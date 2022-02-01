Футуризм, касторка для города, национализация женщин и другие вести из Северной области

Северный театр военных действий в марте 1919 года скуп на представления. Бездорожье дозволяло противоборствующим сторонам минимум сценариев. В опубликованных в газете «Вестник Временного Правительства Северной области» сообщениях с Северного фронта говорится:
Средь-Мехреньга. Ничего существенного не произошло.
Важский фронт. С 1-го по 4-е марта большевики три раза атаковали наши позиции на Ваге после сильной бомбардировки силами около 4000 человек. Неприятель употреблял в большом количестве газовые снаряды, производившие пожары в деревнях… Потери неприятеля очень тяжелы, не менее 300 человек убитыми, кроме раненых.
На Пинежском фронте. Нашими войсками окружена и занята дер. Тороша. Потери большевиков 100 убитых, больше 50 раненых.
О собственных потерях не сообщается. Разумеется, они были. Для их восполнения проводилась мобилизация. Командующий войсками Северной области генерал Марушевский 8 марта 1919 года посетил формирующийся в Холмогорах из местных крестьян 2-й отдельный батальон. Результаты инспекции отражены в его приказе от 13 марта:
Роты вполне подготовлены к бою и имеют молодецкий вид. Посещение батальона доставило мне большую радость. Видна работа, видны успехи; совершенно убеждён, что в ближайшее время батальон будет блестящей боевой частью. От лица службы приношу мою благодарность Командующему батальоном капитану второго ранга Чаплину.
Нашлось дело бывшему командующему морскими и сухопутными войсками Северной области, организатору антибольшевистского переворота Георгию Чаплину, высланного из Архангельска за неудавшийся заговор против Временного правительства области. Могли и расстрелять.
Недостаток событий на местных фронтах восполнялся в газете обилием материалов о международных и общероссийских делах.
Заработавшие на первой мировой войне США приступили к формированию Лиги народов. В телеграмме к её председателю Теодору Вортону президент Вудро Вильсон обозначил притязания США на будущее:
Я сам верю, что народ Соединенных Штатов соберётся с действительным единодушием для поддержки плана (Лиги), ибо весь мир ждёт, что они будут вождями в осуществлении этого плана.
За единодушие пусть платят другие. Заметка об этом:
Займы союзников в Америке. Вашингтон, 8 марта. Дальнейшие займы, отпущенные Америкой союзникам следующие: Франции – 100 млн. долларов, Бельгии – 40 млн., Италии – 20 млн., чехо-словакам – 18 млн. Общая сумма займов по настоящее время составляет 8 млрд. 841 млн. долларов.
Люди гибнут за металл. И ещё неизвестно за что.
Число убитых во время войны. Начальник главного американского штаба генерал Марч опубликовал список убитых за эту мировую войну. Общее количество убитых исчисляется в 7 354 000 человек. России, число убитых которой равняется 1700 000 человек, принадлежит первое место.
За первенство полагается «награда»:
Запрещение денежных операций. Правительство Соединенных Штатов запретило всякие денежные операции между Россией и Северо-Американскими Соединенными Штатами.
Нынче подобные действия именуются «санкциями». В 1919 году они имели более точное название. Примеры из мартовского 1919 года номера «Вестника»:
Репрессии против Австрии. В виду того, что Австрия отказалась передать Италии вагоны и локомотивы, требуемые от неё согласно договору о перемирии, временно прекращена отправка в Австрию из Италии поездов с продовольствием.
Из этого же ряда:
Исключение чехо-словацких студентов. Венский университет исключил из своего состава чехо-словаков.
У войны множество проявлений. Одно из них:
Борьба с дороговизной во Франции. В воскресенье в Елисейском дворце состоялось заседание совета министров, посвященное вопросу о борьбе с всё возрастающей дороговизной жизни.
Ничто не ново в этом мире. В интервью газете «Тан» бывший министр иностранных дел Польши Филиппович обвиняет в грехах смертных Россию вкупе с тогдашней Германией:
Новая Россия и старая Германия ищут уничтожения Польши и Чехии для заключения союза против франко-англо-американской цивилизации. Для того, чтобы отвратить эту опасность необходимо восстановить Великую Польшу в пределах до её первого раздела.
И привычно «англичанка гадит»:
Английская пресса о русских делах. Комментируя заявление Черчилля, «Морнинг Пост» пишет: «необходимость нашего вмешательства в дела России не подлежит никакому сомнению. Мы довольны, что Черчилль считает необходимым поддерживать наши войска и войска наших друзей на Севере и Юге России».
Поддержка и такая бывает:
Признание Петлюры главой украинского правительства. Париж 1 марта. Украинская депутация, принятая союзной миссией в Львове (и сейчас там находится!), сообщила, что генерал Петлюра провозглашен главой украинского правительства с согласия союзных представителей.
