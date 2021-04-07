Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Валентина Сырова принимает участие в Собрании Общероссийского Конгресса муниципальных образований

В эти минуты Собрание проходит в Москве в Государственной Думе Российской Федерации. Главная тема – «Роль местного самоуправления в единой системе публичной власти».

На мероприятии будут подведены итоги развития межмуниципального сотрудничества  в 2006 - 2021 годах, обсудят и выдвинут предложения, направленные на актуализацию потенциала местного самоуправления в единой системе публичной власти.

Кроме того, на Собрании будет принята Резолюция Общего Собрания Конгресса, решены уставные вопросы, сформирован новый состав руководящих органов ОКМО на период до 2024 года. 

 

20 май 14:37 | : Политика

Главные новости


Я – против терроризма. Но…
"Ты в дверь, они - в окно". Опыт общения с чиновниками прокуратуры Архангельской области

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Май 2021 (181)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)

Деньги


все материалы
«    Май 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20