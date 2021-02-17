КПРФ: Таскаев вычищен из рядов партии за двурушничество

Поступил официальный ответ от регионального обкома КПРФ на информационный шум вокруг исключения из рядов коммунистической партии Леонида Таскаева. По этой версии он уличен в работе на другую партию с иными политическими ориентирами.
- Л. Л. Таскаев дважды приглашался на заседание бюро областного комитета, рассматривавшего вопросы, связанные с его персональным делом, но отказался от участия в его работе.
Решение об исключении обусловлено действиями Л. Л. Таскаева, нанёсшими существенный ущерб КПРФ.
В частности, Постановлением № 12/56 от 16 июля 2021 года Пинежской территориальной избирательной комиссией (на основании в том числе личного заявления) Таскаев Л.Л. был зарегистрирован уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии-спойлера — избирательного объединения «Региональное отделение ВПП «Партия дела».
Будучи избранным по партийному списку КПРФ депутатом областного Собрания, ранее Таскаев Л.Л. без согласования с руководящими коллегиальными партийными органами назначил своим помощником сегодняшнего руководителя регионального отделения вышеназванной партии Рудницкую Д. И., демонстративно вышедшую из рядов КПРФ.
Без согласования с руководящими коллегиальными партийными органами Таскаев Л.Л. договорился с председателем Архангельского областного Собрания об устройстве на работу депутатом на постоянной основе (за зарплату), после чего прекратил активную критику председателя областного Собрания и губернатора Архангельской области.
Будучи избранным в декабре 2020 года в состав постоянно действующего руководящего органа областного отделения КПРФ — областного комитета КПРФ, Таскаев Л.Л. уклонялся от работы, не участвовал в работе ни одного пленума комитета, а в июне 2021 г. заявил о своём добровольном выходе из состава обкома.
Будучи избранным по списку КПРФ депутатом областного Собрания Таскаев Л.Л. не отчитывался о своей работе перед выдвинувшим его региональным отделением и избирателями.
Также Бюро комитета рекомендовало Таскаеву Л.Л. выйти из состава фракции КПРФ и сложить полномочия депутата Архангельского областного Собрания депутатов как не оправдавшего доверия коммунистов региона.