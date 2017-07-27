Итоги недели с 11 по 17 сентября 2017 года

Сегодня в Итогах:

- Как в последний раз – оппозиции отдали центр Москвы ради реверанса перед Западом;

- Поучения Учителя – кино стало политическим инструментом в руках Кремля;

- Новая теледрачка – Ургант и Соловьёв соревнуются в еврейском юморе;

- Послесловие к выборам – Поморье продемонстрировала индифферентность к демократическим процедурам.

Федеральные новости

Выборы: А слёзы капали…

Вечером десятого любовался на обстановку в студии Соловьёва («Россия-1»). Оборзевшая оппозиция, как конструктивная, так и не очень, нападала на единороссов с претензиями. Последние вяло отмахивались, видимо, такой была партийная установка. Речь шла не о результатах в целом, а о многочисленных нарушениях в ходе голосования и предвыборной работы. Хозяин студии, Владимир Рудольфович (не путать с Вольфовичем!), выступал роли подзуживающего модератора – «прямо в суд таких тащить… на скамью… если докажут, конечно». Оппозиция удовлетворённо кивала, показательный урок демократии.

А вот было или не было? Движение "Голос" зафиксировало более 1500 сообщений о нарушениях на выборах в единый день голосования 10 сентября. В частности, как свидетельствуют данные наблюдателей, в разных регионах были и вбросы, и аномалии явки. Массовый характер носили и жалобы на нарушение порядка подведения итогов голосования. В тройке лидеров по нарушениям оказались Москва, Саратовская область и Краснодарский край.

Странно, не упомянули Барнаул, Алтайский край. Там досрочное голосование зашкалило аж за 30 %. Знаете, когда можно (и даже должно) досрочно голосовать? Когда у вас нужное воскресенье рабочее, когда вы находитесь в непрерывном рабочем цикле, или на вахте, куда не доставить урны, в океане, например. В сухопутном же Барнауле поспешили раньше всех сроков отдать свои голоса неработающие пенсионеры. И не путайте с отъездом в командировку или на отдых, в этих случаях простого открепительного талона вполне достаточно.

Будут карать? Говорят, уже начали. Полетел мэр Саратова, который так старался угодить… что явно перестарался. Не учёл, что всем результат этих выборов… по уху, прицел на президентские. Где победа Путина должна быть чистой. Чтобы Запад махнул рукой – этим людям нужна не демократия, а самодержец, хоть с гимнасткой, хоть с балериной… вот пусть сами и ковыряются – отстал от нас с поучениями. Для этого нужно было очистить ряды от приписчиков, чтобы после мартовских 95-ти процентов за одного кандидата лишь безнадёжно развести руками – так люди голосовали, мы-то причём?!

С губернаторскими вроде всё прошло по сценарию, во всех регионах проголосовали за тех, кого благословил Путин. То есть, тех и.о., кого назначил Кремль взамен убывших. При крайне низкой явке. В соцсетях читаю жалобы, что многие из новых за пару-тройку месяцев элементарно не успели проявить себе ни с какой стороны. Вроде бы и «за» не за что, но и «против» тоже. А «за» конкурентов, удивляюсь? Какая там конкуренция, отмахиваются, с такими фильтрами. Ещё такое выберешь… лучше совсем не ходить. Ну да… мы Киселёва помним.

Собственно, это была ещё и проверка (последняя) глав регионов на способность организовать избирательный процесс в нужном русле, т.е. с нужными результатами и без громких скандалов. Уже известен аутсайдер - уйдёт губернатор Омской области Виктор Назаров. По мнению Москвы, он оказался неспособен подготовить регион к президентским выборам 2018 года. У губернатора большие проблемы с управляемостью регионом, из-за этого «Единая Россия» была на грани поражения на выборах в городскую Думу Омска. Блин, так он же не политтехнолог (политтехнолог в Калининградском анклаве рулит, там с выборами всё тип-топ), он следователь! А не… волнует ни разу, кто-то ответить должен. Конечно, не сразу, месячишко пройдёт. Но я уже представляю, как с Виктором Ивановичем перестают здороваться за руку на уровне его аппарата, как он сам руки не подаёт, помогая бывшим подчинённым его игнорировать. Фу, как противно…

Но самым оппозиционным местом России оказалась Москва. Та самая, которую за день до выборов фестивалили на 770 млн, весь интернет ещё ревел от возмущения. И вот налицо чёрная неблагодарность столичных хлюстов – проигрыш «Единой России» в десяти районах мегаполиса. И, о, особый цинизм, в Гагаринском районе, где в этот раз голосовал сам президент (угадаете, за членов какой партии?), окончательно и прилюдно признавший себя москвагородцем (до москвича ещё далековато). Вот тебе и «Где Путин, там победа!», самый модный в эту избирательную кампанию лозунг.

