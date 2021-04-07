Валентина Сырова принимает участие в Собрании Общероссийского Конгресса муниципальных образований

В эти минуты Собрание проходит в Москве в Государственной Думе Российской Федерации. Главная тема – «Роль местного самоуправления в единой системе публичной власти».
На мероприятии будут подведены итоги развития межмуниципального сотрудничества в 2006 - 2021 годах, обсудят и выдвинут предложения, направленные на актуализацию потенциала местного самоуправления в единой системе публичной власти.
Кроме того, на Собрании будет принята Резолюция Общего Собрания Конгресса, решены уставные вопросы, сформирован новый состав руководящих органов ОКМО на период до 2024 года.