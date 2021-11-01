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Бригада скорой помощи остается на острове Хабарка

Об этом сообщила профильный заместитель председателя правительства региона Олеся Старжинская:

— Работа бригады неотложной медицинской помощи, которая базируется на острове Хабарка, возвращается в прежний режим. Для того чтобы доступность неотложной медицинской помощи на острове не зависела от погодных условий и состояния ледовой переправы, бригада будет базироваться на Хабарке постоянно.

Кроме того, региональному минздраву дано поручение взять на особый контроль оказание медицинской помощи жителям островных территорий.

— Вне зависимости от численности проживающего на территории населения медицинская помощь должна оказываться в полном объёме, – добавила Олеся Старжинская.

Напомним, вчера из-за подъема воды в Северной Двине выездная бригада скорой помощи не смогла добраться с большой земли до Хабарки, что поставило в опасность жизнь человека. Информационный шум, поднявшийся вокруг такой ситуации, сыграл свою положительную роль.

17 январь 07:23 | : Политика

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