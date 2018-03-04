Не надо пошлости! Обращение к родителям на День Победы

Совсем скоро главный праздник нашей страны. Тот, что со слезами на глазах. Радость победы пополам со скорбью.

По улицам городов пройдет «Бессмертный полк», потомки понесут в руках портреты своих героических дедушек-прабабушек.

И это хорошо.

Будут играть военные оркестры, из репродукторов звучать военные песни.

Это тоже хорошо и главное, к месту.

Будут дымить полевые кухни, угощая всех желающих солдатской кашей.

Просто здорово. Осязательная память военного поколения.

А вот эстрадные танцы на площади перед Вечным огнём от латиноамериканских див в костюмах, близких к садо-мазо – это пошлость. Чтобы на эту тему не заявлял главный устроитель театральных фестивалей, для культурологической дружбы народов можно подыскать и другое место.

И малыши, одетые в военную форму – это пошлость. Сам когда-то играл роль сына полка в «Браденбургских воротах»… так то был спектакль, сцена.

Уже и у более старшего поколения память о той войне трудами федь бондарчуков сродни журнальным комиксам, «Сталинград» они сравнивают с «Мстителями». Что же останется у бутузов, ставших по прихоти взрослых участниками костюмированного бала-маскарада?

Как им потом объяснить, что война, прежде всего – боль, кровь, смерть, грязь, ужас?

Великая Отечественная война для меня - это:

- мой отец, 19-летний старшина Леонид Черток, которого зимой 42-го от ампутации ноги (газовая гангрена) спасло чудо – у одной из полевых хирургов тоже оказалась фамилия Черток (действительно редкая), и она пять часов делала операцию, несмотря на укоры коллег;

- мой первый тесть, 18-летний лейтенант Елизаров, ползущий с раздробленными ногами по минному полю, на котором только что полёг его полк;

- мой дядя Вася Костомаров, очкарик-интеллигент, ушедший в московское ополчение и сгинувший без вести в калининских лесах.

И это история только одной семьи…

А ещё война – это фотографии маленьких скелетиков в полосатых робах, юных узников фашистских концлагерей, от этих снимков стынет кровь у любого нормального человека.

Ну, а то, что умильно выставляют сегодня в соцсетях современные родители, у меня ассоциируется со стикерами «Снова дойдём до Берлина» и «Можем повторить», наклеенными на ветровые стекла немецкого автопрома нашими красномордыми квасными патриотами.

Задумайтесь над этим, молодые родители. Если, конечно, есть, чем задумываться.

Леонид Черток, сын ветерана ВОВ.

(фото из Gallery.ru)