Назначение надо отрабатывать:
Польско-украинское перемирие. После недельных переговоров с украинскими и польскими представителями союзной миссии удалось, наконец, добиться заключения перемирия между двумя вышеупомянутыми государствами. Украинский военный штаб выразил пожелания о заключении соглашения с Польшей для совместной борьбы против большевиков.
Впрочем, союзы прочными не бывают. И потому:
Обстрел Львова, 12 марта. Агентство Рейтера сообщает из Познани, что 8 марта украинцы подвергли Львов продолжительной бомбардировке. Более ста бомб упало в городе, в результате чего было много несчастных случаев.
Отбомбились украинцы по ненавистным ляхам и в переговоры с западными друзьями вернулись:
Украинское наступление. В Южной России союзники готовятся к большим действиям против большевиков. По этому поводу ведутся переговоры между французской военной миссией и украинским правительством. Украинский директорат, как условие участия в общем наступательном движении, требует признания независимости Украины.
Требует и море. Очистки. Словно из нашего времени и эта заметка:
Вылавливание мин. Союзниками выловлено более сотни мин в Черном море. Пока плавание в последнем ещё не безопасно и для защиты судов принимаются предохранительные меры.
Публиковались в мартовских номерах газеты «Вестник Временного правительства Северной области» новости из большевистской России. Разумеется, исключительно негативного содержания. О терроре, холоде, голоде и прочих «достижениях» большевиков. Одно из них:
Национализация женщин. Из Петрограда сообщают, что правительство северной коммуны под председательством «товарища» Зиновьева выработало декрет относительно национализации женщин, живущих во всей северной коммуне, включая Петроград. По этому декрету каждая женщина между 18-ю и 45-ю годами обязана будет принимать в качестве мужа каждого, кого ей предложат. Детей ставят вне семейного контроля, их будут воспитывать в соответствующих учреждениях.
Эта тема получила продолжение в другой газетной публикации, в которой приведён (без купюр) «Декрет свободных анархистов города Саратова». Некоторые выдержки из него:
Социальное неравенство и законные браки были в прошлом орудием в руках буржуазии, благодаря которому все лучшие образцы всего красивого делались собственностью буржуазии. Естественное продолжение человеческой породы таким образом затруднялось. Изложенные соображения побудили организацию издать настоящий декрет. 1) С 1 марта право владеть женщинами в возрасте в 17 до 30 лет отменяется. 4) Прежние владельцы сохраняют право пользоваться своими женами, не ожидая своей очереди. 5) В случае сопротивления супруга (мужа) он теряет право, указанное в предыдущем пункте. 6) Женщины по настоящему декрету освобождаются от частной зависимости и объявляются собственностью всей нации. 9) Граждане мужчины имеют право пользоваться женщиной не чаще 3 раз в неделю или же 3 часов, соблюдая правила, изложенные ниже.
Далее в 12 пунктах говорится о предъявляемых документах, доказывающих принадлежность к рабочему классу, размерах отчислений в Фонд Общих Нужд, платежах за пользование женщинами граждан, не принадлежащих к рабочему классу, размерах вознаграждений женщин и т.д. Заканчивается декрет грозным предупреждением:
Все отказавшиеся признать и исполнять настоящий декрет будут объявлены врагами народа и понесут строгую ответственность.
По-видимому, тема эта настолько заинтересовала читателей газеты, что главный редактор счёл необходимым вернуться к ней ещё раз:
По поводу знаменитого объявления женщин государственной собственностью бюро собирания сведений при американском отряде заявляет, что прокламация об обращении женщин в национальную собственность была выпущена в различных местах России. Были получаемы письма из разных частей России о том, что указания прокламаций приводились там в действие.
Таинственна организация – «бюро собирания сведений. Сокращенно – БСС. Возможно, родственна нашему агентству ОБС – «одна бабушка сказала»?
Не приведены в «Вестнике» мнения северных женщин по поводу «декрета». Наверняка были они гневными. Впрочем, наши прабабушки жили тогда другими заботами. Об одной из них заметка в газете:
В женском патриотическом обществе. Женскому патриотическому обществу разрешено высшим командованием отправить три пункта на фронт. Озабоченные приисканием для этой цели необходимых средств, общество обратилось с воззванием к населению, в котором, напоминая о тяжелом положении защитников края на фронте, просит граждан о помощи. Пожертвования принимаются: Соборная 31, А.Я.Знаменской, Соборная 17, М.Б.Старцевой, Псковский 75, Н.М.Минейко.
Надежда Михайловна Минейко – дочь потомственного архангельского дворянина М.П.Двойникова, окончившая Петербургскую консерваторию по классу рояля, сестра милосердия, мама почётного жителя города Архангельска Ксении Петровны Гемп (в девичестве – Минейко). В 1920 году за принадлежность к архангельскому женскому патриотическому обществу сослана большевиками на Соловки. Умерла от тифа.
