"Закон наглецов". Почему России выгоднее детские дома, чем приёмные семьи

Даже я такого не припомню (хотя ну очень давно живу и отслеживаю ситуацию).

Чем ближе Единый День Голосования (ЕДГ), тем круче меры правительства. Как будто испытывают электорат – какие законы мы ещё должны принять, чтобы «Единая Россия» продолжала побеждать на выборах? Или это такое испытание пиарщикам партии власти на изворотливость? Или действительно хотят равновесия в региональных собраниях, чтобы любой спорный закон подвергался сомнению и детальному обсуждению? Теряюсь в догадках…

Пенсионная реформа – жирный минус. Строительство мусорного полигона под отходы московской жизнедеятельности – два жирных минуса (поговорим в региональном разделе). А вот и покушение на святое – на детей. На обездоленных, брошенных, наименее защищённых. Повторяю в который раз – НАШЕ ВСЁ совсем не Пушкин, НАШЕ ВСЁ – дети. Если и возвращать смертную казнь, то в первую очередь за преступления против них.

Усыновление/удочерение – штука сложная. Я об этой проблеме начал писать в первых же Итогах (апрель 2005-го). В связи со скандалами в американских приёмных семьях – то мальчика из России избили, а то и убили. Кошмар, жуть? И не говорите. Только задавал я один вопрос – а точно ли знают американские доброхоты, кого они берут в далёкой России, какая генетика у этих детей, какие риски? Популярная в 80-90-е актриса Дуся Германова от такого еле избавилась с риском для жизни – психиатры установили у пацана патологическую тягу к холодному оружию. Впрочем, эта история вылилась на телеэкраны, муссировалась у Малахова… виновной в итоге оказалась сама Дуся, она действительно подруга со странностями. Однако я помню, что нам рассказывали про таких детей в приёмниках во время съёмок телевизионных сюжетов, какие исчадия ада скрываются под личиной ангелочков.

Американские усыновители попадались на объяснимом желании иметь в семье приёмного ребёнка, внешне похожего на них, а не из Африки или Азии. Из России больше всего таких предложений. Только не все американцы готовы к испытаниям (некоторые из них тоже были убиты детишками). Видимо, плохо объяснили, ориентировали… или сами переборщили с собственным мессианством. Они-то всё представляют себе Ванюшу из «Судьбы человека», маленькую жертву войны, а сталкиваются… сами знаете.

Но все прекрасно понимают – больных, инвалидов, детей с врождёнными увечьями берут в российских детдомах именно иностранцы, они их единственный шанс не просто на счастливую, но вообще на ЖИЗНЬ. И этот шанс отобрали вместе с голосованием по «закону Димы Яковлева», которые все нормальные люди иначе, как «законом подлецов» и не называют.

Думаю, все в курсе, какие испытания готовит жизнь практически всем выпускникам детских домов… вплоть до бездомности. Плюс выработанные за года жизни в казённом доме нюансы характера, особенности тамошнего школьного образования… короче, полная асоциолизация. И спасение одно – приёмные семьи.

Кто рискнёт взять приёмного ребёнка, двух, трёх и более? Даже пары с проблемами деторождения десять раз подумают, зная о всех рисках, лучше обратятся к суррогатному материнству. Рискнёт чета Барщевских… уж для звезды интеллектуальных телешоу и представителя везде и всего в любом детдоме расстараются и лучшее отложат. Рискнут святые люди, подвижники, возможно, глубоко верующие, для которых такой жизненный подвиги прямой путь в царствие небесное. Рискнут те, кто решил подобный образ жизни сделать чем-то вроде профессии, бизнеса… и такие встречаются. Только погодите охать и осуждающе качать головой, всё равно нужно особое состояние души, это же не автосервис открыть.

И вот сюда решило влезть наше правительство (в постель давно пытается, я писал). Хочет само регулировать численность приёмных семей - Минпросвещения подготовило законопроект, которым с 1 января 2020 года собирается ограничить максимальное число детей в семье усыновителя, включая родных и приемных, до трех. Накануне, 16 августа, глава ведомства Ольга Васильева заявила о необходимости ужесточить правила усыновления детей в России. В частности, она упоминала и о желательном сокращении максимально допустимого количества усыновленных детей, но конкретных цифр не называла.

