Министр природных ресурсов Архангельской области возбудился на заявление депутата-коммуниста

Вечером 31 мая министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Игорь Мураев, заместитель Архангельского межрайонного природоохранного прокурора Александр Серебренников вместе с представителями Росприроднадзора по обращению заместителя председателя Архангельской городской Думы Александра Гревцова (руководитель фракции КПРФ) провели проверку факта незаконного сброса бетонной смеси в дренажную канаву на территории СНТ «Малинка» в округе Варавино-Фактория областного центра.
Напомним, вчера утром Александр Гревцов обратился в природоохранную прокуратуру с заявлением, в котором довёл до сведения надзорного ведомства, что на территории СНТ «Малинка» по водоперепускной трубе, уложенной под железнодорожными путями, осуществлён сброс бетонной смеси. Как предполагает депутат, смесь попала в перепускную трубу с территории предприятия «СП-Бетон», занимающегося производством бетонных смесей. При этом масштабы сброса говорят о том, что речь идёт не о случайном «сливе» смеси, а о преднамеренном.
Во время вечерней проверки чиновниками факт загрязнения дренажной канавы, идущей к реке Юрас, подтвердился. Во время осмотра на территории предприятия был обнаружен приямок водоперепускной трубы, через которую бетонная смесь попала в дренажную канаву.
Один из руководителей предприятия был приглашён на обследование, но сначала пообещав, что приедет, чуть позже передумал, заявив (по словам свидетелей) примерно следующее: "Ещё не доказано, что это сброшено от нас".
Как отметил руководитель фракции КПРФ Архангельской городской Думы Александр Гревцов, действительно, пока формально не доказано, что именно «СП-Бетон» незаконно сливал бетонный раствор в дренажную канаву. «Однако любой здравомыслящий человек, оценив ситуацию, с 99,99999%-ной уверенностью сможет назвать источник загрязнения. И если виновник нарушения природоохранного законодательства не раскаивается в совершённом правонарушении, тогда необходимо привлечь его к ответственности по всей строгости", - отметил вице-спикер городской Думы.
Сегодня в течение дня Росприроднадзор произведёт заборы грунта из дренажной канавы, после чего будет сделана оценка нанесённого природе ущерба.