Есть на этот счёт разные мнения. Кто-то считает, что перестарались с искусственным занижением явки, работающей в пользу… сами знаете, кого. Мол, в этот раз вообще никак не оповещали о дне голосования, и подневольные бюджетники с чистой совестью отправились в лес, зато подтянулся протестный электорат (а он в столице самого противного либерального толка). Другие высказывают догадки, что на тех участках, где кандидаты-единороссы получили дулю с маслом, работники избирательных комиссий резонно посчитали, что премия по итогам никак не компенсирует повесток к следователю еже ли что, и просто честно подсчитали голоса.

В любом случае, конфуз. Моя подружка-журналистка, отбывшая несколько лет на ПМЖ в Израиль, но не теряющая связей с малой родиной (при том, что она этнически русская, просто ищет разнообразия в жизни, и в личной особенно), пишет - Слушайте, это как-то очень и очень радостно. И кажется даже невероятным. Читаю посты-отчеты о вчерашних выборах в Москве, и в ладоши хлопаю натурально. Многие мои друзья были наблюдателями на избирательных пунктах. Некоторые мои друзья баллотировались в муниципальные депутаты (и выиграли!). И все как один пишут, что голоса считались честно, и почти нигде не прошла ЕР (я про те округа, откуда читала отчеты). Это реально круто. И карта Москвы приложена, где центр и почти весь запад зелёно-оппозиционный («Яблоко», ПАРНАС, семья Гудковых).

Так что, трындец мэру-Собянину, на пенсию советником к какому-нибудь Сечину (изощрённей издевательства не придумывается)? Даже не надейтесь. Понаехавший президент всегда поймёт понаехавшего градоначальника – в газенвагены эту сволоту надо было на Пушкинской, в газенвагены… а не в комфортабельные автозаки. Просто придумали новый островок свободы и демократии. Где, как не в московском Центре, ненавидимом всей остальной Россией – если нужно будет погромить, только свистни.

Ну, а народу, московским жителям что ждать от этой победы? В центре столицы будет объявлена полная свобода слова, узаконены однополые браки, а Крым будет считаться украинским? Нет, я не утрирую, я действительно понять хочу, какая практическая польза от островка либеральных свобод в самом центре ненавидимой всеми столицы. Пойдут на сепаратизм, самоопределение? Посмотреть бы…

Вообще-то здесь речь о местном самоуправлении. Которое при полной финансовой несамостоятельности на местах является не более, чем бумажной фикцией.

Наверное, эта мнимая столичная победа принесла больше пользы партии власти, у которой теперь появилась роскошная отмазка перед западными наблюдателями – к нам вернулся реальный политически плюрализм, миллион… даже два, населения открыто заявляют, что не любят Путина, и их за это не арестовывают, и из Тверской гетто не устраивают.

Зато депутатов-коммунистов в Москве теперь совсем мало. В 90-х это порадовало бы, а теперь наплевать. Другие нынче времена…

Культура: «Матильда» на грани нервного срыва

Ей-богу, не хотел писать на эту тему. Но люди попросили. Хорошие. И не единожды…

Тем более что писал о «Матильде» ещё в феврале этого года. Её тогда даже не озвучили, но уже осуждали на уровне сплетен. Лицемеров возбуждал сам факт появления фильма с интимными тайнами семьи Романовых. А также то, что кино снял режиссёр еврейского происхождения. Уже не раз обращаю внимание на то, что истовое православие и антисемитизм, как правило, соседствуют. Наверное, придётся привыкать, об отце Александре Мене в российском обществе вспоминают всё реже и реже.

Но восемь месяцев назад я старался видеть в происходящем лишь происки нарождающейся цензуры. Отец рассказывал, как на приёмке «Тот самый Мюнхгаузен» цензор прицепился к фразе «Куда из наших рек девалась рыба?» -«Товарищи… зачем эти ненужные параллели?». - «Это, де, Германия, тысяча семьсот хрен знает какой год!» - «Но рыбы-то и в наших реках нет… уберём от греха». Или у Суриковой попросили вырезать кадры из «Ищите женщину», где Ярмольник стоит с надетым на голову круглым аквариумом. Мотив? Очень на космонавта похож. Ну и что? Еврей не может быть космонавтом даже во Франции. С чего вдруг? С того вдруг… В конце всё сводилось к культурологическому спору. В конце концов, те же фронтовики-ветераны могли потребовать не выпускать идиотизм Никиты Михалкова под брендом «Утомлённые солнцем – 2» как фальсификацию своей героической молодости.

