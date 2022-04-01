Шпионаж, списки незаменимых и другие вести из Северной области

В апреле 1919 года на Северном фронте без перемен. Распутица препятствовала передвижениям крупных соединений противоборствующих сторон и проведению войсковых операций. Обстановка на фронте отражена в номерах газеты «Вестник Временного Правительства Северной области»:
Северный фронт. Превосходное настроение и на северном фронте. Повсюду наблюдается усиленная артиллерийская деятельность. Из д.Большое Озеро неприятель отозвал некоторую часть своих войск. Сосредоточенные неприятельские силы атаковали 3 апреля Средь-Мехреньгу, но были отбиты. Потери красных под Средь-Мехреньгой исчисляются в 200 челов. убитыми и ранеными и взяты в плен 108 солдат, командир батальона и адъютант.
В следующем номере газеты:
Сообщение с Северного фронта. 9-го апреля утром, солдаты славяно-британского легиона под командованием британского офицера совершили набеги не неприятельские у деревни Большие Озерки, взяли 9 пленных и 2 пулемёта.
10 утром отрядом национальной армии у Кодыша был совершен набег на неприятельские позиции. Взято несколько пленных и убито несколько человек.
За доблесть в боях полагаются награды. Имена героев приводятся в приказах Военного отдела Русским войскам Северной области. Выписка из приказа, опубликованного в газете 2 апреля 1919 года:
Нижепоименованные партизаны, состоящие в добровольческих отрядах, действующих в Пинежском районе, в воздаяние доблестного поведения в боях награждаются следующими наградами. Закон: ст.ст.80 и 154 Статута Военного Ордена Св.Великомученика и Пебедоносца Георгия: Алексей Невзоров, Семён Махаев, Прокопий Варзумов, Яков Широкий, Прохор Скоморохов, Фёдор Скоморохов, Илларион Попов, Николай Аверин, Семён Лохновский.
Если у медали две стороны, то у войны - их множество. Отдел Внутренних Дел Правительственного Комиссара Архангельской губернии в постановлениях напоминает о некоторых:
От 5 апреля 1919 г. За распространение ложных слухов о действиях союзников рабочих завода Прютц: Афанасия Неманова и Михаила Олонкина, подвергнуть штрафу в размере 1000 рублей с заменою при неуплате арестом на 30 суток каждого.
И депутатский статус не поможет нарушителю:
Гласного Архангельской Городской Думы В.Ф.Петрова за публичное разглашение на заседании городской Думы 24 марта ложных слухов, возбуждающих общественную тревогу и касающихся поведения русских войск на фронте, подвергнуть аресту на 1 месяц с заключением в тюрьме.
Генерал-губернатор более суровые наказания утверждает:
Рассмотрев дело о гр.Архангельской губ. Холмогорского уезда Николае Петрове Перепелкине и усматривая из оного, что означенный Перепелкин является лицом угрожающим государственному порядку и общественной безопасности постановил: названного Перепелкина содержать под арестом в течение шести месяцев.
Всё познаётся в сравнении. В первом параграфе приказа Военного Отдела Русским войскам № 118 от 11 апреля 1919 г. георгиевским крестом награждается капрал французской армии Этьен Пикассо. А в четвёртом:
Гр. Аншуков Петр, Печинин Роман и Богданов Алексей, изобличенные в покушении на предание неприятелю города Архангельска и находящихся в нем войсковых частей и за шпионство были преданы Особому Военному Суду, который в заседании 5 апреля 1919 года приговорил их к лишению всех прав состояния и смертной казни через расстреляние. Приговор этот, по утверждении его в установленном законом порядке, 6-го апреля приведен в исполнение.
«Á la guerre, comme á la guerre» (фр.) – «На войне как на войне».
В апреле 1919 года в новостях из разорванной гражданской войной в клочья самостийных республик России звучат названия тех же градов и весей, что и ныне.
Второго апреля 1919 года Ленин направил командующему Украинским фронтом Антонову-Овсеенко телеграмму с требованием перебросить подкрепление на Донбасс для того, чтобы выбить белых из этого региона. Шестого апреля 1919 года большевики занимают Одессу. Командующий Северной группой войск Директории Украины Владимир Оскилко организовал мятеж против правительства Петлюры. Оскилко удалось арестовать в Ровно петлюровского премьера Мартоса, но не удалось арестовать самого Петлюру, находившегося в Здолбунове (ныне - Ровенская область). В последующие дни мятеж был подавлен, Оскилко бежал в Польшу.
Украинские деятели обсуждают с представителями Запада вопрос о границах. В «Вестнике Временного Правительства Северной области» об этом заметка:
Требования украинцев. Украинская миссия была принята генералом Бертло (командующий французскими войсками в России – А.Ч.), который заявил, что вопрос об Украино-Галицийской границе будет разрешен Мирной Конференцией. Миссии было предложено представить свой меморандум, что она и исполнила.
Впрочем, западным государствам было тогда не до решения украинских проблем. Они заняты поисками виноватых и деньги делят. Об этом заметки из апрельских номеров «Вестей».
Ответственность за войну. «Тан» сообщает, что Совет Четырёх постановил привлечь к ответственности лиц, которые будут признаны виновными в начале войны.
Лидеры США, Великобритании, Италии и Франции входили тогда в состав Совета Четырёх. В наши дни «совет главнюков» изменился незначительно.