О болезнях короткое сообщение:
Острозаразные заболевания. За неделю с 15 по 21 марта в г.Архангельске зарегистрированы заболевания: ветренной оспой – 2, инфлуэнцией – 3, корью – 30, брюшным тифом – 1, сыпным тифом- 14, цынгой- 27, остр.сочл.ревматизмом – 1.
К болезням добавилась (для немногих) ещё одна напасть:
Приостановка выдачи валюты. По постановлению главного комитета снабжения выдача валюты приостановлена до 15 апреля. К назначенному сроку должна быть выработана программа заграничного ввоза за счёт государственной валюты Северной области.
Генерал-губернатор Северной области озаботился другой проблемой, решение которой предложил в официальном документе:
Обязательное постановление о мерах к ограждению населения Биржевой Ветки и Бакарицы от укушения собаками, изданное на основании п.1 ст.19 правил о местностях, объявленных на военном положении. 1)Воспрещается в черте Биржевой Ветки и Бакарицы выпускать на улицу собак без надежных намордников. 2) Проводка на улице собак без намордников допускается не иначе, как на привязи. 3) Появляющиеся на улице собаки без намордников и без привязи считаются бродячими и подлежат немедленному уничтожению. 4) За неисполнение сего обязательного постановления владельцы собак подвергаются штрафу до 3000 рублей или заключению в тюрьме до трех месяцев или аресту на тот же срок.
Генерального Штаба Генерал-лейтенант Миллер.
Минуло 103 года. Всё решается «собачий вопрос».
Как и «дорожный». Ему посвящены две короткие заметки в «Вестнике»:
Колонизация. В земельном отделе губернской земской управы спешно разрабатывается план заселения дороги Мезень-Архангельск.
Сообщение на оленях. Между Архангельском и Мезенью решено срочно организовать сообщение на оленях. Правительство постановило отпустить на это шесть тысяч рублей.
Шесть тысяч рублей – доход от двух штрафов за нарушения «собачьего» постановления. Обеспечил финансирование «оленьего» проекта генерал Миллер. Если подсуетиться, и на закупку необходимого для города вещества штрафов может хватить:
Касторка для города. Гор.Управе предлагают 58 пудов касторового масла, по 550 р. за пуд. Управа постановила запросить медико-санитарный совет при Врем.Правительстве, не представляется ли возможным купить масло совместно с другим врачебными заведениями.
Принудительное кормление этим слабительным средством применялось итальянскими фашистами. Заподозрить в подобных намерениях Управу Архангельска оснований не имеется. Нет и сведений о дальнейшей судьбе крупной партии касторки.
***
Вопреки всему говорили в то время немногочисленные «блаженные» о высоких нравственных ценностях, о стремлении к благозвучию и свету, необходимости питать души возвышенным и прекрасным. Анонс в газете:
Доклады о футуризме. В субботу 22 марта в здании Политехникума состоятся два доклада: на тему «Лирика и футуризм» - А.В.Туфанов и «Живопись и футуризм» - Т.Д.Лерман. Вход общедоступный.
Прошлое зеркалу подобно. Если заглянуть в него, в настоящем кое-что становится понятным. Да и повторяется многое. Об этом в заметке неизвестного автора «Вестника»:
Книжное оскудение.
Кризис книгопечатного дела стал грозной опасностью для культуры всей страны, а между тем книга в деле культурного развития народа имеет главнейшую роль, без неё парализованы все другие просветительные учреждения, а без работы последних не может быть речи и о возрождении России. Начало книжного кризиса относится ещё к 1914 году. Уже в этот год стрелка нашей книжной производительности упала на три тысячи названий (с 35 до 32 тысяч). …А в 1918 г. едва ли напечатано несколько десятков названий. …«День» в прошлом году сообщал такой курьезный факт: при подведении итогов по печатанию одной книги, издание которой исчислено в 30 тысяч рублей, автор получил 2000 рублей, а брошюровщик 2400 р.
Не ведал автор статьи о том, что будет происходить через сто лет. Нынче сочинители издают книги за свой счёт, как правило, не получая за это ничего, кроме убытков. Да и книги, абсолютное большинство населения уже не читает.
Обращается и к нам земляк из прошлого:
Природное невежество – страшнейший враг возрождающейся России. Нужна энергичная и неотложная борьба с ним.
Ни убавить, ни прибавить.
***
Многие люди не верят в совпадения. И всё-таки порой они случаются. 27 марта 1919 года войска 1-й Заднепровской советской стрелковой дивизии совместно с махновцами овладели Мариуполем. 29 марта город полностью освобождён.
И снова март, и снова Мариуполь.
Александр Чашев
***
Предыдущие «вести»: http://rusnord.ru/hot/54611-kulturnaja-zhizn-arhangelska-esche-teplitsja-i-drugie-vesti-iz-severnoj-oblasti.html