Но кто мог в феврале подумать, что кино до сих пор остаётся важнейшим из искусств (вот цирк действительно сдал свои идеологические позиции). Противостояние с «Матильдой» идёт на всех уровнях, от правительственного до уличного. С определённой долей героизма с обеих сторон – одни обещают сжигать просмотровые залы вместе со зрителями, другие обещают пойти смотреть, несмотря на любые угрозы. Кто-то натурально бздит - Объединенная сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" отказалась от проката фильма Алексея Учителя "Матильда" из-за угроз со стороны противников картины. Сеть эта, кстати, принадлежит олигарху Александру Мамуту (2.5 млрд. $, 36-е место в русском Forbes), человеку априори осведомлённому, который на пустом месте панику включать не будет. Похоже, действительно что-то есть…

…или нас хотят в этом убедить. О тщательно спланированной рекламной кампании будущему номинанту престижных мировых кинопремий (а кто же ещё?!) говорить давно глупо, совсем другой уровень. Возможно, что-то такое сначала и планировалось, но ситуация стала раскручивать на национальный масштаб – хоть гражданскую войну начинай.

Особенно меня умилил министр культуры Медицинский (моё отношение к этому типу известное), который вдруг стал либералом и не поддаётся на шантаж (хотя до этого мы его знали исключительно как пропагандиста патриотической версии отечественной истории). И Говорухин его поддержал – «нормальное кино, талантливое, кто хочет, тот пусть смотрит». А этот режиссёр не просто лидер ОНФ, но и лицо, имеющее привилегию говорить в лицо Путину то, что последнее лицо хочет слышать. То есть нас медленно подводят к тому, что само первое лицо в государстве выскажется в защиту «Матильды».

Ну и что, скажет скептик, то лицо уже высказывалось (иносказательно) в защиту режиссёра Серебренникова, а того бац! и закрыли. О, тут свои тонкости. Кирилл, несмотря на близость к некоторым кремлёвским небожителям, слишком много себе позволял, а от его дела больше пахнет деньгами, чем политикой. Когда Алексея можно запросто причислить к создателям авторского кино с патриотическим уклоном… я даже как-то корил его за этот конформизм.

Зачем это надо? Ну как… в стране такая политическая тишь-гладь, что даже неприлично перед остальным цивилизованным демократическим миром, где подобного не бывает по определению. Вот и стараются… в теме выборов мы уже говорили про то, зачем либералам дали захватить центр столицы. Но это географически локальное событие – где Москва, а где остальная Россия. Зато в случае с «Матильдой» полный охват населения огромной страны… под это дело спалить один-другой сельский клуб не жалко. Мне сложно поверить, что все эти акции-демонстрации самоорганизовываются снизу по велению души… хотя квасной патриотизм всегда выделялся повышенной истеричностью.

Интересная диспозиция у врагов «Матильды». Бучу подняла вполне из себя светская прокурорша из Крыма, ныне депутат Поклонская, которую, по ходу, и в парламент-то взяли на функцию зачинателя драчки. Ну, знаете, как это у шпаны принято – сначала выпускают мелкого, но задиристого, потом лбы подваливают защитить малолетку. В этом созыве у Натальи есть дублёр Милонов, но он слишком давно на арене, надоел и медийно поистрепался. А у Натальи ещё и плюс – она интересная внешне, её не то, что бить, но и материть не хочется. Разве что пожалеть даму… в приличном смысле этого понятия (а то многие сразу в койку жалеть тянут).

И вот за прокурорским работником, съехавшим с катушек на почве активного самодержавия, поднялись реакционные околоцерковные силы… когда такое было? Причём официальная церковь заняла предельно осторожную позицию – осуждает угрозы и насилие, но не одобряет сам фильм. То есть, подспудно выступает за то, чтобы его не пускали в широкий прокат. Что ж, как один из общественных институтов имеет право на собственное мнение. Тем более что пути отступления есть как в одну, так и в другую сторону. В этом смысле я ещё более терпимый – ни разу не пытался рецензировать ни одну из проповедей… не моё это дело.

