и спортом в настоящий момент не предусмотрены. Планируется, что после окончания всех работ по капитальному ремонту стадиона, объект будет доступен для горожан в формате, аналогичном стадионам „Труд“, „Динамо“ и ФСК имени А. Ф. Личутина. Информация о режиме работы стадиона будет размещена на сайте САФУ, также информационная табличка о режиме будет размещена на стадионе». 

Напомним, инцидент с девушкой-инвалидом, которой вахтер университетского стадиона «Буревестник» пугала автоматчиками, уже обсуждает вся страна, как нечто, из ряда вон выходящее.

Отметим, что одновременно Агентство по спорту при правительстве Архангельской области выпустило свой комментарий, в котором говорится об особо бережном отношении к людям с ограниченными возможностями.

С чего подчиненные Золотой белочки (народное прозвище ректора Е. Кудряшовой) так оборзели? Анализ ситуации читайте в ближайшем выпуске Итогов недели.  

22 май 16:17 | : Скандалы

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