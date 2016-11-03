Алексей Учитель: Кто может сравниться с "Матильдой" моей?!

Вы знаете, что такое цензура? Это когда какой-то политизированный дядя (тётя) с ножницами в руках начинает чикать то, на создание чего вы положили год… три года… десять лет… а иногда и всю жизнь. Обидно? До слёз.
Как было обидно режиссёру Александру Аскольдову, выкинутому из профессии за первый же свой фильм «Комиссар». В чём крамола? Ну как… комиссарша, оказывается, не только бьётся за дело революции, но и, пардон, сексом занимается без соответствующей печати в мандате. Это только официальная версия… весь советский киношный мир знал, что идеологическому отделу ЦК больше всего не понравилось, что главным героем снятой истории оказался почти карикатурный местечковый еврей. Шёл 1967-й, три года, как оттепель закончилась… с Израилем отношения всё хуже и хуже.
А главное, любому дундуку, облечённому полномочиями, было понятно, что хотел сказать автор. Вот Фредерико Феллини повезло - на его «Восемь с половиной» генсек Хрущёв добродушно махнул рукой: «Можете пускать в прокат… всё равно эту фигню никто не поймёт… я же не понял». Так же и фильмы гениального Тарковского пролезали в «ограниченный прокат» - в многомиллионной Москве «Зеркало» шло в двух окраинных кинотеатрах на радость советским интеллектуалам. Я, девятиклассник, три раза ездил в Беляево, чтобы ответить хотя бы на часть вопросов, заданных автором между кадрами, и каждый раз брал билеты без очереди. Да и часть киношной братии кривилась… плечами пожимала… думаете, среди нас простоумков нет?
Иногда до анекдотов доходило. Отец рассказывал, как на приёмке «Тот самый Мюнхгаузен» цензор прицепился к фразе «Куда из наших рек девалась рыба?» -«Товарищи… зачем эти ненужные параллели?». - «Это, де, Германия, тысяча семьсот хрен знает какой год!» - «Но рыбы-то и в наших реках нет… уберём от греха». Или у Суриковой попросили вырезать кадры из «Ищите женщину», где Ярмольник стоит с надетым на голову круглым аквариумом. Мотив? Очень на космонавта похож. Ну и что? Еврей не может быть космонавтом даже во Франции. С чего вдруг? С того вдруг…
Впрочем, был испробованный метод – насовать в фильм «с фигами в кармане режиссёра» побольше обнажённой натуры. Цензор моментально эрегировал на подобное вольнодумство, возмущался, отвлекался… и пропускал политическую крамолу.
Но сказанное выше не означает, что автор категорически против цензуры вообще. Я против откровенной грязи на экране, как телесной, так и политической. Искренне считаю, что кинематограф вполне может обойтись без мата. Да, бывают драматически оправданные моменты… но у наших "мастеров экрана" есть тенденция перебарщивать с солёненьким. Представьте, что идеологи радикального национализма и прочего мракобесия начинают ссылаться на постулат, что всё урегулирует рынок кинопроката. И тут я, убеждённый рыночник, выступаю решительно против… ведь искусство – это не джинсы и даже не автопром. Это повыше будет.
Но есть объективные моменты, когда на кино начинают наезжать не по делу и не те, кто в нём разбирается. Кстати, среди советских цензоров профессиональные (дипломированные) искусствоведы были в подавляющем меньшинстве, а уж профессия «культуролог» в том идеологическом контексте вообще означала что-то неприличное. Цензуры, как известно, в современной России нет - это явление запрещено Конституцией. Так же запрещены соответствующими статьями УК РФ порнография, пропаганда нацизма-расизма и прочее непотребство. За это не только снимают с проката, за это сажают на нары… по крайней мере, есть такая возможность. А вот профессии «цензор» больше нет. Зато появились цензоры-любители…
Организация «Христианское государство - Святая Русь» начала кампанию по запугиванию кинотеатров, надеясь заставить их отказаться от проката фильма Алексея Учителя «Матильда», который задолго до премьеры вызвал критику в свой адрес в связи с недостаточно, по мнению недовольных, благоговейным изображением последнего российского императора Николая II.
А дальше идут прямые угрозы – «Очевидно, что, если завтра выйдет фильм "Матильда", кинотеатры начнут гореть, может даже пострадают люди, и действия эти, от безвыходности, начнутся со стороны тех, кто любит Бога и свой народ, настолько любит, что готов идти хоть в тюрьму, хоть на смерть».
И далее маргиналы «Святой Руси» рисуют апокалиптическую картину, когда киношники-либералы начинают кидаться во все стороны «коктейлями Молотова», жечь напалмом и отстреливать военных, честно выполняющих свой долг. То есть, описывают ровно то, что сами начали бы делать, будь у них в руках оружие. Причём «Матильду» они в лучших традициях соцреализма не смотрели. Хотя бы потому, что даже в Сети нет ни одной копии. Не готово ещё, нечего выкладывать.
Что возьмешь с полоумных? Наплевать и растереть? Если бы инициатива разобраться с тем, чего никто не видел (съёмочная группа не в счёт) не шла от депутата Госдумы Натальи Полонской. Все же помнят, что она бывший прокурор Крыма… вот наказание полуострову, такая антиреклама. В отличие от самой «Матильды», которую теперь посмотрят даже те, кто раньше и не думал… супер-промоушн.
Вообще, всё происходящее вокруг «Матильды» выглядит достаточно бездарной, но спланированной акцией. Во-первых, проверяется народ на лёгкость подъёма. Подъёма конкретного. Чтобы идти громить то, что не по вкусу или не по мысли – так действует православный радикал Энтео со товарищи в отношении художественных выставок. Во-вторых, проверяется на терпимость власть… долго ли она будет снисходительно посматривать на потенциальных погромщиков… или хотя бы проверит их на вменяемость. А может в нашей Конституции официально будет закреплён статус «гражданский активист», который будет давать автоматическое право нарушать ряд статей уголовного кодекса? Тогда не удивляйтесь, когда в очередях за визами в иностранные посольства опять замелькают медийные лица… или пусть катятся?
В фильме, кстати, снимался Евгений Миронов, входящий в группу артистов, считающихся «особо приближёнными к президенту». Да и сам Алексей Учитель до этого скандала относился, по мнению критиков, к категории «государственники».
А сам фильм о чём? Если коротко – история романа императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Было – не было… свечку, как я понимаю, никто не держал. А при романах Наполеона Бонапарта? Тоже не последнее лицо в истории Франции. А с Калигулой как? Помните, что этот римский самодержец вытворял в киноверсии Тинто Брасса, причём не только с женщинами?
Но это на развратном Западе. Наш же последний царь всея Руси (в новой версии) был примерным семьянином - ведь причисленный к православным святым не может быть блудником. А то получается, что расстрел в Доме Ипатьевых был не актом красного террора, а наказанием Божьим.
Вообще-то, есть такие кинематографические понятия, как «байопик» и «историческая драма». В первом случае создатели ленты подтверждают, что сняли нечто максимально приближенное к исторической действительности (что тоже всегда спорно при множестве опубликованных биографий и исторических источников). Во втором мастер имеет право на художественную фантазию. Так вот – «Матильда» как раз относится ко второму определению.
И вообще, любая историческая личность интересна, когда неоднозначна. Тем более, что любой самодержец имеет право на личную жизнь (чай, не отроком венчаться пошёл).
Ну, а депутат Поклонская в очередной раз выставила себя… дурой. Красивой… но дурой. Ещё раз мои соболезнования крымчанам.
Леонид Черток