А премьера всё ближе. И, если угрозы поджога не пустой звук, кто защитит зрителя с билетом, тем более что в кино уже собрались те, кто там не был со времён «Маленькой Веры»? Билетёрши с трогательными фонариками в руках? А Нацгвардия вам на что?! Сколько либеральная оппозиция стенала, что данный спецназ создан для разгона Болотной и Пушкинской. А тут такая возможность – на камеру покарать мракобесов, выступить в роли защитника свобод и демократии. А гвардия эта под кого создавалась… продолжите логическую цепочку. И президентский март всё ближе и ближе…

К тому же народ любит зрелища. Официальная премьера «Матильды» состоится в самом конце октября, практически за неделю до столетнего юбилея Октябрьского переворота, в процессе которого и был изничтожен царь Николай со всей его семьёй и присными. Попомните мои слова, сегодня его защищают именно те люди, которые на полном серьёзе будут праздновать это самое столетие, согласие по данному вопросу в самой церкви нет. Бардак из серии нарочно не придумаешь!

Господи, а мы-то в своё пионерское детство чего только про Николая Палкина не наслушались! Я тогда из врождённого чувства противоречия стал искать в нём положительные черты. Трудно было, ведь по большому счёту это он Россию про… в смысле, большевикам сдал, и сам же поплатился за своё прекраснодушие. Почитайте воспоминания очевидцев событий, причём с белой стороны, и станет понятно, почему за смерть царя не поднялась вся империя… люди решали свою судьбу, но не его.

И всё-таки я нашёл! Николай Романов умел ЛЮБИТЬ, его отношения с женой достойны пера Шекспира. И любовь эта была именно плотской, от одной духовной общности столько детей не рождается. Однако так любить – тоже своеобразный талант, особое состояние нервной системы, вам любой психолог подтвердит, не каждому дано. Вполне естественно, что у пылкого половозрелого Николая были другие привязанности до встречи с той, единственной. А то, что там многие Романовы прошлись… так это обычное для того времени отношение к простолюдинкам у мужчин высшего света, побратались на ней лишний раз. Современным дамам не нравится? Так непростые были времена.

И вообще странно – убить царя со всей семьёй нам было не стыдно, а смотреть, как он кого-то любит, вдруг стыдно стало!

И в конце я отвечу на прямой вопрос, заданный в социальной Сети – как кинематографист Черток относится к тому, что русского самодержца сыграл иностранный порноактёр, да ещё бисексуал в придачу? На что отвечу – а вы в курсе, что на советской сцене Ленина играли в хлам пьяные мхатовские старики, ещё раз подтверждая истину – мастерство не пропьёшь? Или у Никиты Михалкова в «Свой среди чужих, чужой среди своих» одного из героев-чекистов играл почти открытый гей… но даже строгий мосфильмовский худсовет не возмутился.

Можете негодовать, что кино большой бордель… но любим мы его не только за это.

P.S. Мнение министра культуры Вероники Яничек в эксклюзивном интервью редакции ИА RUSNORD:

- О фильме рассуждать, его не увидев - дело неблагодарное и бессмысленное. Можно было бы сомневаться в корректности сюжета, если бы не знать Учителя. Художнику с известной творческой репутацией нужно априори доверять и рассчитывать на его чистоплотность и по отношению к искусству, и к историческим фактам, отражающимся в его творчестве. Лично я доверяю ЕМУ, а не мнимым "блюстителям нравственности". И все искусство, в принципе, должно быть построено на доверии к творцу, а иначе искусства не будет.

Телевидение: Поссорились два еврея…

Сегодня у нас получаются какие-то культурные Итоги. Точнее, бескультурные.

На отечественном телевидении новый скандал. Кто-то видит в нём логическое продолжение исхода популярных медиа-лиц с Первого канала на Второй. Типа Эрнст (Первый) с Добродеевым («Россия») снова вступили в противостояние, как уже было в 90-х, это когда они берут интервью у президента (кстати, давно не было в эфире) выглядят будто разнояйцовые близнецы, но то, что остаётся за кадром…

Но хочу начать не с этого.

А с роскошной репризы команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта» (г. Томск):

- А вы еврей?

- С чего вы взяли?

- А мне племяш рассказывал, что на телевидении работают либо голубые, либо евреи.

- Нет, я не еврей.

