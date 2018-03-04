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Не надо пошлости! Обращение к родителям на День Победы

Совсем скоро главный праздник нашей страны. Тот, что со слезами на глазах. Радость победы пополам со скорбью.

По улицам городов пройдет «Бессмертный полк», потомки понесут в руках портреты своих героических дедушек-прабабушек.

И это хорошо.

Будут играть военные оркестры, из репродукторов звучать военные песни.

Это тоже хорошо и главное, к месту.

Будут дымить полевые кухни, угощая всех желающих солдатской кашей.

Просто здорово. Осязательная память военного поколения.

А вот эстрадные танцы на площади перед Вечным огнём от латиноамериканских див в костюмах, близких к садо-мазо – это пошлость. Чтобы на эту тему не заявлял главный устроитель театральных фестивалей, для культурологической дружбы народов можно подыскать и другое место.

И малыши, одетые в военную форму – это пошлость. Сам когда-то играл роль сына полка в «Браденбургских воротах»… так то был спектакль, сцена.

Уже и у более старшего поколения память о той войне трудами федь бондарчуков сродни журнальным комиксам, «Сталинград» они сравнивают с «Мстителями». Что же останется у бутузов, ставших по прихоти взрослых участниками костюмированного бала-маскарада?

Как им потом объяснить, что война, прежде всего – боль, кровь, смерть, грязь, ужас?

Великая Отечественная война для меня - это:

- мой отец, 19-летний старшина Леонид Черток, которого зимой 42-го от ампутации ноги (газовая гангрена) спасло чудо – у одной из полевых хирургов тоже оказалась фамилия Черток (действительно редкая), и она пять часов делала операцию, несмотря на укоры коллег;

- мой первый тесть, 18-летний лейтенант Елизаров, ползущий с раздробленными ногами по минному полю, на котором только что полёг его полк;

- мой дядя Вася Костомаров, очкарик-интеллигент, ушедший в московское ополчение и сгинувший без вести в калининских лесах.

И это история только одной семьи…

А ещё война – это фотографии маленьких скелетиков в полосатых робах, юных узников фашистских концлагерей, от этих снимков стынет кровь у любого нормального человека.

Ну, а то, что умильно выставляют сегодня в соцсетях современные родители, у меня ассоциируется со стикерами «Снова дойдём до Берлина» и «Можем повторить», наклеенными на ветровые стекла немецкого автопрома нашими красномордыми квасными патриотами.

Задумайтесь над этим, молодые родители. Если, конечно, есть, чем задумываться.

Леонид Черток, сын ветерана ВОВ.

(фото из Gallery.ru)

07 май 12:08 | : Общество

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