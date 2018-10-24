Три года без Неса. Старое интервью о политике, "Лукойле" и науке

Ровно три года назад мне на мобильный позвонила шеф-редактор популярного в Коми (и не только) интернет-портала «7х7-journal» Елена Соловьева, захлебываясь в слезах. Никаких слов… одни всхлипывания.
Сердце зашлось от нехорошего предчувствия, совладельцем информационного ресурса был мой друг Дмитрий Несанелис…
Дмитрий Александрович… Дима… Нес. Человек- фейерверк, каждое общение с которым лично для меня было маленьким праздником. На душе тьма, уже тогда, три года назад, я понимал, насколько мне будет не хватать наших не очень частых посиделок, разговоров буквально обо всем. За чаем… или чем покрепче, без разницы. Урожденный сыктывкарец, он стал для меня в Архангельске частью привычного московского общения, мы говорили на одном наречие. Вот такие чудеса.
Пару лет назад в городе шёл разговор об издании мемориальной книги, посвящённой жизни и многообразной деятельности Димы – научной, религиозной, культурной, общественной. Увы, планы так и остались планами – то ли с финансированием проблемы, то ли издателям стало не до этого.
Но кое-что осталось в моей почте. Представляю вашему вниманию интервью с Дмитрием Несанелисом в комяцкой газете «Трибуна», датированном первыми числами января 2012 года. Он сам считал его знаковым – закончился жизненный этап работы на «Лукойл», впереди было что-то новое, но не менее интересное.
Валечка, Максим, Глеб, помните – в этот день мы всегда с вами…
Леонид Черток
В НОВОМ ФОРМАТЕ
Сотрудничество с ЛУКОЙЛом обязательно продолжится, считает Дмитрий Несанелис
Наш сегодняшний собеседник — этнолог и историк, член Общественной палаты Республики Коми, профессор Дмитрий НЕСАНЕЛИС. Два последних года он руководил службой общественных связей ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». За это время при участии и поддержке нефтяной компании прошел целый ряд заметных научных и общественных форумов, семинаров, «круглых столов», презентаций и других заметных мероприятий. Несанелис был их организатором, вдохновителем, участником. Но наш разговор с гостем редакции мы решили начать с другого:
— Дмитрий Александрович, насколько достоверна информация о том, что вы завершили свою работу в «ЛУКОЙЛ-Коми»? Ведь вас воспринимали как одного из наиболее успешных менеджеров компании.
— Я завершил работу в качестве заместителя генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» по связям с общественностью. Моим преемником стал Андрей Щербина. Он работал раньше в департаменте общественных связей ОАО «ЛУКОЙЛ» в Москве под руководством замечательного человека и блестящего специалиста Александра Борисовича Василенко, избранного недавно в Государственную Думу РФ. Что касается меня, то мы продолжаем сотрудничать с «ЛУКОЙЛ-Коми», но в несколько ином формате.
— Можно узнать, в каком именно?
— Я обязательно расскажу об этом через несколько месяцев, если эта тема останется для вас интересной.
Ярче и азартнее
— Вы давно, с начала 90-х годов, активно участвуете в политической жизни. Как вы относитесь к недавним митингам на Болотной и Сахарова в Москве и другим подобным акциям, в том числе в Сыктывкаре?
— Мне кажется, что после этих выступлений российская политическая жизнь, в том числе и региональная, стала, как минимум, разнообразнее, ярче, в каком-то смысле — азартнее. Появилась надежда на реальные, а не косметические изменения российского политического ландшафта. Необходимость этих изменений очевидна всем, у кого есть глаза и понимание сложившейся ситуации.
— Раздавались голоса, что эти протесты якобы инспирированы Госдепом США. Что вы об этом думаете?
— То же, вероятно, что и вы. Американцы здесь решительно ни при чем. Простые американцы интересуются исключительно своими внутренними делами — налогами, биржей, ипотекой, медициной, спортом. У Государственного департамента США тоже есть чем заняться, прежде всего, отношениями с Ираном. Что же касается российского вектора американской внешней политики, то я полагаю, в стратегическом плане политическая элита US, включая госпожу Хиллари Клинтон, хотела бы видеть Россию современным и устойчивым государством, с которым можно развивать партнерские отношения. Но мое внимание в большей степени привлекли другие комментарии. О том, например, что политические инициативы (возвращение к выборам губернаторов, упрощение регистрации политических партий), озвученные президентом и премьер-министром, якобы никак не связаны с митингами и другими протестными акциями. Хотя несомненно, что связь здесь прямая. И то, что власть услышала политически активную часть граждан, но думающую иначе, чем правительство, «Единая Россия» и Владимир Чуров, это хороший знак. Это свидетельство гибкости и готовности к диалогу, столь необходимому всему российскому обществу.
Общественный резонанс
— Давайте теперь поговорим о вещах более близких. Чем персонально вы планирует заниматься в 2012 году? И где будет ваша «штаб-квартира»?