Конечно, это преувеличение (я насчёт евреев, насчёт голубых… многое от канала зависит). Особенно после того, как в течении 15 лет Гостелерадио руководил некто Сергей Лапин. Антисемит на самым что ни на есть животном уровне, и на работе, и в быту. Вадим Мулерман, Валерий Ободзинский, Майя Кристалинская, Аида Ведищева, Лариса Мондрус, Эмиль Горовец, Нина Бродская… далеко не полный список певцов нетитульной национальности, которых отлучили от эфира, фактически наложив запрет на профессию. При нём исчез из кадра многолетний ведущий «Кинопанорамы» Алексей Каплер, причина – пресловутый пятый пункт (в 1972-м уже мало кого интересовал срок при Сталине). А ещё телеоператоры, гримёрши, администраторы… короче, проредил ряды.

После ухода монстра на пенсию, всё стало возвращаться на круги своя, тем более что пост занял Энвер Мамедов… сам не из нацбольшинства. Спрашиваете – на телевидении евреям мёдом намазано? Просто это была та деятельность, куда допускались представители национальностей с высокой эмиграционной активностью. Впрочем, как и кино.

И стоит ли удивляться тому, что в самые лихие 90-е хозяевами двух ведущих федеральных телеканалов оказались Березовский и Гусинский. И самая шумная драчка за информационное влияние (ну и за бабло, естественно) завязалась между ними. Меня это откровенно злило – столкнулись два аида на радость и потеху антисемитам.

Но давайте к сегодняшним персоналиям.

Иван Ургант. Отпрыск кинематографической династии, более известной заслугами бабушки, легендарной исполнительницы «А значит нам нужна одна победа» из «Белорусского вокзала». Портфолио папы Андрея гораздо скромнее, вечный киноэпизодник, в основном зарабатывавший конферансом. Но всех переплюнул внук… очень скромного драматического таланта, но удачно занявший пустовавшую на тот момент нишу телехохмача (успел, пока отставные квнщики не хлынули).

У меня есть знакомые, которые работали с Иваном на документальных проектах (путешествия по миру). Отзываются, как о нормальном парне без фанаберии и звёздных понтов… в этом смысле он на порядок приличней Познера. Говорят – какой в жизни, такой и на экране. Лично меня вполне устраивает. Особо отмечу (понадобится) – Ургант не скрывает, что он еврей по крови. Но вот во время съёмок в Израиле… не нашёл он там себя, хотя почти искренне старался, вёл себя в кадре уважительно, насколько это может космополит. Что ж, по крайней мере, честно. О своём отношении к религии Ваня публично не распространяется, на шее ни креста, магендоида, не полумесяца… думаю, что-то между агностиком и невоинствующим атеистом.

Владимир Соловьёв. Все знают, что он Шапиро. Он, собственно, и не возражает, наоборот, при любом удобном (и не очень) случае подчёркивает. Открыто носит магендоид и увлекается учением Каббала. Технарь по образованию, на телевидение попал по живости характера и языку без костей. Обратил на него внимание ещё в 90-х, когда он на ток-шоу пикировался с Александром Гордоном. Не чужд самолюбования, что свойственно большинству мелких мужчинок. Остёр на язык, хорошая реакция в диспутах, но предпочитает серьёзные жанры. В начале телекарьеры явно тяготел к либералам, в последствии мимикрируя за генеральной линией. Даже в эфире не скрывает, что, прежде всего, зарабатывает деньги, о собственном мировоззрении разговор отдельный.

И вот главное различие между этими двумя (в моих категориях). Иван Ургант – наёмный работник, для него утверждённый сценарий, что катехизис – за любое отклонение могут уволить. Даже Познер подтвердил, насколько безжалостно режут вечернего Ваню, всё снятое отсматривается чуть ли не лично Эрнстом. У Владимира Соловьёва в этом смысле более широкий диапазон для манёвра, его фирма продаёт готовый продукт ВГТРК. Но что последний частенько несёт в кадре, с каким смаком лижет… причём не стесняясь повторять, что влюблён в Америку, за исключением её внешней политики. Но работает на износ… его прямые эфиры иногда несколько вечеров подряд. Да они оба трудяги…

И вот конфликт, Иван, раздухарившись, произносит в кадре – «соловьиный помёт»… и попадает точно в сердце ведущему телеканала «Россия-1». Хотя тот мог бы просто не заметить, ведь соловьёвых в России гораздо больше, чем шапир (хотя когда-то, возможно, было наоборот). Тут и началось…

Соловьёв уже в своей программе объявляет Урганта чуть ли не агентом Киева (по нынешним временам это тоже самое, что когда-то обвинить еврея в сотрудничестве с гестапо) и зачем-то приплетает папу Андрея. Уже по беспределу… семью в наших медийных тёрках трогать самое последнее (если заранее не оговорено с продюсерами, но это совсем за отдельные деньги). Папа Андрей однозначно принимает сторону сына (а кто иначе поступил на его месте?), но его вес на данном уровне не котируется. Симпатии и известность в данном случае на стороне Урганта, правда, аудитория не та, что у Соловьёва, гораздо более легковесная. Хотя Рудольфович брал интервью у САМОГО… и не раз.