Надо сказать, что сама Васильева уже поспешила откреститься – «меня опять неправильно поняли». Зато Вероника Скворцова (здравоохранение) радостно поддержала. Уж и не знаю, какие там у них межведомственные игры в «да и нет не говорить»… а разбираться в корпоративных дрязгах нет желания.

К этому прибавьте запрет на усыновление сразу нескольких (кроме братьев-сестёр) и целый ворох дополнительных бумаг и свидетельств. Такое впечатление, что минпрос и минобраз громко говорят потенциальным родителям – остановитесь и десять раз подумайте, не то набегаетесь, а потом наплачетесь. То, о чём я неоднократно писал… но я имею на это право, а чиновники нет.

Потому что сразу возникают подозрения в их заинтересованности. Например, в 2003 году, когда я работал в областной администрации и имел кой-какие связи, ко мне обратились московские друзья помочь их другу стать региональным оператором (или как это правильно называется) при усыновлении поморских сирот и отказников сердобольными испанцами. У человека на руках был полный пакет необходимых документов… с ним даже разговаривать не стали, отказали без объяснения причин. Вы думаете, архангельские детдома пустыми стояли? Три ха-ха, я тогда в них как раз снимал, аншлаг был полный. Чем можно объяснить? Только одним – кто-то крепко держит в кулаке этот рынок… даже разговоров об откатах не ведёт.

Вроде бы «закон Димы Яковлева» принимался как единственная мера защиты от иностранных изуверов. Тут надо уточнить – любой подобный инцидент на территории США становится мировым информационным хитом, так построена их коммуникативная система. Мы ужасались – третье сообщение за год! Теперь ужаснитесь нашей статистике - По данным Следственного комитета, в 2015 году возбуждено 146 уголовных дел о преступлениях против жизни, здоровья и половой неприкосновенности против усыновленных детей, в 2016 году - 189 дел. В 2015 году потерпевшими были признаны 142 ребенка, оставшихся без попечения родителей (95 из них находились на воспитании в семьях усыновителей). В 2016 году численность потерпевших детей составила 130 человек (в семьях на воспитании находились 82 ребенка). Я не знаю, сколько детей насилуют в год непосредственно в детдомах, но точно знаю – подавляющему большинству социальных сирот в приёмных семьях дают шанс прожить НОРМАЛЬНУЮ ЖИЗНЬ, не стать изгоем общество. Будем мериться статистикой и Достоевского вспоминать?

Можно и вспомнить, и помериться. Например, сколько выпускниц детдомов оказываются на панели, как только вырвутся на свободу оттуда, где их содержали в монастырской строгости (что, кстати, правильно… чтобы иначе творилось в этих спальнях). Что выпускники детских домов в 8 из 10 случаев не могут социализироваться и пополняют тюрьмы, преступные группировки, наркопритоны (данные независимых юристов, специализирующихся на усыновлении).

А вот экономика - около 1,5 миллионов рублей в год выделяется на содержание одного ребенка в сиротском учреждении. Стоп, говорю я и себе, и читателю, примерно прикидывая, во сколько нам с женой обходится содержание двоих детей. Со всеми походами в кафе, детскими парками, модной одеждой, путешествиями, платным образованием и ежегодным летним отдыхом с выездом к морю. Получается, мы своих держим в чёрном теле… стыдно-то как!

Вот не верю я в чёрную икру на ужин, шорты от «Бриони», и детские оздоровительные лагеря на Гавайях! Зато легко верю в распил этих денег. И тогда всё встаёт на свои места – упомянутым выше ведомствам элементарно не выгодно сокращение контингента детдомов. С иностранных усыновителей они хотя бы мзду-откаты получали… наши же могут и в полицию обратиться.

Вам противно это читать? А как мне-то противно… это писать.

Леонид Черток