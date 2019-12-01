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"Самый нужный на зимовке "витамин" - это радио". Новогоднее антарктическое интервью

Если бы я умела телепортироваться, то этот новый год встретила бы в Антарктиде! 28 января 2020 года будет отмечаться Двухсотлетие открытия этого континента русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым. Сегодня там «жарко»! В районе южного геомагнитного полюса на российской научной исследовательской станции "Восток" готовятся к встрече Нового 2020 года. На станции живут и работают   российские исследователи. Среди них наши земляки. Анатолий Новак, из Харитонова Котласского района, второй раз в антарктической экспедиции. Работа на полярной станции, в условиях небольшого антарктического сообщества, не каждому по плечу. Я расспросила Анатолия об особенностях этой зимовки, ведь она близиться к завершению. А еще полярники записали видеопоздравление с Новым Годом!!!

 

- Анатолий, для 64-й антарктической экспедиции большая часть пути позади, позади и автономная зимовка, какие трудности и особенности были на этот раз?

- Зимовка подходит к концу. На этот раз коллектив подобрался более сплочённый. Не произошло разделение на отдельные группы, которые общались только внутри себя. Это, наверное, особенность «Востока», где все живут в одном блоке, хотя у каждого своя комната. Всё очень компактно, и мы видим друг друга постоянно. На протяжении экспедиции было много общестанционных работ, для выполнения которых нужна была взаимопомощь и поддержка. Особенно в начале, в период адаптации к высокогорью, когда любая физическая нагрузка вызывала одышку и быстро утомляла.

- Расскажите о спасательной операции, которую вы провели, в связи с ухудшимся здоровьем начальника станции?

- На этот раз, не обошлось и без нештатных ситуаций. Не досмотрели медики на медкомиссии перед экспедицией, и у нашего начальника почки начали «пошаливать». Состояние его было сложное, почка могла отказать. Подготовили, промыли операционную, врач – хирург уже планировал полостную операцию. Хорошо, что был конец октября, когда дневная температура поднималась выше -50 градусов  и по погодным условиям мы могли принять санитарный самолёт. Наши медики были на постоянной связи с медицинским отделом Института Арктики и Антарктики, где им организовали консультацию с ведущими урологами Петербурга. Общими усилиями состояние удалось стабилизировать. Обошлось без серьёзной операции, хотя небольшое хирургическое вмешательство потребовалось. Возникла ещё одна задача. Чтобы встретить санитарный самолет, надо было в кратчайшие сроки подготовить посадочную полосу. За восемь месяцев ветер надул на ней снежные «заструги» высотой до 40 см, мешающие нормальной посадке. Ровняется аэродром волокушей, которая прицепляется к тягачу АТТ ещё советских времён на танковой гусеничной базе. Тягач стоял под открытым небом и не заводился. Сломался пусковой подогреватель. Наши механики справились, нашли на стоянке техники, которая пришла с последним «железным походом» в 1998 году исправный агрегат и запустили тягач. Работали на улице при температуре около -50градусов почти круглосуточно. Потом два дня, тоже почти без перерыва, укатывали полосу. Вот такая героическая у нас команда!

- Как вы отметили свой день рождения 3 декабря?

- На полярных станциях дни рождений всех сотрудников отмечают обязательно. Обычно в сам День рождения поздравляют испеченным тортом, а потом, в ближайший выходной, для именинников месяца накрывают стол, обычно на ужин. По телефонной связи между станциями поздравляют близкие друзья, с которыми зимовали раньше. Много поздравлений приходит через социальные сети. В эту зимовку нам повезло с системным администратором, он настроил внутристанционную сеть, и можно было свободно обмениваться сообщениями с друзьями и близкими по смартфону.

-  Какие награды и благодарности за время зимовки вы получили, и с какими событиями они связаны?

- Со всеми знаменательными датами полярников обязательно поздравляет руководство Института, Росгидромет, кто-то из чиновников министерства. В этом году в День рождения станции «Восток» пришло поздравление от французов, с которыми был совместный проект по бурению скважины на станции. 28 января 2020 года будет отмечаться Двухсотлетие открытия Антарктиды русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым. Будем ждать гостей и поздравлений.

- Прошло 11 месяцев с нашего первого интервью, скоро новый год, что скажете землякам?

- В преддверии Нового года хочу сказать землякам котлашанам и жителям Архангельской области, что Земля наша очень большая и маленькая одновременно. Чуть больше месяца на корабле и попадаешь из зимы в лето, а потом опять в зиму. Сначала удивляешься тому, что солнце перемещается за день справа налево, «рожки» у месяца в другую сторону, вместо «Полярной звезды» на ночном небе «Южный Крест». После зимовки по-другому относишься к простым вещам и природным явлениям, которых был лишен целый год: зелёной траве, деревьям, дождю. Хочется, чтобы это всё осталось в первозданной чистоте. Берегите Родную землю. Другой не будет.

- Что больше всего Вас поддерживало и укрепляло во время экспедиции?

- Самый нужный «витамин» на зимовке - это витамин «Р». Радио. Возможность общаться с близкими людьми. Осознание того, что тебя ждут, очень облегчает повседневную жизнь и поднимает тонус. Здесь находишь новых друзей, причем сразу видно кто, есть кто. В суровых повседневных условиях видно, кто на что годен в жизни. Из-за довольно тесного общения с разными по возрасту, воспитанию, образованию людьми возникает привычка к терпимому отношению к «чужим тараканам в голове». Привычка предвидеть конфликтные ситуации и предотвращать их. Очень нужное, мне кажется, качество характера. В экспедиции достаточно много свободного времени. Можно почитать книги, выучит иностранный язык, освоить какой-нибудь музыкальный инструмент или что-то сделать своими руками. Приветствуются все виды творческой деятельности.