Так что там о конкуренции Первого со Вторым? Возможно, кто-то помнит скандал с воровством российских телесериалов (что-то костюмированное) друг у друга, ОРТ тогда обидело меньшого российского брата. Первые лица телеканалов в сваре участия не принимали, тогда их частенько сводили в Кремле за одним столом, было неудобно. Добро бы политика, а то презренный металл. Зато я хорошо помню комментарий друга моей юности Андрея Васильева, тогдашнего зама Эрнста, который посоветовал руководству РТР «утереться и молчать в тряпочку, раз прошлёпали губёнками». Такие обидки не прощаются и через 20 лет, дождаться бы момента. Похоже, время пришло, сегодня ведущие на «Россию» переходят вместе с аудиторией. Поэтому не исключаю, что указание «опустить соловья в кадре» действительно поступило из главного кабинета на Первом канале. Что равносильно брошенной перчатке, ведь оскорбили лакея – оскорбили и его барина.

Но это за кадром. А в кадре два неглупых человека, мужья и отцы (в последней категории Соловьёв вообще рекордсмен), втянутые в дешёвую перебранку. Добро бы актёр Ургант, его дело скоморошье, но что лепит кандидат наук Соловьёв - «Шутку Урганта сразу начали цитировать обвиняемые в педофилии граждане, находящиеся в бегах в Праге, с криком: молодец, как ты уел Соловьева!» И дальше Соловьев совсем уже добил коллегу-конкурента: «Ай, молодец, Ургант! Молодец, Ваня, ты не окажешься в одном списке со своим папой и со многими достойными людьми. Продолжай шутить». Даже секс-терроризм приплёл (что такое педофилия, как не это?), лишь бы с фамилией Ургант в одной цитате. А ведь до этого Рудольфович не казался мне слабаком, знатный каратист как-никак. Или это пример ассимилированного еврейского юмора?

И тут стоит обратить внимание на одну деталь. На шуточки и подколки Урганта никто не обижается, даже сверхобидчивый по жизни Познер, потому что выходит это у Вани по-доброму. А у Соловьёва со злостью, с обидой… здесь он заранее проигрывает раунд. Хотя внешне оба готовый дуэт Тарапуньки и Штепселя.

Ещё одна ошибка Соловьёва – в своём ответе он делает упор на Украину. Которой он натуральным образом достал телезрителей, и смеяться нет ни сил, ни настроения. А за Украиной логическим продолжение следует Донбасс. Тот, что мы по последней информации прекращаем кормить с нового года – сами затеяли, пусть сами и расхлёбывают.

Вдруг эта тема уже не в тренде… что делать будете, Владимир Рудольфович?

Региональные новости

Архангельская область: Всё это выборы

Вся неделя прошла в обсуждении итогов выборов. Ну, а как иначе, такое событие теперь как Новый год – только раз в году бывает.

И я жалею, что в этом году выборов не было в Архангельске. Как теста на гражданскую сознательность горожан. Сейчас поясню…

Почти два года прошло с назначения Игоря Годзиша на пост главы областной столицы. Давайте называть вещи своими именами – тот конкурс с участием карикатурных блогеров выборами в полном смысле назвать сложно, если не невозможно – глас народа олицетворяли четверо не самых авторитетных депутатов горсовета. И ещё до этого пошли разговоры о том, что кандидатура, выдвинутая губернатором, будет выполнять исключительно губернаторские наказы.

Возможно, в ином случае так оно и получается. Но рассмотрим конкретный случай с Игорем Годзишем.

Начался снос транспортных терминалов на площади у Морвокзала. Сколько шума, сколько копий сломано! Обещают закончить к 1 октября. «Первоначально мы говорили о сносе терминала к 1 сентября. Но коллеги представили обоснование почему они не успевают, и мы подписали дополнительное соглашение о продлении сроков демонтажных работ на полтора месяца. Ссылка была и на погодные условия, плюс внутри терминала уже было смонтировано оборудование – эскалаторы. В любом случае, когда ломается – жалко. Понимаю, что были разноплановые отношения к этим сооружениям. Смотреть больно…» (Игорь Годзиш)

И мне больно, не люблю, когда ломают что-то новое… да и старое бывает жалко. Поэтому в своё время написал несколько материалов в защиту терминалов. По логике, если уж начали строить, стены-крышу возвели, внутренний монтаж начали – может, стоит думать о максимально рациональном использовании? У меня есть пример Grand Central Station в Нью-Йорке, там в ожидании нужного автобуса можно нескучно целый день провести… и голодным не останешься. А ещё бесплатные туалеты, совсем не лишнее в условиях мегаполиса. С другой стороны, из Большого яблока автобусы разбегаются по всей стране, даже заграницу (Канада, Мексика), в этом смысле наш Архангельск, простите, тупик.

