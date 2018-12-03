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«Ваши эмоции сейчас выше разума». Председатель Фонда развития Ленского района Сергей Литвинов обратился к землякам

Напомним, 26 января в Яренске состоялось учредительное собрание Фонда развития Ленского района. Его возглавил урдомчанин Сергей Литвинов. Сейчас идёт процедура регистрации Фонда в уполномоченных органах. Это будет некоммерческая организация со статусом юрлица, что позволит привлекать грантовые средства различных конкурсов для НКО.

Как известно, согласно межбюджетному соглашению между правительствами Москвы и Архангельской области Поморье в течение ближайших трех лет получит трансферт из столичного бюджета в размере 6 миллиардов руб., значительная часть из которых предназначена на решение наиболее острых социально-экономических проблем Ленского района. Именно здесь московское ООО «Технопарк» предлагает построить современный экотехнопарк «Шиес».

Районный и областной бюджет сегодня выделяют на проектную деятельность ленских ТОСов средства, но их явно недостаточно. Инициативы у жителей района хватает, а вот деньги на местные инициативы часто становятся проблемой – ведь каждый проект обязательно требует софинансирования со стороны самих жителей. Также ежегодно приходится искать ресурсы на проведение таких масштабных районных мероприятий, как конкурс ветеранской песни «Поет душа ветерана» и Ивановская ярмарка, поездки школьников района на областные и федеральные олимпиады и соревнования.

Столичное правительство уже сегодня готово инвестировать в Ленский район напрямую – помимо соглашения между регионами. Однако нет механизма, который бы позволил сделать это. А вот через подобный фонд как раз можно это организовать: быстро, открыто и максимально эффективно. За прозрачностью всех процедур призван следить попечительский совет, в состав которого войдут известные и уважаемые в Ленском районе люди. Также в состав совета фонда согласилась войти депутат Госдумы Елена Вторыгина. Общественность района вместе с народными избранниками уже определяет первоочередные задачи, стоящие перед фондом, выбирает объекты и направления приложения усилий.

При этом не стихает волна протеста против строительства ЭкоТехноПарка, действия протестующих, как писалось ранее, уже близки к экстремистским. В этой связи Сергей Литвинов решил обратиться к землякам со следующим заявлением:

 

Уважаемые Урдомчане! 

Для того, чтобы внести ясность, обращаюсь к Вам с нижеследующим: 
Эмоциональное состояние населения мне понятно. Очевидно, что эмоции сейчас выше разума. По моему мнению, нет смысла сейчас копаться в причинах этого, а важнее сосредоточиться на том, что дальше делать…Об этом чуть позже выскажусь. 

Более 10 лет я работал, в том числе, над различными проектами по переработке ТКО, предпринимал попытки создать в Урдоме раздельный сбор отходов, установить оборудование по прессованию отходов. Публично заявлял об этом и проводил встречи, в том числе и с презентациями в ДК (единицы присутствующих помнят). 


Об этом знают прекрасно все Главы МО «Урдомское», начиная с 2008 года, и депутаты всех созывов, поскольку все это предлагалось открыто, настойчиво и многократно. Аналогичные предложения были и в адрес районных властей. Но, видимо, нужно было время, чтобы решением этих проблем, желание у власти возникло заниматься лишь сейчас. Не останавливаясь на пределах Урдомы, я изучал опыт других регионов и зарубежных стран. Посещал производства, организовывал и принимал участие во встречах с руководством области и контролирующими органами по поводу территориальной схемы обращения с ТКО. И, обращаю на это ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ, в эти моменты я тоже находился ОДИН, не зависимо от форматов этих мероприятий. После вчерашнего мероприятия в ДК, куда я был приглашен в связи со своим проектом, и с моим участием в Фонде развития Ленского района, некоторые сделали выводы, не имеющие ничего общего с реальностью. Я продолжаю работать над проектом по переработке пластика, и для достижения этой цели я буду посещать любые площадки, на которые буду приглашен, нравится это кому-то или нет. 


Свое отношение к Фонду развития Ленского района я также высказал публично на камеру. 


Теперь хочу обратиться к администраторам группы Урдома Онлайн: в правилах группы запрещены оскорбления. Со своей стороны, я не держу зла и обиды за высказывания некоторых участников в свой адрес и адрес моих близких, т.к. надеюсь на осознание ими их ошибочного восприятия моей позиции. 


Но, уважаемые админы, посмотрите, во что превратилась группа. Единицы высказываются корректно. Сколько грязи и хамства льется. И это вопреки правилам. Нельзя все сваливать на озлобленность народа. Либо меняйте правила, либо наведите порядок в группе, либо не провозглашайте, что мы все делаем по закону, если даже в группе правила нарушаются.


Теперь о том, что делать: Вчера на площади многие активисты высказывали мнение о диалоге с властью, и я искренне убежден в том, что такой диалог нужен. Но спокойный, адекватный, аргументированный. Уверен, что положительный результат будет. Именно поэтому я принял участие в Фонде развития Ленского района. Нет больше желания терять время, а есть желание добиться результатов для развития Ленского района и , естественно, Урдомы. 


В завершении хочу сказать, что комментировать посты с упоминанием меня не стану. 


Если у кого- то есть вопросы или желание что-то уточнить обращайтесь напрямую. 8-911-585-84-52.

Председатель Фонда развития Ленского района Сергей Литвинов.

 

От редакции: Можно только подивиться мужеству и уверенности в своей правоте председателя Фонда, занявшего по определению непопулярный пост в разгар массовой истерии.

Удачи ему во всем!  

31 январь 14:35 | : Общество

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