— Как я уже сказал, мы продолжим сотрудничество с ЛУКОЙЛом. Мне было в свое время очень интересно работать в «ЛУКОЙЛ-Архангельскгеолдобыче» под руководством замечательного нефтяника и прекрасного человека Алексея Викторовича Баринова. Но в «ЛУКОЙЛ-Коми», пожалуй, было не менее интересно. Под руководством Азата Равмеровича Хабибуллина и сменившего его на посту генерального директора Петра Васильевича Оборонкова наш коллектив достиг весьма впечатляющих достижений. Служба общественных связей, которую я возглавлял, очень активно и полезно сотрудничала с муниципалитетами, в которых компания ведет производственную деятельность. А также с этнокультурными, правозащитными, религиозными и другими общественными объединениями. Совсем недавно, 2 ноября, накануне Дня народного единства, при активной поддержке Ухтинского университета, Общественной палаты и «ЛУКОЙЛ-Коми» в Усинске прошел замечательный семинар «Религиозный мир и национальное согласие на европейском Севере». Там выступили крупные религиозные и общественные деятели, известные ученые, педагоги, студенты. Я очень рад, что на одной площадке собрались православные и мусульмане, либералы и традиционалисты и все они доброжелательно слушали друг друга. Надеюсь, что приму активное участие в организации подобных мероприятий и в 2012 году. Кроме того, планирую активно поработать в комиссии по природным ресурсам и экологии Общественной палаты, написать и презентовать несколько научных и философских работ. Есть и некоторые другие планы. Жить и работать буду преимущественно в Сыктывкаре, но регулярно выезжать в Москву, Питер, Ухту, Усинск, возможно — в Архангельск
— А ваш преемник, Андрей Щербина, будет проводить подобные мероприятия? Ведь они действительно заслужили высокую оценку и широкий общественный отклик.
— Полагаю, что Андрей Алексеевич постарается проводить и семинары, и конференции, и «круглые столы» широкого звучания. И активно сотрудничать со СМИ. Надеюсь, это сотрудничество будет насыщенным и полезным.
— Вам по долгу службы приходилось активно работать с региональными СМИ. Каково ваше общее впечатление от республиканских газет и информагентств?
— Большинство наших СМИ весьма предсказуемо. И это, на мой взгляд, не является их достоинством. Поясню свою мысль. Вот одна из лучших российских журналисток, Юлия Латынина, с которой мы периодически дружески общаемся, опубликовала в «Новой газете» довольно спорный материал «Европа, ты охренела». Откликов было очень много. И самые критические опубликовала все та же «Новая газета». Вот это — высокий класс! К сожалению, республиканские газеты, да и агентства, как правило, достаточно жестко придерживаются некоторой линии, кажущейся им политически правильной. Довольно редко на страницах этих изданий можно увидеть нормальную полемику, изложение разных, в том числе противоположных точек зрения. Но я уверен, что сейчас, в связи с оживлением общественной жизни, местные СМИ сумеют правильно сориентироваться, станут острее, интереснее, превратятся в настоящие площадки для дискуссий.
В одной связке
— В свое время, когда обсуждалась ситуация в Усинске, постоянно звучала тема острой конкуренции и соперничества «ЛУКОЙЛ-Коми» и «РН — Северной нефти». Сохраняется ли противостояние сейчас?
— Мне кажется, что тема этой конкуренции сильно преувеличена. Самое главное, что в производственной деятельности соперничества между двумя нефтедобывающими Обществами нет. Что же касается социальных и гуманитарных проектов, то здесь «конкуренцию» двух компаний можно лишь приветствовать. Ну, например, мы активно поддерживаем православный храм Воскресения Христова в Усинске, а «Северная нефть» отремонтировала и привела в порядок замечательную Никольскую церковь в селе Колва. «ЛУКОЙЛ-КОМИ» активно помогает городскому Дворцу культуры, а наши коллеги развивают Культурно-спортивный комплекс. Городу и горожанам от такой «конкуренции» только лучше. При этом обе компании успешно сотрудничают с ветеранскими организациями усинского муниципалитета. Я думаю, это правильно и разумно. Более того, например, для освоения одного перспективного месторождения в Северном Каспии ЛУКОЙЛ и Роснефть создали совместное предприятие. Я отнюдь не исключаю, что подобное СП две крупнейшие нефтяные компании могут создать и в Тимано-Печорской провинции.
— Этому не помешает то, что Роснефть — государственная компания, а ЛУКОЙЛ — частная?
— Мне кажется, это разграничение выглядит сегодня явным анахронизмом. И здесь я солидарен с мнением президента ЛУКОЙЛа Вагита Юсуфовича Алекперова. Если компания зарегистрирована в России, здесь находится ее главный офис и здесь же выплачиваются налоги, то это – национальная компания. К этому я бы еще добавил реализацию социальных и благотворительных инициатив. ЛУКОЙЛ в этом плане является, наверное, одним из лидеров. И абсолютно не важно, принадлежит ли какой-то пакет акций государству или нет.
Глас науки
— Дмитрий Александрович, все-таки вы, наверное, прежде всего ученый. А что, собственно, наша наука может сказать сегодня современной промышленности?
— Сказать она может многое. Ведь наука аккумулирует весь исторический опыт, все знания человечества. В качестве иллюстрации приведу пример древневосточных обществ, жизнь которых была построена на искусственном орошении земли. Первоначально каналы давали отличный результат – высокие урожаи, увеличение объема продуктов, новые технологии. Но постепенно искусственное орошение привело к повышению процента соли в воде, появлению болот, малярии и тяжелым медицинским и экологическим последствиям. Но тогда люди не могли просчитать последствия своей деятельности. А мы сегодня, как правило, можем это сделать. И должны, если хотим, чтобы наши потомки жили на нормальной планете. Поэтому наука-то может многое, хорошо бы, однако, чтобы голос ученых слышали власти и крупные корпорации.
Беседовал Виктор СЕМЕНОВ.