Писал… и сам же себе возражал. Нью-йоркский автовокзал (если по-нашему) – здание старое, прекрасно вписанное в общую архитектуру Манхеттена, а строящиеся архангельские терминалы местные жители называли вставными челюстями, как когда-то Калининский проспект в Москве. Ну и что (опять возражаю), привыкли бы… москвичи же привыкли и вернуть тот старый Арбат, что больше напоминал шанхай посреди столицы социалистической империи, давно не требуют. Но это опять же с моей, приезжей точки зрения…

Вполне возможно, терминалы прижились бы, как приживаются аляповатые торговые центры, для кого-то они уже неотъемлемая часть жизнь и знак современности. Но загляните на форумы и соцсети. Явное большинство жителей Архангельска было против, и после жарких дебатов в СМИ, и после судебных решений.

Игорь Годзиш, как глава города, принял сторону населения, хотя по всему было проще договориться с владельцами недостроя. Ну, мало ли в Архангельске других болевых точек, на той площади свет клином не сошёлся.

По всем понятиям, снос терминала ни что иное, как выполнение наказа избирателей.

И второй момент, когда от слов перешли к делу. Уже ясно, что ПАЗики в конце концов будут выдавлены с улиц Архангельска, а транспортным компаниям придётся закупать низкопольные автобусы большей вместимости. Стоит стон – так выживают местный бизнес. Спросил простых пассажиров городского транспорта, которых априори больше, чем заинтересованных лиц. Да им по фиг, кто их будет возить – архангельские, питерские, калининградские, мурманские – лишь бы удобно было ехать. Тоже глас избирателей.

И тоже вопрос дискуссионный. Автобусники жалуются, что им не потянуть таких расходов без резкого повышения стоимости проезда. Но народ это считает социальным налогом на бизнес. Вспоминаю встречу губернатора Ефремова с только что прибывшим в Архангельск представителем австрийской стороны владельцев АЦБК. Анатолий Антонович объясняет через переводчика, что у нас такие крупные предприниматели берут под своё крыло детсады, школы… другие социальные учреждения. Австрияк – мы такого не понимайт, мы готов платить только налог… А, ну-ну, усмехается Рыжий губернатор, только и отношение к вам здесь будет соответствующее, что называется, в порядке общей очереди и с перерывом на обед.

Странно, но населению как будто наплевать на проблемы бизнеса, на их угрозы оставить областную столицу совсем без общественного транспорта. Вот один из самых характерных постов на эту тему - Жулики! Сами работать не хотят, так еще и другим не дают. Вопроса бы не было, если б давно купили автобусы нормальные, а не тошнотворные пазики... Негосударственное мышление, говорите? А народу оно и не нужно. Но он хозяин в городе и стране, в демократическом государстве его желание становится указом к исполнению.

В конце свое последней статьи на транспортную тему («Автобус мой мечты»), я задаю риторический вопрос городской администрации: чьи интересы ей должны быть ближе – Ассоциации (автотранспортников) или пассажиров. И вот получен вполне конкретный ответ.

Так чей человек Игорь Годзиш?..

А теперь о прошедших выборах в общем и целом.

17 % по области… 11.5 % в Северодвинске. В последнем случае на фоне смены городского руководства. Кто знает, как там у Игоря Скубенко сложится, а горсовет - это сила, субъект влияния. И полное отсутствие заинтересованности.

И полно всё валить на неудобный для голосования сентябрьский день, когда народ больше на речке с удочкой или в лесу с корзинкой. От коллег слышал вздохи по советским временам, когда на избирательный участок заманивали не столько конституционным долгом, сколько продовольственным дефицитом типа родного майонеза Провансаль. Может, в Архангельске так оно и было., советская Туркмения тоже голосовала на 98 % и без всяких чебуреков.