Назначили «судьи» виноватого и «грехи» его взвесили:
Около мира. Размеры контрибуции. Финансовые эксперты требуют признания полной ответственности Германии за войну и вычисляют её долг в 150 миллиардов. Деньги эти, по мнению экспертов, должны быть выплачены следующим образом: в 1919-1920 г. должны быть внесены 25 миллиардов золотом, иностранными ценными бумагами, сырьём; затем остальная сумма долга будет вноситься ежегодно в размерах, установленных для каждого года отдельно. Гарантией выполнения этих условий будет служить оккупация Рейнских провинций.
Главным бенефициаром первой мировой войны стали США. В «Вестях» приводится один из показателей «цены» участия государства в первой мировой войне:
Вашингтон, 27 марта. Официальные отчёты, опубликованные ныне, показывают, что центральными державами было взято в плен 4765 американских солдат. Из них 4376 было освобождено и 233 умерло в лагерях пленных. Был взят в плен только один офицер в таком высоком чине как подполковник, 4 майора, 27 капитанов и 363 лейтенанта.
Малой кровью заработал богатства новый мировой гегемон. Ещё и потому, в отличие от прочих, финансовое положение Америки находилось в хорошем состоянии. Заметка об этом:
Вашингтон, 4 апреля. Министр финансов Гласс выпустил данные, доказывающие, что финансы Соединенных Штатов находятся в здоровых условиях. В своём разборе положения министр отмечает, что национальный долг меньше 20 миллиардов долларов.
Ныне этот долг превышает 29 триллионов долларов. Печатающая их страна не унывает.
В Северной области валюта пользовалась спросом. В Объявлении Отдела Финансов установлен (с 16 апреля 1919 года) курс, по которому Областным Государственным Банком производится покупка: доллары американские – 11 р. 90 к., фунты стерлингов – 56 р., франки французские – 2 р.
Были времена...
Разумеется, в своём абсолютном большинстве северяне никогда не держали в руках иностранные денежные знаки, жили другими заботами и проблемами. О некоторых говорится в заметках «Вестей».
В комиссии о незаменимых. Вместо отказавшегося А.А.Иванова в Междуведомственную Комиссию по разсмотрению ходатайств об освобождении незаменимых Гор.Думой избран Ломов.
Кто они - таинственные «незаменимые»?
На вопрос ответила следующая заметка:
Разсмотрев вопрос о предоставлении отсрочек служащим мастерских Военного Порта, а также вахтерам и служащим портовых и экипажных магазинов, междуведомственная комиссия по разсмотрению ходатайств о незаменимых не нашла возможным предоставить отсрочки названным категориям служащих.
В Белую армию отправились считавшие себя незаменимыми? Или откупились некоторые?
Впрочем для незаменимых и в городе дел невпроворот. В заметке об одном из них:
К благоустройству города гор.Управа поручила Строительному Отделу обследование вопроса об устройстве в Архангельске торцовой мостовой.
Нам неведомо, чем завершилось «обследование вопроса». Кстати, подходящий термин для современных бюрократов? Туманный и многозначительный.
О жизни в глубинке напоминает газета:
Голоса земств. На имя Временного Правительства из Пинеги получена следующая телеграмма: «Пинежское уездное земское собрание приступив 6 апреля к работе, постановило приветствовать Временное Правительство, выразить уверенность, что правительство своей политикой объединит все общественные организации для более успешной и решительной борьбы с большевиками, ради возрождения нашей многострадальной родины, как страны единой, свободной и независимой.
Для борьбы нужно хорошо кушать. Если не хватает своей пищи, годится и чужая. Об этом заметка:
Рыба для Сев.области. Для нужд Сев.области в настоящем году предполагается закупить до 300 тыс.пудов соленой рыбы в Норвегии.
Где же своя рыба?
Вариант решения проблемы предложен в заметке:
Музеи по рыболовству. Бюджетной секцией финансово-экономического совета признано желательным отпустить 3,5 тысячи руб. на устройство в области музеев по рыбным промыслам. К устройству их признано желательным привлечь губ. Земство.
Всё правильно: если не удаётся поесть рыбки, то хоть в музее её увидишь.
В любые времена увидеть неведомое пытаются некоторые люди. В «Вестях» Северной области опубликована лекция экономиста Маслова «Понимание будущего России», прочитанная 6 декабря 1918 года. Выдержки из неё:
Мы слишком много потребляем и ничего не производим. Мы обладаем обширными естественными богатствами, у нас всё есть: и леса, и ископаемые богатства, и всё, всё, но недостает только одного, самого главного – сознания. Вместе с тем, мы так ещё наивны, что верим в ковёр-самолёт и скатерть-самобранку. Мы наивны даже в то время, когда разруха доводит страну до полной гибели, до полного краха, до того, я бы сказал положения, что Россия вот-вот очутится в положении европейской колонии.
Далее автор приводит в пример достижения передовых западных стран и предлагает некоторые пути решения экономических проблем:
Ближайшими задачами русского государства, таким образом, должны быть регулировка ввоза иностранных фабрикатов, запрещение вывоза из России сырья в необработанном виде и обложение в виде косвенных налогов ввозимых в Россию предметов роскоши.
Знакомые всё речи.
Александр Чашев
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На снимке неизвестного интервента: Средь-Мехреньга.
Предыдущие «вести» из Северной области: http://rusnord.ru/politic/54828-futurizm-kastorka-dlja-goroda-nacionalizacija-zhenschin-i-drugie-vesti-iz-severnoj-oblasti.html