-  Расскажите о Клубе 200, и как туда попадают?

- «Не испытывая крупных изменений температуры, душа не испытывает тех живых потрясений, а тело внезапных перемен, что придают человеку сильный и непреклонный характер… Гиппократ». Такая надпись стоит эпиграфом на грамоте участников «Клуба 200» станции Восток. Больше её, нигде получить, нельзя, потому что более низких температур ни в одном месте планеты нет. Чтобы стать участником клуба нужно 200 секунд пробыть на улице при -80*С, потом попариться в бане при +120*С и отметить случившееся событие с членами клуба 200 граммами крепкого «чая», закусывая снегом. Подобная традиция есть и на американской станции Амундсен-Скотт, находящейся на Южном географическом полюсе Земли. У них «Клуб 300». Отсчет идёт по градусам Фаренгейта, суммарный перепад температур при этом получается 166 градусов. У них сауна нагревается до +200*F(+93*C), а на улице должно быть -100*F(-73*С). После этого кандидат должен совершить кругосветное путешествие оббежав вокруг условной земной оси. Одежда не приветствуется, чтобы не примерзла к выступающим частям тела. Разрешается легкая обувь и шапка. Всё это вносит некоторое разнообразие в будничную жизнь и даёт тему для разговоров на «Большой земле».

-  Какие измерения делаете теперь, ведь Вы исполняете функционал трех должностей сразу?

- Станция Восток, прежде всего, научная станция. Здесь ведутся метеорологические и геофизические наблюдения. Метеоролог ежедневно несколько раз измеряет температуру воздуха и поверхности, атмосферное давление, облачность, солнечную активность и мощность солнечного излучения, силу и направление ветра, количество и вид осадков, облачность. Я, геофизик, провожу замеры магнитного и электрического поля Земли, космического излучения и уровня озона в атмосфере. Все данные в режиме реального времени отправляются по спутниковому каналу связи в Арктический и антарктический институт (ААНИИ). В силу специфических условий жизни на станции и их схожестью с перспективными космическими поселениями в период с 1966 по 1972 гг., Институт медико-биологических проблем проводил медицинские и физиологические исследования на зимовках применительно к длительным полётам человека на орбитальных станциях. В нашей экспедиции эти исследования продолжает анестезиолог. На протяжении всей экспедиции он берёт у нас анализы, исследует характеристики органов зрения, тонкой моторики, динамику мыслительной деятельности, адаптацию организма к физическим нагрузкам в условиях недостатка кислорода и низкого давления атмосферы.    

- Расскажите о Вашей подснежной, ледяной галерее. Что за персонажи стали прототипами скульптур и налёдных рисунков в ней? Чья это была идея?

-  Я, неожиданно для себя, начал рисовать карандашом. К 8 марта наш начальник станции объявил конкурс снежных скульптур и рисунков. В результате у нас на станции в снежном тоннеле появились женщины. Я сделал несколько рисунков на снежных стенах. А он вырезал из снега фигуры. О прототипах история умалчивает. Меня вдохновили силуэты из интернета. У Юрича - своя муза. Теперь глаз цепляется за плавные линии и в душе немного теплеет.

-  Какое самое любимое блюдо у полярников?

-  Любимое блюдо - пельмени самодельные и, наверное, баранина тушёная   с черносливом.

-  Недавно встретила Елену Геннадьевну Неманову, учительницу математики Харитоновской средней школы, она сказал, что учителя читают про станцию Восток, и именно она показала мне, где находится южный полюс Земли, оказывается, под нашими ногами! А что под вашими ногами, озеро Восток, какие новости об исследованиях озера?

- После второго проникновения в озеро Восток в 2015 году, работы по бурению приостановлены. Следующая научная задача – взятие пробы грунта и воды из самого озера, а не из замерзшей воды в скважине. Для этого надо проектировать и изготавливать новый буровой снаряд большего диаметра, менять технологию вскрытия озера, подбирать состав заливочной жидкости в скважину. Всё это, вероятно, потребует строительства нового бурового комплекса, для которого нужно финансирование. Вопрос пока открыт. Гляциологи, специалисты по исследованию льда, и буровики, приехавшие работать сейчас, попробуют добуриться до древнейшего льда, который, по их расчётам, может находиться в 250 км от станции. Для этого в январе готовится поход с передвижной буровой.

-  Времена года в Антарктиде идут, наоборот, от российского порядка? Что сейчас в Антарктиде?   

- Сейчас у нас лето. День летнего солнцестояния прошел, и Солнце с каждым днём всё ниже и ниже будет проходить над горизонтом, пока в апреле не скроется вовсе, и наступит полярная ночь.

-  На сколько часов раньше на станции Восток наступит Новый 2020 год?

Станция живет по времени Новосибирска, это + 4 часа к Московскому времени. Можно спокойно встретить Новый год, и не опоздать поздравить всех близких.

- Спасибо, Анатолий! Ждем Вашего возвращения на родину и с Новым Годом!

Интервью брала Елена Ломова

       

31 декабрь 07:48 | : Общество

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