А я помню, как в 6 классе дежурил у избирательной урны в родной школе, такое мне было пионерское поручение. Зима, центр Москвы, начало брежневского застоя (1971). За четыре часа три с половиной старушки пришлb, чуть челюсть не свернул, зевая, только халявный коржик с лимонадом скуку и сгладили. Потом специально интересовался… в тот раз Замоскворечье дало больше 60 % единому блоку коммунистов и беспартийных. От депутатов в принципе ничего не зависело в условиях политического единообразия.

У меня тогда пропадала вера в социалистическую систему… покорность народа оставалась загадкой.

Народ очень быстро наигрался в демократию в 90-х. Помню первую эйфорию, когда в списках кандидатов на выборах любого уровня появились не безликие фамилии, а конкретных и уважаемых людей, состоявшихся в своих профессиях. Только они первые и наигрались, вернулись туда, откуда пришли – стихи писать, спектакли-фильмы снимать, науку двигать. Их место привычно занял шлак… теперь весьма состоятельный шлак.

За сим быстро наигрался и избиратель, уже в конце 90-х на выборах местного уровня всё чаще стала побеждать неявка. Пришлось ликвидировать её порог… и что? Да, формально выборы состоялись. Только в нашем регионе возникают причинно-следственные цепочки, когда какому-нибудь 10-процентному горсовету доверяют выбирать мэров и глав. После такого, разговоры о легитимности того или иного ГМО остаётся только замалчивать.

Опытные партийцы это понимают. Чиновники – не всегда. Мне рассказывали, как в ночь с воскресенье на понедельник в штабе «Единой России» один такой бодрячок уровня замгубернатора бодро подскакивал и предлагал разлить коньяк за победу. А мудрый Виталий Фортыгин его тормозил – «хладнокровней нужно, хладнокровней, не всё так радужно, посмотрите на явку… да и «Хеннесси» вашим вы здесь никого не удивите».

Региональные политологи обсуждают феномен самовыдвиженцев, как отдельной партии, в отдельных районах она стала второй, после «Единой России». По идее, так и должно быть, особенно в тех местах, где все знают друг друга как облупленных. Однако я помню, как эти же якобы независимые кандидаты, именно за их независимость и голосовали, только получив депутатский мандат, тут же высказывали свои истинные политические пристрастия. Сам чуть не попался, в середине 90-х, когда в списке кандидатов на выборы в районный Совет муниципалитета встретил знакомую мосфильмовскую фамилию. Хорошо, догадался позвонить друзьям со студии, подвериться. Ты что, говорят, не вздумай… он давно нацбол (член ныне запрещенной партии Эдички Лимонова), исключительно зигой здоровается.

Это я вам описал экстремальный случай. В обычном же варианте самовыдвиженцы чудесным образом оказываются в одной из политических фракций. В основном в правящей – там и вкуснее, и теплее, и лоббистичней.

Больше всего, конечно, расстраивает северодвинский конфуз с явкой. Уж в этом-то моногороде можно было не проводить никакой агитации. Всем и так известно кто, и за кого, и когда приходить. Целые блоки с родного Севмаша, шумный праймериз, чуть ли не открытое противостояние людей с одной идеологией (тут я не согласен с Фортыгиным – внутрифракционная борьба на пользу и партии, и зрителям, только повышает интерес к политике)… и такое показное равнодушие граждан. Верили, что и без них изберут? Или полное безверие в саму процедуру, где даже депутаты – шайбочки без резьбы? Успокоенная стабильность? Или болото застоя, которое может взбурлить?

Кстати, результат в Новодвинске меня тоже не шибко обнадёжил, несмотря на добрые личные отношения с региональной верхушкой ЛДПР. Альтернатива «Единой России», конечно, здорово… но не слишком ли много спортсменов на один моногород, что я видел на победной фотографии? Сила у парней есть, вижу… а мозги, а интеллект?

И уже лично порадовало фиаско местной КПРФ, давно жду её естественного ухода с политической арены, как расплаты за преступления старшей сестрицы КПСС. Пусть мне доказывают, что коммунисты переиграли на областном уровне эсеров… не в этом дело. По трём районам - Вилегодскому, Шенкурскому, Ленскому - партия не выдвинула НИ ОДНОГО КАНДИДАТА. И пусть их региональный геноссе Новиков сваливают вину на плохую работу районных партячеек, не в этом суть. Просто депутатами от этой партии не хотят идти мало-мальски известные, состоявшиеся люди. И стесняются, и брезгуют, да и не видят особого смысла. Вот, где свет гаснет в конце тоннеля.

А дальше что? А дальше президентские. Забьёмся на явку?

Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD